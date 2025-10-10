Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гвен Стефани
Гвен Стефани
© commons.wikimedia.org by RideTheLightning728 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:22

Они вернулись, чтобы взорвать Лас-Вегас: No Doubt и Гвен Стефани готовят шоу, о котором будут говорить весь год

No Doubt проведут серию концертов в Лас-Вегасе весной 2026 года

Певица Гвен Стефани и группа No Doubt вновь объединяются, чтобы подарить фанатам серию незабываемых концертов в Лас-Вегасе. Это будет не просто возвращение легендарного коллектива — а новое сценическое шоу, в котором энергия 90-х встретится с современными технологиями и визуальными форматами.

"Возможность создать шоу в Sphere вдохновляет меня по-новому. Это уникальное и современное место, которое открывает нам совершенно новые визуальные возможности для творчества", — сказала певица Гвен Стефани.

Возвращение к истокам

Коллектив в полном составе проведет шесть концертов весной 2026 года — 6, 8, 9, 13, 15 и 16 мая. Все они состоятся в легендарном клубе Sphere, где используются самые передовые аудиовизуальные решения: панорамные экраны, световые инсталляции и объемный звук. Для фанатов это шанс увидеть любимую группу в абсолютно новом формате, где каждая песня станет мини-спектаклем.

Сама Стефани признается, что это возвращение для неё похоже на путешествие во времени. Работа с коллегами из No Doubt заставляет её "заново переживать" историю группы, открывая в старых песнях новые смыслы и вдохновение.

Группа, изменившая сцену

No Doubt появилась на музыкальной карте в конце 1980-х и стала символом калифорнийского ска-панка и энергичного поп-рока. Альбом Tragic Kingdom 1995 года принес им мировую славу, а песня Don't Speak стала гимном целого поколения.

Гвен Стефани, Тони Канал, Том Дюмон и Адриан Янг долгое время занимались сольными проектами, но их совместное выступление на Coachella 2024 доказало: химия между ними никуда не делась. 80-минутный сет, наполненный старыми хитами, стал одной из самых обсуждаемых точек фестиваля.

На той сцене к ним присоединилась певица Оливия Родриго, подчеркнув, что музыка No Doubt продолжает влиять и на новое поколение исполнителей.

Как готовиться к шоу

  1. Забронировать билеты заранее — спрос ожидается колоссальный.

  2. Следить за новостями официальных страниц No Doubt и Гвен Стефани: возможны дополнительные даты.

  3. Послушать старые альбомы группы — от Tragic Kingdom до Push and Shove, чтобы освежить память.

  4. Подготовить фирменный стиль — ведь концерты в Вегасе обещают стать модным событием сезона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать купить билет в день старта продаж.
    Последствие: вероятность попасть на концерт стремится к нулю.
    Альтернатива: оформить предзаказ через официальных дистрибьюторов или фан-клубы.

  • Ошибка: ожидать "ретро-шоу" без новшеств.
    Последствие: разочарование в современном подходе группы.
    Альтернатива: воспринимать событие как синтез прошлого и будущего No Doubt.

А что если…

А если эта серия концертов станет началом нового тура? Поклонники уже обсуждают возможность мирового возвращения группы. Успех Coachella и интерес к воссоединению показывают: публика готова. Если Sphere окажется аншлаговым, вероятность мирового тура возрастет многократно.

FAQ

Как купить билет на концерты No Doubt в Лас-Вегасе?
Продажи начнутся ближе к концу 2025 года на официальном сайте клуба Sphere и через платформу Ticketmaster.

Сколько стоят билеты?
По предварительным данным, цены будут начинаться от 150 долларов за место в зале и доходить до 800 за VIP-зону.

Можно ли ожидать новый альбом?
Пока информации нет, но фанаты надеются, что серия концертов вдохновит группу на новую музыку.

Будет ли онлайн-трансляция шоу?
Организаторы пока не подтверждали, но, учитывая масштаб площадки, вариант съемки в формате IMAX или 360° не исключен.

Мифы и правда

Миф 1: No Doubt собрались только ради денег.
Правда: группа уже много лет отказывается от коммерческих предложений и возвращается исключительно ради творческого вдохновения.

Миф 2: шоу будет копией Coachella.
Правда: формат Sphere позволяет создать совершенно другой визуальный язык — от панорамных проекций до интерактивных световых эффектов.

Миф 3: Гвен Стефани не планирует активно участвовать в проектах группы.
Правда: артистка сама инициировала возвращение и полностью вовлечена в подготовку шоу.

