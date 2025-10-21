Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кишечный виром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:05

Они живут в вас и управляют каждым шагом: Мясников о скрытой силе кишечника

Александр Мясников рассказал, как микробиом кишечника влияет на поведение человека

Современная наука всё чаще подтверждает: то, как мы себя чувствуем, какие продукты выбираем и даже как реагируем на стресс, во многом определяется микробами, живущими внутри нас. Именно о такой зависимости рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1". Его выступление вызвало широкий отклик, ведь речь идёт не просто о пищеварении, а о том, что микробиом кишечника способен буквально управлять поведением человека.

"Если вы нарушили это соотношение микробиома (…), если растрясли эту экологическую нишу, она будет довольно долго на вас влиять. Вы всё нормализовали, а он помнит, это живые организмы", — пояснил врач Александр Мясников.

Что такое микробиом

Микробиом кишечника — это огромная экосистема, состоящая из триллионов бактерий, вирусов и грибков. Они живут в нашем желудочно-кишечном тракте и выполняют множество функций: помогают переваривать пищу, вырабатывать витамины, защищают от патогенных микроорганизмов и влияют на работу иммунной системы. По сути, микробиом — это наш "внутренний орган", без которого невозможно нормальное существование.

Научные исследования последних лет подтверждают: баланс микрофлоры связан не только с пищеварением, но и с эмоциональным состоянием, качеством сна и уровнем энергии. Нарушение этого баланса (дисбактериоз) может привести к воспалительным процессам, снижению иммунитета, набору веса и даже депрессии.

"Всё кончилось двумя килограммами какашек, которые нами управляют", — добавил Мясников с иронией, подчеркивая значимость микробов в нашей жизни.

Как микробиом влияет на поведение

Учёные называют кишечник "вторым мозгом" — и не случайно. Между ЖКТ и центральной нервной системой существует прямая связь через блуждающий нерв. Именно по нему бактерии посылают сигналы, влияющие на настроение и аппетит. Если в кишечнике преобладают бактерии, перерабатывающие сладости, человек чаще тянется к сахару. Если же микрофлора смещена в сторону ферментирующих клетчатку — формируется тяга к овощам и цельнозерновым продуктам.

Некоторые исследования показывают, что состав микробиома может даже влиять на склонность к тревожности, импульсивности или спокойствию. Поэтому нормализация флоры кишечника часто становится частью терапии при хроническом стрессе и эмоциональных нарушениях.

Сравнение: нормальный и нарушенный микробиом

Показатель Здоровый микробиом Нарушенный микробиом
Пищевые привычки Умеренные, разнообразные Частые тяги к сладкому, жирному
Энергия и настроение Стабильные, высокая концентрация Перепады энергии, раздражительность
Иммунитет Сильный, быстрая реакция на вирусы Частые простуды, воспаления
Кожа Чистая, ровный тон Акне, шелушение, воспаления
Вес В пределах нормы Склонность к ожирению или истощению

Советы шаг за шагом: как укрепить микробиом

  1. Добавьте клетчатку. Основной источник питания для полезных бактерий — пищевые волокна. Увеличьте в рационе количество овощей, фруктов, цельных злаков и бобовых.

  2. Выбирайте ферментированные продукты. Кефир, йогурт, квашеная капуста, мисо и кимчи — природные пробиотики, поддерживающие баланс микрофлоры.

  3. Ограничьте антибиотики. Принимать их следует только по назначению врача — бесконтрольное применение разрушает микробиом.

  4. Откажитесь от избыточного сахара. Сладости и газированные напитки подавляют полезные бактерии и стимулируют рост патогенных.

  5. Пейте достаточно воды. Гидратация важна для правильной работы кишечника и вывода токсинов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Частое употребление фастфуда и алкоголя.
    Последствие: Нарушение состава микрофлоры, вздутие, усталость.
    Альтернатива: Переход на сбалансированное питание с упором на овощи и кисломолочные продукты.

  • Ошибка: Игнорирование сна и стресс.
    Последствие: Гормональные сбои, снижение количества полезных бактерий.
    Альтернатива: Медитация, прогулки на свежем воздухе, режим сна не менее 7 часов.

  • Ошибка: Чрезмерное использование антисептиков.
    Последствие: Ослабление естественной иммунной защиты.
    Альтернатива: Умеренная гигиена и контакт с природой, что помогает тренировать иммунитет.

А что если микробиом уже нарушен?

Восстановление микрофлоры — процесс небыстрый. Иногда на это требуется несколько месяцев. В таких случаях назначаются пробиотики (препараты с живыми бактериями) и пребиотики — вещества, способствующие их росту. Однако, как подчеркивают врачи, эффективность зависит от правильного подбора штаммов. Поэтому самолечение здесь неуместно: необходима консультация гастроэнтеролога.

Мифы и правда

Миф 1. Пробиотики можно пить бесконтрольно.
Правда: Даже самые безопасные препараты могут нарушить баланс микрофлоры, если подобраны неправильно.

Миф 2. Микробиом влияет только на пищеварение.
Правда: Он регулирует обмен веществ, работу мозга, гормонов и иммунной системы.

Миф 3. Все бактерии — враги человека.
Правда: Без них мы бы не смогли усваивать витамины и защищаться от инфекций.

Интересные факты

  1. В теле человека живёт до 100 триллионов бактерий, и большинство из них — в кишечнике.

  2. Состав микробиома у каждого уникален, как отпечаток пальца.

  3. У новорождённого микробиом формируется в первые 1000 дней жизни, поэтому грудное вскармливание и питание матери играют огромную роль.

FAQ

Как понять, что микробиом нарушен?
Признаками дисбаланса могут быть вздутие, усталость, высыпания на коже, изменение аппетита и перепады настроения.

Сколько стоит восстановление микрофлоры?
Цена зависит от анализов и препаратов. Средняя стоимость курса пробиотиков и диагностики — от 3000 до 8000 рублей.

Что лучше — аптечные пробиотики или натуральные продукты?
Наилучший эффект достигается при сочетании: аптечные препараты дают старт, а ферментированные продукты поддерживают результат.

Можно ли восстановить микрофлору без лекарств?
Да, но потребуется больше времени. Рацион, сон, физическая активность и снижение стресса — ключевые факторы.

Исторический контекст

Интерес к микрофлоре возник ещё в начале XX века, когда Илья Мечников предположил, что долголетие связано с употреблением кисломолочных продуктов. Его идеи легли в основу современного направления — пробиотической терапии. Сегодня исследования в этой области продолжаются, и учёные стремятся создать индивидуальные "микробные коктейли", способные лечить болезни, начиная от аллергий и заканчивая депрессией.

