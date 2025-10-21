Они живут в вас и управляют каждым шагом: Мясников о скрытой силе кишечника

Современная наука всё чаще подтверждает: то, как мы себя чувствуем, какие продукты выбираем и даже как реагируем на стресс, во многом определяется микробами, живущими внутри нас. Именно о такой зависимости рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1". Его выступление вызвало широкий отклик, ведь речь идёт не просто о пищеварении, а о том, что микробиом кишечника способен буквально управлять поведением человека.

"Если вы нарушили это соотношение микробиома (…), если растрясли эту экологическую нишу, она будет довольно долго на вас влиять. Вы всё нормализовали, а он помнит, это живые организмы", — пояснил врач Александр Мясников.

Что такое микробиом

Микробиом кишечника — это огромная экосистема, состоящая из триллионов бактерий, вирусов и грибков. Они живут в нашем желудочно-кишечном тракте и выполняют множество функций: помогают переваривать пищу, вырабатывать витамины, защищают от патогенных микроорганизмов и влияют на работу иммунной системы. По сути, микробиом — это наш "внутренний орган", без которого невозможно нормальное существование.

Научные исследования последних лет подтверждают: баланс микрофлоры связан не только с пищеварением, но и с эмоциональным состоянием, качеством сна и уровнем энергии. Нарушение этого баланса (дисбактериоз) может привести к воспалительным процессам, снижению иммунитета, набору веса и даже депрессии.

"Всё кончилось двумя килограммами какашек, которые нами управляют", — добавил Мясников с иронией, подчеркивая значимость микробов в нашей жизни.

Как микробиом влияет на поведение

Учёные называют кишечник "вторым мозгом" — и не случайно. Между ЖКТ и центральной нервной системой существует прямая связь через блуждающий нерв. Именно по нему бактерии посылают сигналы, влияющие на настроение и аппетит. Если в кишечнике преобладают бактерии, перерабатывающие сладости, человек чаще тянется к сахару. Если же микрофлора смещена в сторону ферментирующих клетчатку — формируется тяга к овощам и цельнозерновым продуктам.

Некоторые исследования показывают, что состав микробиома может даже влиять на склонность к тревожности, импульсивности или спокойствию. Поэтому нормализация флоры кишечника часто становится частью терапии при хроническом стрессе и эмоциональных нарушениях.

Сравнение: нормальный и нарушенный микробиом