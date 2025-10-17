Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:16

Китайский ответ пикапам премиум-класса: GWM показала Poer P500

QUATRO RODAS: премьера GWM Poer P500 состоялась на фестивале ALXA в пустыне Тэнгер

Команда QUATRO RODAS отправилась на север Китая, в пустыню Тэнгер, чтобы принять участие в легендарном фестивале ALXA — одном из крупнейших мировых событий для любителей оффроуда. Огромные песчаные дюны и горные хребты этого региона давно стали естественным полигоном для тестов полноприводной техники. Здесь и состоялось знакомство с новым пикапом GWM — моделью Poer P500, которая обещает стать главным конкурентом в премиум-сегменте гибридных пикапов.

Премьера на песке: что представляет собой Poer P500

В отличие от известного в Бразилии Poer P30, новая версия создана с прицелом на комфорт и технологичность. Под капотом — подключаемый гибрид (PHEV), сочетающий 2,0-литровый турбомотор с электродвигателем. Совокупная мощность — 347 л. с., а крутящий момент достигает внушительных 66 кгс·м. Такой запас энергии позволяет машине уверенно преодолевать как дюны, так и затяжные подъемы.

Инженеры предусмотрели и альтернативу — 2,4-литровый турбомотор мощностью 184 л. с., знакомый по P30. Оба двигателя работают с 9-ступенчатым "автоматом", который обеспечивает плавное и точное переключение передач. Пока GWM официально не подтвердила выход этой версии в Бразилии, но, по данным источников, гибрид всё-таки появится на рынке Южной Америки.

Впечатляющие размеры и новый дизайн

На тестовой площадке ALXA Poer P500 производил эффектный вид. Колёсная база увеличена на 12 см по сравнению с P30, а длина достигла 5,44 м. Такие пропорции не только добавляют устойчивости, но и обеспечивают простор в салоне.

Особое внимание инженеры уделили деталям конструкции: задние двери теперь безрамочные и доходят до самого кузова. Благодаря этому появилось скрытое отделение для хранения в задней стойке — практичное и неожиданное решение для пикапа.

Передняя часть полностью переработана. Большие квадратные фары с выразительной графикой придают автомобилю мощный облик, а массивная решётка радиатора получила черный логотип GWM вместо привычного хрома. Такой сдержанный стиль напоминает дизайн кроссовера Haval H6, где доминирует минимализм и уверенность.

Сзади Poer P500 также выглядит иначе: фонари стали выше и заметнее, дверь багажника получила новый логотип и кнопку электропривода. Амортизаторы позволяют открывать её легко, а в зависимости от рынка модель может оснащаться цельной или раздельной створкой.

Интерьер с акцентом на премиум

Оказавшись в салоне, понимаешь: P500 создан не просто для работы, а для удовольствия от вождения. Панель приборов теперь встроена в переднюю консоль, диагональ экрана — 12,3 дюйма. В центре — мультимедийная система с сенсорным экраном 14,6 дюйма — почти как у флагманских электромобилей бренда. Интерфейс отзывчив, меню интуитивно понятное.

В отделке используется комбинация мягких материалов, винила и декоративных вставок "под дерево". Верхняя часть панели и дверные карты покрыты приятным на ощупь материалом, а центральная консоль стала выше и шире, что визуально усиливает ощущение защищенности.

Сравнение Poer P30 и Poer P500

Параметр Poer P30 Poer P500
Тип двигателя 2.4 турбо, 184 л. с. 2.0 турбо + электро, 347 л. с.
Трансмиссия 9-АКПП 9-АКПП
Длина 5,41 м 5,44 м
Колёсная база 3,23 м 3,35 м
Экран панели 10,3 дюйма 12,3 дюйма
Мультимедиа 12,0 дюймов 14,6 дюйма
Логотип хромированный чёрный

Разница очевидна: новая модель — шаг вперёд не только в дизайне, но и в восприятии бренда GWM как производителя автомобилей бизнес-класса.

Советы для будущих владельцев

  1. Проверяйте зарядку гибридной системы. Для оптимальной работы электрического модуля используйте фирменное приложение GWM HomeCharge.

  2. Следите за обновлениями ПО. Мультимедийная система поддерживает беспроводное обновление, что улучшает навигацию и подключение смартфона.

  3. Используйте правильный режим движения. В P500 доступны настройки Eco, Sport, Snow и Sand — для каждого покрытия свой алгоритм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка буксировки с включённым EV-режимом.

  • Последствие: перегрев аккумулятора и сбой гибридной системы.

  • Альтернатива: включить гибридный режим Hybrid и использовать тягу ДВС.

  • Ошибка: экономия на оригинальных фильтрах.

  • Последствие: повышенный расход топлива.

  • Альтернатива: применять фильтры GWM Eco-Line — они лучше подходят для турбомоторов.

А что если… Poer P500 появится в Бразилии?

Источники в дилерской сети уверены: модель выйдет на рынок в 2026 году, чтобы составить конкуренцию BYD Shark. Однако пока продажи последнего остаются скромными — чуть более 700 экземпляров за 2025 год. Судя по уровню оснащения и дизайну, P500 может изменить расклад, если цена окажется разумной. Не исключено, что в Бразилии он получит новое имя — Sahar, что придаст модели локальный колорит.

Плюсы и минусы Poer P500

Плюсы Минусы
Мощный гибридный двигатель Высокая масса автомобиля
Премиальная отделка салона Возможная высокая цена
Большой мультимедийный экран Нет официальных данных о расходе
Надёжная 9-ступенчатая коробка Недоступность в некоторых регионах
Улучшенная шумоизоляция Ограниченная видимость из-за габаритов

FAQ

— Когда Poer P500 выйдет в продажу?
Официальная дата не объявлена, но ожидается начало продаж в 2026 году.

— Какой расход топлива у гибридной версии?
По предварительным данным — около 6 литров на 100 км в смешанном цикле, но официальных тестов пока нет.

— Есть ли версия с полным приводом?
Да, все модификации P500 оснащаются системой 4WD с режимами Off-Road и Auto.

— Чем он отличается от BYD Shark?
Главное — высокий момент на низких оборотах и комфорт бизнес-класса в интерьере.

— Можно ли заряжать от обычной розетки?
Да, комплектный кабель позволяет зарядить батарею за 5-6 часов.

Мифы и правда

  • Миф: гибриды GWM боятся внедорожья.
    Правда: система 4WD и режим Sand созданы специально для без дорожья.

  • Миф: обслуживание гибрида слишком дорого.
    Правда: межсервисный интервал 15 000 км, стоимость сопоставима с обычными пикапами.

  • Миф: электрическая часть ломается при поездках по воде.
    Правда: все блоки имеют высокий уровень герметизации IP68.

Исторический контекст

Фестиваль ALXA проводится в пустыне Тэнгер ежегодно с 2006 года и собирает более 5000 внедорожников со всего мира. Именно здесь бренды GWM и Haval проверяют новинки в экстремальных условиях перед выходом на рынок. Так что выбор этой локации для премьеры Poer P500 — символичен.

3 интересных факта

  1. GWM расшифровывается как Great Wall Motors — в честь Великой китайской стены.

  2. В Бразилии пикапы бренда занимают около 5 % рынка.

  3. Фирменная краска "Desert Bronze" создана специально для моделей, участвующих в фестивале ALXA.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

