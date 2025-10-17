Китайский ответ пикапам премиум-класса: GWM показала Poer P500
Команда QUATRO RODAS отправилась на север Китая, в пустыню Тэнгер, чтобы принять участие в легендарном фестивале ALXA — одном из крупнейших мировых событий для любителей оффроуда. Огромные песчаные дюны и горные хребты этого региона давно стали естественным полигоном для тестов полноприводной техники. Здесь и состоялось знакомство с новым пикапом GWM — моделью Poer P500, которая обещает стать главным конкурентом в премиум-сегменте гибридных пикапов.
Премьера на песке: что представляет собой Poer P500
В отличие от известного в Бразилии Poer P30, новая версия создана с прицелом на комфорт и технологичность. Под капотом — подключаемый гибрид (PHEV), сочетающий 2,0-литровый турбомотор с электродвигателем. Совокупная мощность — 347 л. с., а крутящий момент достигает внушительных 66 кгс·м. Такой запас энергии позволяет машине уверенно преодолевать как дюны, так и затяжные подъемы.
Инженеры предусмотрели и альтернативу — 2,4-литровый турбомотор мощностью 184 л. с., знакомый по P30. Оба двигателя работают с 9-ступенчатым "автоматом", который обеспечивает плавное и точное переключение передач. Пока GWM официально не подтвердила выход этой версии в Бразилии, но, по данным источников, гибрид всё-таки появится на рынке Южной Америки.
Впечатляющие размеры и новый дизайн
На тестовой площадке ALXA Poer P500 производил эффектный вид. Колёсная база увеличена на 12 см по сравнению с P30, а длина достигла 5,44 м. Такие пропорции не только добавляют устойчивости, но и обеспечивают простор в салоне.
Особое внимание инженеры уделили деталям конструкции: задние двери теперь безрамочные и доходят до самого кузова. Благодаря этому появилось скрытое отделение для хранения в задней стойке — практичное и неожиданное решение для пикапа.
Передняя часть полностью переработана. Большие квадратные фары с выразительной графикой придают автомобилю мощный облик, а массивная решётка радиатора получила черный логотип GWM вместо привычного хрома. Такой сдержанный стиль напоминает дизайн кроссовера Haval H6, где доминирует минимализм и уверенность.
Сзади Poer P500 также выглядит иначе: фонари стали выше и заметнее, дверь багажника получила новый логотип и кнопку электропривода. Амортизаторы позволяют открывать её легко, а в зависимости от рынка модель может оснащаться цельной или раздельной створкой.
Интерьер с акцентом на премиум
Оказавшись в салоне, понимаешь: P500 создан не просто для работы, а для удовольствия от вождения. Панель приборов теперь встроена в переднюю консоль, диагональ экрана — 12,3 дюйма. В центре — мультимедийная система с сенсорным экраном 14,6 дюйма — почти как у флагманских электромобилей бренда. Интерфейс отзывчив, меню интуитивно понятное.
В отделке используется комбинация мягких материалов, винила и декоративных вставок "под дерево". Верхняя часть панели и дверные карты покрыты приятным на ощупь материалом, а центральная консоль стала выше и шире, что визуально усиливает ощущение защищенности.
Сравнение Poer P30 и Poer P500
|Параметр
|Poer P30
|Poer P500
|Тип двигателя
|2.4 турбо, 184 л. с.
|2.0 турбо + электро, 347 л. с.
|Трансмиссия
|9-АКПП
|9-АКПП
|Длина
|5,41 м
|5,44 м
|Колёсная база
|3,23 м
|3,35 м
|Экран панели
|10,3 дюйма
|12,3 дюйма
|Мультимедиа
|12,0 дюймов
|14,6 дюйма
|Логотип
|хромированный
|чёрный
Разница очевидна: новая модель — шаг вперёд не только в дизайне, но и в восприятии бренда GWM как производителя автомобилей бизнес-класса.
Советы для будущих владельцев
-
Проверяйте зарядку гибридной системы. Для оптимальной работы электрического модуля используйте фирменное приложение GWM HomeCharge.
-
Следите за обновлениями ПО. Мультимедийная система поддерживает беспроводное обновление, что улучшает навигацию и подключение смартфона.
-
Используйте правильный режим движения. В P500 доступны настройки Eco, Sport, Snow и Sand — для каждого покрытия свой алгоритм.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка буксировки с включённым EV-режимом.
-
Последствие: перегрев аккумулятора и сбой гибридной системы.
-
Альтернатива: включить гибридный режим Hybrid и использовать тягу ДВС.
-
Ошибка: экономия на оригинальных фильтрах.
-
Последствие: повышенный расход топлива.
-
Альтернатива: применять фильтры GWM Eco-Line — они лучше подходят для турбомоторов.
А что если… Poer P500 появится в Бразилии?
Источники в дилерской сети уверены: модель выйдет на рынок в 2026 году, чтобы составить конкуренцию BYD Shark. Однако пока продажи последнего остаются скромными — чуть более 700 экземпляров за 2025 год. Судя по уровню оснащения и дизайну, P500 может изменить расклад, если цена окажется разумной. Не исключено, что в Бразилии он получит новое имя — Sahar, что придаст модели локальный колорит.
Плюсы и минусы Poer P500
|Плюсы
|Минусы
|Мощный гибридный двигатель
|Высокая масса автомобиля
|Премиальная отделка салона
|Возможная высокая цена
|Большой мультимедийный экран
|Нет официальных данных о расходе
|Надёжная 9-ступенчатая коробка
|Недоступность в некоторых регионах
|Улучшенная шумоизоляция
|Ограниченная видимость из-за габаритов
FAQ
— Когда Poer P500 выйдет в продажу?
Официальная дата не объявлена, но ожидается начало продаж в 2026 году.
— Какой расход топлива у гибридной версии?
По предварительным данным — около 6 литров на 100 км в смешанном цикле, но официальных тестов пока нет.
— Есть ли версия с полным приводом?
Да, все модификации P500 оснащаются системой 4WD с режимами Off-Road и Auto.
— Чем он отличается от BYD Shark?
Главное — высокий момент на низких оборотах и комфорт бизнес-класса в интерьере.
— Можно ли заряжать от обычной розетки?
Да, комплектный кабель позволяет зарядить батарею за 5-6 часов.
Мифы и правда
-
Миф: гибриды GWM боятся внедорожья.
Правда: система 4WD и режим Sand созданы специально для без дорожья.
-
Миф: обслуживание гибрида слишком дорого.
Правда: межсервисный интервал 15 000 км, стоимость сопоставима с обычными пикапами.
-
Миф: электрическая часть ломается при поездках по воде.
Правда: все блоки имеют высокий уровень герметизации IP68.
Исторический контекст
Фестиваль ALXA проводится в пустыне Тэнгер ежегодно с 2006 года и собирает более 5000 внедорожников со всего мира. Именно здесь бренды GWM и Haval проверяют новинки в экстремальных условиях перед выходом на рынок. Так что выбор этой локации для премьеры Poer P500 — символичен.
3 интересных факта
-
GWM расшифровывается как Great Wall Motors — в честь Великой китайской стены.
-
В Бразилии пикапы бренда занимают около 5 % рынка.
-
Фирменная краска "Desert Bronze" создана специально для моделей, участвующих в фестивале ALXA.
