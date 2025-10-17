Китайский ответ пикапам премиум-класса: GWM показала Poer P500

Команда QUATRO RODAS отправилась на север Китая, в пустыню Тэнгер, чтобы принять участие в легендарном фестивале ALXA — одном из крупнейших мировых событий для любителей оффроуда. Огромные песчаные дюны и горные хребты этого региона давно стали естественным полигоном для тестов полноприводной техники. Здесь и состоялось знакомство с новым пикапом GWM — моделью Poer P500, которая обещает стать главным конкурентом в премиум-сегменте гибридных пикапов.

Премьера на песке: что представляет собой Poer P500

В отличие от известного в Бразилии Poer P30, новая версия создана с прицелом на комфорт и технологичность. Под капотом — подключаемый гибрид (PHEV), сочетающий 2,0-литровый турбомотор с электродвигателем. Совокупная мощность — 347 л. с., а крутящий момент достигает внушительных 66 кгс·м. Такой запас энергии позволяет машине уверенно преодолевать как дюны, так и затяжные подъемы.

Инженеры предусмотрели и альтернативу — 2,4-литровый турбомотор мощностью 184 л. с., знакомый по P30. Оба двигателя работают с 9-ступенчатым "автоматом", который обеспечивает плавное и точное переключение передач. Пока GWM официально не подтвердила выход этой версии в Бразилии, но, по данным источников, гибрид всё-таки появится на рынке Южной Америки.

Впечатляющие размеры и новый дизайн

На тестовой площадке ALXA Poer P500 производил эффектный вид. Колёсная база увеличена на 12 см по сравнению с P30, а длина достигла 5,44 м. Такие пропорции не только добавляют устойчивости, но и обеспечивают простор в салоне.

Особое внимание инженеры уделили деталям конструкции: задние двери теперь безрамочные и доходят до самого кузова. Благодаря этому появилось скрытое отделение для хранения в задней стойке — практичное и неожиданное решение для пикапа.

Передняя часть полностью переработана. Большие квадратные фары с выразительной графикой придают автомобилю мощный облик, а массивная решётка радиатора получила черный логотип GWM вместо привычного хрома. Такой сдержанный стиль напоминает дизайн кроссовера Haval H6, где доминирует минимализм и уверенность.

Сзади Poer P500 также выглядит иначе: фонари стали выше и заметнее, дверь багажника получила новый логотип и кнопку электропривода. Амортизаторы позволяют открывать её легко, а в зависимости от рынка модель может оснащаться цельной или раздельной створкой.

Интерьер с акцентом на премиум

Оказавшись в салоне, понимаешь: P500 создан не просто для работы, а для удовольствия от вождения. Панель приборов теперь встроена в переднюю консоль, диагональ экрана — 12,3 дюйма. В центре — мультимедийная система с сенсорным экраном 14,6 дюйма — почти как у флагманских электромобилей бренда. Интерфейс отзывчив, меню интуитивно понятное.

В отделке используется комбинация мягких материалов, винила и декоративных вставок "под дерево". Верхняя часть панели и дверные карты покрыты приятным на ощупь материалом, а центральная консоль стала выше и шире, что визуально усиливает ощущение защищенности.

Сравнение Poer P30 и Poer P500

Параметр Poer P30 Poer P500 Тип двигателя 2.4 турбо, 184 л. с. 2.0 турбо + электро, 347 л. с. Трансмиссия 9-АКПП 9-АКПП Длина 5,41 м 5,44 м Колёсная база 3,23 м 3,35 м Экран панели 10,3 дюйма 12,3 дюйма Мультимедиа 12,0 дюймов 14,6 дюйма Логотип хромированный чёрный

Разница очевидна: новая модель — шаг вперёд не только в дизайне, но и в восприятии бренда GWM как производителя автомобилей бизнес-класса.

Советы для будущих владельцев

Проверяйте зарядку гибридной системы. Для оптимальной работы электрического модуля используйте фирменное приложение GWM HomeCharge. Следите за обновлениями ПО. Мультимедийная система поддерживает беспроводное обновление, что улучшает навигацию и подключение смартфона. Используйте правильный режим движения. В P500 доступны настройки Eco, Sport, Snow и Sand — для каждого покрытия свой алгоритм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка буксировки с включённым EV-режимом.

Последствие: перегрев аккумулятора и сбой гибридной системы.

Альтернатива: включить гибридный режим Hybrid и использовать тягу ДВС.

Ошибка: экономия на оригинальных фильтрах.

Последствие: повышенный расход топлива.

Альтернатива: применять фильтры GWM Eco-Line — они лучше подходят для турбомоторов.

А что если… Poer P500 появится в Бразилии?

Источники в дилерской сети уверены: модель выйдет на рынок в 2026 году, чтобы составить конкуренцию BYD Shark. Однако пока продажи последнего остаются скромными — чуть более 700 экземпляров за 2025 год. Судя по уровню оснащения и дизайну, P500 может изменить расклад, если цена окажется разумной. Не исключено, что в Бразилии он получит новое имя — Sahar, что придаст модели локальный колорит.

Плюсы и минусы Poer P500

Плюсы Минусы Мощный гибридный двигатель Высокая масса автомобиля Премиальная отделка салона Возможная высокая цена Большой мультимедийный экран Нет официальных данных о расходе Надёжная 9-ступенчатая коробка Недоступность в некоторых регионах Улучшенная шумоизоляция Ограниченная видимость из-за габаритов

FAQ

— Когда Poer P500 выйдет в продажу?

Официальная дата не объявлена, но ожидается начало продаж в 2026 году.

— Какой расход топлива у гибридной версии?

По предварительным данным — около 6 литров на 100 км в смешанном цикле, но официальных тестов пока нет.

— Есть ли версия с полным приводом?

Да, все модификации P500 оснащаются системой 4WD с режимами Off-Road и Auto.

— Чем он отличается от BYD Shark?

Главное — высокий момент на низких оборотах и комфорт бизнес-класса в интерьере.

— Можно ли заряжать от обычной розетки?

Да, комплектный кабель позволяет зарядить батарею за 5-6 часов.

Мифы и правда

Миф: гибриды GWM боятся внедорожья.

Правда: система 4WD и режим Sand созданы специально для без дорожья.

Миф: обслуживание гибрида слишком дорого.

Правда: межсервисный интервал 15 000 км, стоимость сопоставима с обычными пикапами.

Миф: электрическая часть ломается при поездках по воде.

Правда: все блоки имеют высокий уровень герметизации IP68.

Исторический контекст

Фестиваль ALXA проводится в пустыне Тэнгер ежегодно с 2006 года и собирает более 5000 внедорожников со всего мира. Именно здесь бренды GWM и Haval проверяют новинки в экстремальных условиях перед выходом на рынок. Так что выбор этой локации для премьеры Poer P500 — символичен.

3 интересных факта