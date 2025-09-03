Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пилатес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:30

Шесть ловушек фитнеса, о которых молчат тренеры

Фитнес-тренер Бояна Галич объяснила, как справиться с неуверенностью в спортзале

Ступать в тренажёрный зал впервые бывает страшно: кажется, что вокруг все опытнее, сильнее и увереннее. Это ощущение даже получило название — "gymtimidation", то есть страх заниматься спортом на глазах у других. Особенно остро с этим сталкиваются люди с лишним весом, отмечают специалисты в области фитнеса и нутрициологии.

Боязнь боли и травм

Многие переживают, что новая нагрузка вызовет боль или приведёт к травме. Исследования подтверждают: этот страх распространён среди людей с избыточным весом. Но проблема чаще в слишком резком старте.

"Это не гонка", — сказал диетолог и тренер Джим Уайт. Он напоминает: половина новичков бросает спорт именно потому, что на первых занятиях выкладывается по максимуму. Решение простое — начать с 10 минут лёгких упражнений и постепенно увеличивать время и интенсивность.

Неловкость из-за пота

Потоотделение — естественный процесс охлаждения организма. Однако осознание того, что на одежде видны мокрые следы, может вызывать дискомфорт.

Тренер Бояна Галич советует выбирать тёмную одежду из влагоотводящих тканей, завязывать волосы и пить достаточно воды. Она добавила: "Я сама раньше стеснялась, но со временем уверенность пересилила эту неуверенность".

Страх осуждения

Чувство, что на вас смотрят и оценивают, — одно из самых распространённых. "Все когда-то были новичками", — отмечает физиолог и коуч Кэти Ричардс. Важно помнить, что окружающие тоже пришли работать над собой, а не наблюдать за другими.

Уайт вспоминает клиентку, которая настолько боялась взглядов, что первое время занималась только в отдельной комнате. Постепенно она переборола тревогу и теперь уверенно тренируется в общем зале.

Неумение пользоваться тренажёрами

Сложные конструкции и непонимание техники вызывают у новичков тревогу. Но это нормально — никто не рождается экспертом. Галич рекомендует хотя бы одно-два занятия с персональным тренером, если бюджет позволяет. Если нет — на помощь придут приложения и обучающие видео.

Ричардс подчёркивает: важно не только освоить движения, но и регулярно проверять технику, чтобы закрепить правильные навыки.

Опасение не справиться на групповом занятии

Фитнес-классы мотивируют, но могут пугать ритмом и уровнем других участников. Здесь поможет разговор с инструктором перед занятием. Он сможет предложить адаптацию упражнений и поддержать во время тренировки.

"Главная стратегия — держать свой темп", — пояснила Ричардс. Выносливость придёт постепенно, если продолжать занятия.

Чувство, что вы "не вписываетесь"

Залы бывают разными: где-то преобладают бодибилдеры, где-то атмосфера более демократичная. Чтобы найти комфортное пространство, стоит попробовать разные локации и направления.

"Первый шаг вашей истории не обязан выглядеть как сотый шаг других", — сказала Галич. Тестовые абонементы и пробные тренировки помогут понять, подходит ли вам выбранное место.

Страхи перед спортзалом понятны: от опасений травм до чувства осуждения. Но их можно преодолеть, если двигаться постепенно, просить помощи и искать удобное для себя пространство. Со временем тревога уходит, а на её место приходит уверенность и удовольствие от прогресса.