Интересные факты

  1. Песня Don't Speak изначально была написана как джазовая композиция.

  2. На раннем этапе группа называлась Apple Core, но позже выбрала название No Doubt — любимое выражение брата Гвен.

  3. Первый альбом коллектива был записан всего за две недели на независимом лейбле.

Исторический контекст

  • 1986 — образование группы в Калифорнии.

  • 1995 — прорыв с альбомом Tragic Kingdom.

  • 2004 — начало сольной карьеры Гвен Стефани.

  • 2012 — последний студийный альбом Push and Shove.

  • 2024 — триумфальное возвращение на Coachella.

  • 2026 — долгожданная серия концертов в Sphere, символ нового витка карьеры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Виктория Бекхэм сделала шаг к примирению с сыном Бруклином на премьере фильма Netflix сегодня в 11:59
Мама зовёт с красной дорожки: Виктория Бекхэм попыталась вернуть Бруклина в семью прямо со сцены

На премьере документального фильма Виктория Бекхэм сделала шаг навстречу сыну Бруклину, которого не видела уже несколько месяцев — и это не осталось незамеченным.

Читать полностью » Тейлор Свифт рассказала, что песня Father Figure вдохновлена сериалом сегодня в 10:59
Когда любовь превращается в контроль: песня Тейлор Свифт раскрыла тёмную сторону наставников

Тейлор Свифт рассказала, как сериал "Наследники" вдохновил её на создание песни "Father Figure", где соединились энергия Логана Роя и дух Джорджа Майкла.

Читать полностью » Актриса Дженнифер Энистон впервые призналась, что проходила процедуры ЭКО сегодня в 7:58
За улыбкой — боль и шприцы: почему Энистон скрывала неудачные попытки ЭКО двадцать лет

Дженнифер Энистон впервые откровенно рассказала о 20-летней борьбе за возможность стать матерью — и о том, как справиться с болью, оставаясь собой.

Читать полностью » Виктория Бекхэм впервые рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения — People сегодня в 6:53
Красота под прицелом: как Виктория Бекхэм пережила годы публичного унижения и научилась любить себя

Виктория Бекхэм впервые откровенно рассказала, как давление общественности привело её к расстройству пищевого поведения и как она научилась принимать себя заново.

Читать полностью » В московских супермаркетах сегодня в 6:02
Книги между колбасой и йогуртом: зачем московские магазины решили превратить кассу в книжный

Книги теперь можно будет купить вместе с продуктами: в московских супермаркетах появятся книжные полки с классикой, мангой и детскими изданиями.

Читать полностью » Deadline: Скарлетт Йоханссон может сыграть Матушку Готель в ремейке сегодня в 4:51
Белоснежка обанкротила мечты: Disney переснимает "Рапунцель", но теперь по-умному

Disney снова берётся за ремейк "Рапунцель". Что изменится в новой версии, почему выбрали Скарлетт Йоханссон и сможет ли проект вернуть магию старых сказок?

Читать полностью » Amazon MGM Studios выпустит документальный фильм о Мелании Трамп 30 января 2026 года сегодня в 3:54
Возвращение, которого опасались: Мелания Трамп снова в центре внимания — и теперь без Дональда

Новый фильм Amazon MGM Studios обещает показать неизвестную сторону Мелании Трамп — двадцать дней, изменивших её жизнь и политическую сцену США.

Читать полностью » Брэдли Купер и Марго Робби сыграют в приквеле сегодня в 2:49
Как Брэдли Купер учится у Оушена: формула идеального приквела без повторения старого

Брэдли Купер и Марго Робби сыграют в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена". Что объединит их героев и почему Warner Bros. делает ставку на ретро-эстетику?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
В Москве участились звонки от лжесервисов, заставляющих водителей переводить деньги за ремонт
Садоводство
Средняя цена сотки земли под ИЖС в Подмосковье достигла 2,5 млн рублей
Спорт и фитнес
Кардиологи объяснили, как степ-тест помогает оценить состояние сердца
Наука
В кургане Туннуг-1 найдены бронзовые фигурки животных IX века до н.э.
Наука
ДНК человека из пещеры Истуриц показала его происхождение с территории современной России
Красота и здоровье
Аврора Перро: сон состоит из взаимосвязанных, но независимых аспектов, влияющих на мозг и поведение
ДФО
Двойное убийство в Якутске расследует следственный комитет — к делу причастны несовершеннолетние
Туризм
Туроператоры перестанут отвечать за неперечисленные турагентами деньги — проект закона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet