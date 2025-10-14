Толстеем не от еды, а от бактерий: как микрофлора решает, сколько калорий вы усвоите
Многие замечали: кто-то может без угрызений совести есть торты и пиццу, оставаясь стройным, а кто-то набирает вес даже от фрукта или кусочка хлеба. Врачи всё чаще объясняют этот феномен не метаболизмом и не "сильной волей", а микрофлорой кишечника. Именно от её состава зависит, сколько калорий наш организм реально усваивает.
"Это триллионы бактерий, живущих в нашем кишечнике", — объяснил врач.
Кишечник — это целая экосистема, в которой обитают миллиарды микроорганизмов. Они помогают переваривать пищу, синтезируют витамины, влияют на иммунитет и даже на настроение. Но если баланс микрофлоры нарушается, процессы обмена веществ начинают работать не в нашу пользу.
Как бактерии влияют на вес
Согласно последним исследованиям, решающую роль в склонности к полноте играет соотношение двух типов бактерий — Firmicutes и Bacteroidetes. Первые "умеют" извлекать из еды больше энергии, чем нужно, а вторые способствуют её эффективному расходованию.
"Несжигаемый жир может оставаться на животе из-за преобладания бактерии типа Firmicutes. Эти бактерии берут из пищи больше калорий, чем требуется", — отметил специалист.
Получается, что два человека с одинаковым рационом могут усваивать разное количество калорий.
"Представьте: два человека едят одинаковый салат. Один получает из него сто калорий, а другой — сто пятнадцать", — добавил врач.
Разница кажется небольшой, но в долгосрочной перспективе это приводит к накоплению лишнего веса.
Что нарушает баланс микрофлоры
Современный образ жизни не щадит кишечные бактерии. На их состав негативно влияют:
-
частое употребление фастфуда и ультрапереработанных продуктов;
-
избыток сахара и подсластителей;
-
антибиотики и бесконтрольные диеты;
-
стресс и недостаток сна.
Все эти факторы снижают количество полезных микроорганизмов, что приводит к вздутию, запорам, нарушению обмена веществ и даже снижению иммунитета.
Таблица "Плюсы и минусы" здоровой микрофлоры
|Плюсы
|Минусы при дисбалансе
|Улучшает переваривание пищи
|Замедляет обмен веществ
|Поддерживает иммунитет
|Повышает риск набора веса
|Синтезирует витамины группы B
|Вызывает вздутие и спазмы
|Регулирует уровень сахара в крови
|Провоцирует воспаления и усталость
|Улучшает настроение
|Влияет на аппетит и тягу к сладкому
Как восстановить баланс
-
Уберите ультрапереработанные продукты. Колбасы, чипсы, сладкие батончики и газировка содержат консерванты, убивающие полезные бактерии.
-
Сократите сахар и искусственные подсластители. Они способствуют росту "плохих" микроорганизмов и подавляют естественную флору.
-
Добавьте природные пребиотики. Это продукты, питающие полезные бактерии: овсянка, бобовые, бананы, яблоки, чеснок, цикорий.
-
Включите пробиотики. Кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи и ацидофильные напитки помогают заселить кишечник нужными штаммами.
-
Пейте больше воды. Гидратация ускоряет пищеварение и помогает бактериям выполнять свои функции.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сидеть на строгих монодиетах.
Последствие: гибель полезных бактерий из-за дефицита питательных веществ.
Альтернатива: разнообразное питание с большим количеством клетчатки.
-
Ошибка: злоупотреблять антибиотиками без назначения врача.
Последствие: полное уничтожение микрофлоры и последующее ожирение или проблемы с ЖКТ.
Альтернатива: принимать антибиотики только по показаниям и сочетать с пробиотиками.
-
Ошибка: заменять еду напитками с искусственными подсластителями.
Последствие: стимуляция выработки инсулина и нарушение микробного баланса.
Альтернатива: использовать натуральные продукты — фрукты, мед, стевию.
Мифы и правда о микрофлоре
Миф 1. Худоба или полнота зависят только от генов.
Правда. Микрофлора влияет на то, сколько энергии усваивается из еды. Даже при одинаковом рационе эффект может быть разным.
Миф 2. Пробиотики в капсулах решают все проблемы.
Правда. Добавки без правильного питания не работают: бактериям нужно чем-то питаться.
Миф 3. Все бактерии — вредные.
Правда. Полезные микроорганизмы составляют до 90% микробиома и защищают нас от инфекций и воспалений.
А что если изменить микрофлору?
Учёные доказали, что изменение рациона уже через 2-3 недели способно перестроить микробиом. Если увеличить долю растительной пищи, клетчатки и ферментированных продуктов, полезные бактерии начинают доминировать, а уровень Firmicutes снижается.
Результат — ускоренный обмен веществ, улучшение самочувствия и снижение массы тела без жёстких ограничений.
