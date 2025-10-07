Кишечник под атакой: пять привычек, которые убивают микрофлору и иммунитет

Состояние кишечника напрямую связано с работой иммунной системы, нервной регуляцией и общим самочувствием. Врач-инфекционист Светлана Ищенко объяснила, какие привычки постепенно подрывают здоровье этого важнейшего органа и как их заменить полезными альтернативами.

"80% нашего иммунитета зависит от состояния кишечника: больной кишечник — слабый иммунитет", — отметила инфекционист Светлана Ищенко.

По её словам, от здоровья кишечника зависит не только пищеварение, но и настроение: около 95% гормона счастья — серотонина — синтезируется именно там. Поэтому, заботясь о кишечнике, мы укрепляем иммунитет и психоэмоциональное состояние.

Почему кишечник — "второй мозг" организма

Современная медицина рассматривает кишечник как сложную экосистему. Миллиарды микроорганизмов, населяющих его, обеспечивают переваривание пищи, синтез витаминов и защиту от инфекций. Когда баланс микрофлоры нарушается, страдает весь организм: появляются усталость, раздражительность, проблемы с кожей и даже бессонница.

Главные враги этой системы — неправильное питание, алкоголь, стресс и нехватка клетчатки. Именно эти привычки, по словам Ищенко, чаще всего разрушают микробиом.

1. Переработанное мясо: скрытая угроза для микрофлоры

"Привычка есть переработанное мясо самым непосредственным образом оказывает влияние на кишечник", — подчеркнула Ищенко.

Колбасы, сосиски и сардельки содержат трансжиры, соль, усилители вкуса и консерванты, которые разрушают полезные бактерии и способствуют воспалительным процессам.

Такие продукты почти не содержат клетчатки и витаминов, зато изобилуют нитритами, которые при регулярном употреблении повышают риск колоректального рака.

Альтернатива проста — натуральное мясо или рыба. Варёное, тушёное или запечённое мясо усваивается без перегрузки кишечника и не нарушает микрофлору.

2. Алкоголь: яд для клеток и витаминов

"Спирты не дают всасываться белкам и витаминам. По сути, это протоплазматический яд, отравляющий организм", — объяснила врач.

Алкоголь повреждает слизистую кишечника, нарушает всасывание питательных веществ и убивает полезные бактерии. Даже небольшие дозы крепких напитков разрушают микрофлору, а пиво и сладкие коктейли провоцируют брожение.

Кроме того, спиртное усиливает воспалительные процессы, что со временем может привести к язвенной болезни и поражению печени.

3. Жареное мясо: двойной удар по кишечнику и печени

Ищенко отметила, что жареное мясо — один из самых тяжёлых продуктов для ЖКТ. При жарке образуются канцерогены и продукты окисления жиров, вызывающие воспаления слизистой и перегрузку печени и желчного пузыря.

Такая пища медленно переваривается, вызывает тяжесть, вздутие и может стать одной из причин онкологических заболеваний пищеварительного тракта.

Лучше заменить жарку запеканием, тушением или приготовлением на пару — при этом мясо сохраняет вкус, но не наносит вреда кишечнику.

4. Отказ от клетчатки: путь к запорам и токсинам

"Клетчатка должна присутствовать в рационе всегда. Желательный минимум — 25 г в день", — подчеркнула инфекционист.

Клетчатка служит естественным "щёткой" для кишечника: она очищает стенки от остатков пищи, стимулирует перистальтику и поддерживает баланс микрофлоры. Её недостаток приводит к запорам, вздутию и снижению иммунитета.

Чтобы обеспечить суточную норму, нужно съедать 600-900 г овощей и фруктов ежедневно. Особенно полезны квашеная капуста, яблоки, морковь и тыква.

Ферментированные продукты (йогурт, кефир, кимчи) дополнительно питают полезные бактерии и ускоряют восстановление микробиоты.

5. Хронический стресс: невидимый враг кишечника

"Если стресс хронический, организм теряет способность всасывать нужные вещества из продуктов, в результате чего формируются дефициты, ведущие к болезням", — отметила Ищенко.

Длительное нервное напряжение нарушает работу нервной системы кишечника, из-за чего появляются спазмы, вздутие и диарея. Кортизол — гормон стресса — подавляет выработку ферментов и ослабляет иммунную защиту слизистой.

Чтобы разорвать этот круг, важно сочетать отдых, физическую активность и полноценное питание.

Таблица: вредные привычки и их последствия