Толстеем не от еды, а от бактерий: как микрофлора решает, сколько калорий вы усвоите

Многие замечали: кто-то может без угрызений совести есть торты и пиццу, оставаясь стройным, а кто-то набирает вес даже от фрукта или кусочка хлеба. Врачи всё чаще объясняют этот феномен не метаболизмом и не "сильной волей", а микрофлорой кишечника. Именно от её состава зависит, сколько калорий наш организм реально усваивает.

"Это триллионы бактерий, живущих в нашем кишечнике", — объяснил врач.

Кишечник — это целая экосистема, в которой обитают миллиарды микроорганизмов. Они помогают переваривать пищу, синтезируют витамины, влияют на иммунитет и даже на настроение. Но если баланс микрофлоры нарушается, процессы обмена веществ начинают работать не в нашу пользу.

Как бактерии влияют на вес

Согласно последним исследованиям, решающую роль в склонности к полноте играет соотношение двух типов бактерий — Firmicutes и Bacteroidetes. Первые "умеют" извлекать из еды больше энергии, чем нужно, а вторые способствуют её эффективному расходованию.

"Несжигаемый жир может оставаться на животе из-за преобладания бактерии типа Firmicutes. Эти бактерии берут из пищи больше калорий, чем требуется", — отметил специалист.

Получается, что два человека с одинаковым рационом могут усваивать разное количество калорий.

"Представьте: два человека едят одинаковый салат. Один получает из него сто калорий, а другой — сто пятнадцать", — добавил врач.

Разница кажется небольшой, но в долгосрочной перспективе это приводит к накоплению лишнего веса.

Что нарушает баланс микрофлоры

Современный образ жизни не щадит кишечные бактерии. На их состав негативно влияют:

частое употребление фастфуда и ультрапереработанных продуктов;

избыток сахара и подсластителей;

антибиотики и бесконтрольные диеты;

стресс и недостаток сна.

Все эти факторы снижают количество полезных микроорганизмов, что приводит к вздутию, запорам, нарушению обмена веществ и даже снижению иммунитета.

Таблица "Плюсы и минусы" здоровой микрофлоры