Иммунитет живёт в кишечнике: осенью он решает, заболеете вы или нет
С приходом осени наш организм особенно уязвим: снижается температура, растёт количество вирусов, а иммунитет начинает работать с перегрузкой. Одним из главных факторов защиты в этот период становится не столько витаминный комплекс, сколько здоровая микробиота кишечника.
Гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов объяснил, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы укрепить иммунную систему и снизить риск сезонных инфекций.
"Эти продукты содержат живые культуры бактерий, которые способствуют росту полезной микрофлоры кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы", — отметил гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Почему кишечник — главный союзник иммунитета
Более 70% клеток иммунной системы расположены именно в кишечнике. Микрофлора не только помогает переваривать пищу, но и защищает организм от вирусов и бактерий, формируя естественный барьер. Когда баланс нарушается — из-за стрессов, антибиотиков или неправильного питания — иммунитет ослабевает.
По словам Белоусова, осень — подходящее время, чтобы позаботиться о пищеварении: пересмотреть рацион, добавить ферментированные продукты и уменьшить количество рафинированных углеводов. Это помогает не только защититься от простуды, но и повысить уровень энергии и концентрации в холодный сезон.
Что такое ферментированные продукты и почему они полезны
Ферментация — это естественный процесс брожения, при котором в продуктах появляются живые бактерии, полезные для кишечника. Эти микроорганизмы способствуют выработке витаминов группы B, улучшают усвоение минералов и подавляют рост патогенных бактерий.
Классические примеры ферментированных продуктов:
-
квашеная капуста,
-
кефир,
-
натуральный йогурт,
-
мисо-паста,
-
кимчи,
-
ферментированные овощи и фрукты.
Каждый из этих продуктов играет особую роль в укреплении здоровья и иммунитета.
Сравнение ферментированных продуктов и их свойств
|Продукт
|Основное действие
|Дополнительная польза
|Квашеная капуста
|Источник витамина C и клетчатки
|Укрепляет сосуды, повышает устойчивость к инфекциям
|Кефир
|Содержит пробиотики и кальций
|Улучшает пищеварение и состояние костей
|Йогурт
|Поддерживает баланс микрофлоры
|Снижает воспаления и риск аллергии
|Мисо
|Богат аминокислотами и ферментами
|Восстанавливает флору после антибиотиков
|Кимчи
|Стимулирует рост полезных бактерий
|Обладает антиоксидантными свойствами
Осеннее меню для здоровья кишечника
Осень — время согревающих блюд и ферментированных закусок. Белоусов советует комбинировать традиционные русские продукты с азиатскими, чтобы разнообразить рацион.
-
Завтрак: овсянка с йогуртом и ягодами.
-
Обед: овощной суп и 100 г квашеной капусты.
-
Полдник: яблоко или стакан кефира.
-
Ужин: рис с овощами и ложка мисо-пасты.
Такое питание не перегружает желудок, поддерживает микрофлору и способствует мягкой детоксикации организма.
А что если кишечник "разбалансирован"?
Если вы ощущаете вздутие, тяжесть, частые простуды или усталость, возможно, кишечная микрофлора нуждается в восстановлении.
Помимо пробиотиков (живых бактерий), важно употреблять пребиотики - вещества, которые служат им пищей. Они содержатся в овсянке, бананах, спарже, чесноке, луке и цикории.
Врач советует не смешивать пробиотические продукты с горячими блюдами, чтобы сохранить живые бактерии. Кефир или йогурт лучше употреблять отдельно — между приёмами пищи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru