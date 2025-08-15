Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Пресс под угрозой: ошибка на тренажёре, которая сводит результаты к нулю

Джессика Маццуко назвала тренажёры для эффективной тренировки мышц кора

Мечтаете о рельефном прессе, но устали от бесконечных планок и скручиваний? Есть способ прокачать мышцы кора динамичнее — с помощью тренажёров в зале. Они помогают нагрузить пресс под разными углами, улучшить выносливость и при правильной программе — приблизить заветный "кубик".

Секрет в том, что тренажёры делятся на кардио и силовые, и обе категории могут работать на пресс. Кардио (беговая дорожка, эллипс, велотренажёр, гребной тренажёр) не только укрепляют мышцы, но и помогают сжигать лишний жир, что важно для визуальной "прорисовки" пресса. Силовые машины позволяют изолировать работу мышц и повысить интенсивность привычных упражнений — от скручиваний на скамье до подъемов ног. Джессика Маццуко назвала тренажеры для кора и пресса.

Кардио-тренажёры для кора

  • Велотренажёр: стабилизирует таз, активирует пресс, если держать корпус неподвижным и слегка подкручивать таз.
  • Эллиптический тренажёр: при ровной осанке заставляет мышцы кора стабилизировать тело.
  • Беговая дорожка: улучшает связь между верхом и низом тела, особенно при беге без опоры на поручни.
  • Гребной тренажёр: сочетает работу спины и пресса, напоминая верхнюю фазу скручивания.

Силовые тренажёры для пресса

  • Кроссовер (кабельная машина): идеален для вращательных движений, например, "рубки дров" и пресса Паллофа.
  • Турник: висы с подъемом ног или коленей — проверенный способ включить пресс.
  • Скамья с отрицательным наклоном: усиливает гравитацию в скручиваниях, делая их сложнее.
  • Капитанское кресло: позволяет изолировать подъем ног и держать нагрузку на пресс.
  • GHD (глют-хам тренажёр): подходит опытным спортсменам для мощных подъёмов корпуса.

Важно помнить: ни один тренажёр сам по себе не "сделает" пресс. Результат — это сочетание регулярных тренировок, сбалансированного питания и правильной техники. Например, интервальные тренировки на кардио-машинах (30-60 секунд высокой интенсивности и столько же — восстановления) не только активируют пресс, но и создают эффект EPOC — повышенный расход калорий после тренировки.

А ещё интересный факт: гребля активирует до 85% мышц тела, а подъемы ног на турнике могут развить пресс лучше, чем классические скручивания. Поэтому, комбинируя разные тренажёры, можно прокачать мышцы кора гораздо эффективнее, чем только на коврике.

