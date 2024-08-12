Оппозиция Гвинеи использует стратегию "города-призрака" в попытках организации новых выборов президента

Оппозиция в столице Гвинеи организовала акцию с требованием провести выборы до конца 2024 года, призвав жителей соблюдать режим "города-призрака", сообщает портал Guineematin.

Коалиция "Живые силы Гвинеи", включающая политические партии и организации гражданского общества, инициировала проведение акции "день города-призрака" в понедельник, 12 августа 2024 года, в Большом Конакри.

Главной целью этих мероприятий является требование восстановления конституционного порядка через проведение инклюзивных и прозрачных выборов к 31 декабря 2024 года. По информации издания, с самого утра в некоторых районах города магазины не работают, а автовокзал Кагбелен практически пуст, движение на улицах спокойное. Однако рынки Байлобая и Кейтая, напротив, достаточно оживлены с утра.

Напомним, что военный переворот в Гвинее произошел 5 сентября 2021 года. Полковник Мамади Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и ввели хартию переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге в качестве президента переходного периода, подчеркнул свою приверженность суверенитету Гвинеи и обещал действовать в интересах граждан страны.

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