Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
"Скалолаз"
"Скалолаз"
© Open AI is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Первые шаги в фитнес-зале: ловушки, в которые попадают новички

Основные страхи новичков в спортзале и рекомендации врачей

Первый визит в спортзал часто вызывает волнение. Многие боятся, что будут выглядеть смешно, неправильно пользоваться тренажёрами или нарушать правила. На самом деле такие переживания есть у большинства новичков, и это абсолютно нормально. Главное — научиться справляться с этими страхами, чтобы сосредоточиться на пользе тренировок.

Готов ли я к нагрузкам?

Если давно не занимались спортом, есть лишний вес, хронические болезни или травмы, стоит проконсультироваться с врачом. Специалист поможет определить допустимый уровень активности и подскажет, какие упражнения лучше избегать, чтобы тренировки шли на пользу, а не во вред.

Найдите настоящую мотивацию

Фраза "хочу похудеть" или "нужно быть здоровым" звучит слишком абстрактно. Подумайте глубже: зачем именно вам это нужно? Может быть, хочется чувствовать себя увереннее, улучшить самочувствие или контролировать болезнь. Честный ответ даст ту самую опору, которая поможет не пропускать занятия даже в дни, когда совсем нет настроения.

Страх перед незнанием

Один из самых сильных барьеров — боязнь не разобраться с оборудованием. Но это легко исправить. Определитесь с целью и найдите подходящую программу: например, "Couch to 5k" для тех, кто хочет бегать, или "Ice Cream Fitness" для силовых тренировок. Главное — не увязнуть в бесконечном поиске информации. Достаточно выбрать базовый план и начать — постепенно придёт и опыт.

Чувство неловкости

Кажется, что все смотрят именно на вас? На самом деле большинство людей слишком заняты своей тренировкой. Если тревога не отпускает:
• включите музыку и полностью уйдите в процесс;
• займитесь с другом — это придаст уверенности;
• помните: каждый когда-то был новичком, и уважение к чужому труду — основа атмосферы зала.

Основы спортивного этикета

Чтобы чувствовать себя увереннее, важно знать простые правила:
• всегда протирайте тренажёр после использования;
• убирайте снаряды на место;
• не занимайте оборудование без дела — если отдыхаете, дайте другому сделать подход;
• не задерживайте телефонными разговорами общую зону.
Соблюдая эти нормы, вы быстро станете "своим" в зале.

"Мне слишком тяжело"

Разочарование после первой тренировки — привычное чувство. Кто-то бежит всего минуту, кто-то поднимает лишь лёгкий вес. Но это уже победа: вчера вы не сделали и этого. Главное — видеть прогресс в сравнении с самим собой, а не с другими.

Форма не приходит за один день. Важно быть терпеливым, сохранять позитивный настрой и помнить: каждый шаг — это вклад в здоровье и уверенность. Со временем спортзал перестанет казаться пугающим местом, а станет пространством для роста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отжимания как упражнение для сердечно-сосудистой системы и силы — мнение специалистов сегодня в 8:50

Эти варианты отжиманий превращают тренировку в испытание для сердца

Отжимания можно выполнять десятками способов — от простых до продвинутых. Узнайте, как выбрать свой вариант и сделать тренировку эффективной.

Читать полностью » Врачи рекомендуют приседания и выпады для укрепления мышц ног и улучшения осанки сегодня в 8:10

Одно движение, способное заменить часы в спортзале

Узнайте, какие упражнения помогут укрепить ноги и ягодицы, улучшить осанку и избавиться от болей в спине — простая база для любой тренировки.

Читать полностью » Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно сегодня в 7:50

Жим над головой: одна мелкая ошибка способна сломать всё упражнение

Почему жим над головой даётся так тяжело? Шесть скрытых причин мешают технике, и каждая из них требует своего решения.

Читать полностью » Как безопасно вернуться к спорту после долгого перерыва — рекомендации врачей сегодня в 7:10

Две недели без спорта — и лестница становится испытанием

Вернуться к спорту после паузы бывает непросто: мышцы теряют тонус, а выносливость снижается. Но есть способ сделать это безопасно и без травм.

Читать полностью » Эрика Зиль назвала восемь распространённых ошибок в боковых выпадах сегодня в 6:50

Восемь ошибок в боковых выпадах, которые приводят к боли и травмам

Боковые выпады кажутся простыми, но именно мелкие ошибки в технике мешают им работать на полную силу. Узнайте, чего стоит избегать.

Читать полностью » Врачи объяснили, как тренировки с медболом и слэмболом укрепляют мышцы сегодня в 6:10

Один снаряд — десятки упражнений: секрет медбола, о котором забыли

Узнайте, какие упражнения с утяжелённым мячом помогают развить силу и выносливость, а также сделают тренировки динамичными и интересными.

Читать полностью » Польза йоги для здоровья: исследователи перечислили основные эффекты практики сегодня в 5:50

Йога, которая меняет тело и мозг: неожиданный эффект простых поз

Йога укрепляет тело и ум, помогает снизить стресс и улучшает привычки. Узнайте, какие простые позы можно освоить уже сегодня.

Читать полностью » Врачи объяснили, как йога помогает при запорах и вздутии живота сегодня в 5:10

Секрет спокойного живота скрыт в паре простых поз

Йога может стать неожиданным союзником здоровья кишечника. Узнайте, как несколько простых асан снимают стресс и улучшают пищеварение.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Новый цифровой сервис собрал вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа
Туризм

В Дубае откроются Le Meridien Portofino, Kempinski Floating Palace и Rixos Dubai Islands
СФО

URA.RU: в Тюменской области пошёл сезон белых грибов, рыжиков и груздей
Наука и технологии

Археологи обнаружили уникальное захоронение эпохи Ла-Тен с бронзовыми артефактами под Прагой
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: резкий отказ от сахара вызывает стресс и упадок сил
Питомцы

Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы
Авто и мото

Механики назвали детали машины, которые нельзя обрабатывать WD-40
УрФО

Мишустин утвердил открытие генеральных консульств Индии в Екатеринбурге и Казани
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet