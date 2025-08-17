Тренажёры, которые опаснее унитаза: что скрывают домашние гантели

Представьте: гантели, которые вы держите каждое утро, могут быть грязнее крышки унитаза. Звучит как преувеличение, но наука утверждает обратное. Исследование 2021 года, проведённое компанией Fit Rated, показало, что на велотренажёрах бактерий в 39 раз больше, чем на подносе в столовой, а на свободных весах — в 362 раза больше, чем на сиденье унитаза. И это касается не только тренажёрных залов, но и домашнего фитнес-уголка.

Даже если вы тренируетесь в одиночку, на коврике для йоги или гантелях со временем накапливаются бактерии, грибы и вирусы. Как поясняет Келли Рейнольдс, директор Центра оценки рисков при Университете Аризоны, организм постоянно выделяет микробы, большинство из которых безвредны. Но вместе с потом, слюной или слизью мы можем переносить и опасные патогены. А ещё, возвращаясь с улицы, легко "подхватить" чужие микробы на руки или одежду и перенести их на своё оборудование.

Чем опасна грязь на спортивном инвентаре

1. Кожные инфекции

Влажная среда, создаваемая потом, идеальна для грибков (например, Trychophyton, вызывающий "стопу атлета") и бактерий Staphylococcus aureus, включая устойчивый к антибиотикам MRSA. Попав через ранку, они вызывают воспаления, нарывы, а в тяжёлых случаях — инфекции костей или сердца.

2. Усиление акне

Пыль, пот, кожное сало и бактерии на тренажёрах могут закупоривать поры и вызывать высыпания, особенно в зоне груди, плеч и спины, где больше всего сальных желез.

3. Респираторные и кишечные инфекции

Вирусы гриппа, SARS-CoV-2 или RSV могут жить на поверхностях днями, а бактерии вроде E. coli — вызывать от диареи до рвоты. Особенно уязвимы пожилые и люди с ослабленным иммунитетом.

4. Поломка оборудования

Пот содержит ферменты, способные разъедать металл и пластик, а пыль, волосы и частицы кожи могут забивать механизмы беговой дорожки или велотренажёра.

Как ухаживать за снаряжением

После каждой тренировки протирайте гантели, скамьи и тренажёры дезинфицирующими салфетками.

Коврики для йоги мойте мыльным раствором перед обработкой спиртом или стирайте в машине (если это разрешено производителем).

Резиновые эспандеры можно окунать в слабый раствор хлорки, тканевые — стирать в мешке для белья.

Электронные тренажёры очищайте спиртовыми салфетками, сверяясь с инструкцией.





Регулярная уборка — не просто вопрос гигиены, а способ продлить жизнь оборудования и избежать ненужных проблем со здоровьем. Даже если вы тренируетесь дома в одиночестве, профилактика всегда проще, чем лечение.