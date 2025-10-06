Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:07

Иммунитет живёт в кишечнике: осенью он решает, заболеете вы или нет

Врач Белоусов: ферментированные продукты помогают поддерживать микрофлору и защиту от вирусов

С приходом осени наш организм особенно уязвим: снижается температура, растёт количество вирусов, а иммунитет начинает работать с перегрузкой. Одним из главных факторов защиты в этот период становится не столько витаминный комплекс, сколько здоровая микробиота кишечника.

Гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов объяснил, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы укрепить иммунную систему и снизить риск сезонных инфекций.

"Эти продукты содержат живые культуры бактерий, которые способствуют росту полезной микрофлоры кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы", — отметил гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Почему кишечник — главный союзник иммунитета

Более 70% клеток иммунной системы расположены именно в кишечнике. Микрофлора не только помогает переваривать пищу, но и защищает организм от вирусов и бактерий, формируя естественный барьер. Когда баланс нарушается — из-за стрессов, антибиотиков или неправильного питания — иммунитет ослабевает.

По словам Белоусова, осень — подходящее время, чтобы позаботиться о пищеварении: пересмотреть рацион, добавить ферментированные продукты и уменьшить количество рафинированных углеводов. Это помогает не только защититься от простуды, но и повысить уровень энергии и концентрации в холодный сезон.

Что такое ферментированные продукты и почему они полезны

Ферментация — это естественный процесс брожения, при котором в продуктах появляются живые бактерии, полезные для кишечника. Эти микроорганизмы способствуют выработке витаминов группы B, улучшают усвоение минералов и подавляют рост патогенных бактерий.

Классические примеры ферментированных продуктов:

  • квашеная капуста,

  • кефир,

  • натуральный йогурт,

  • мисо-паста,

  • кимчи,

  • ферментированные овощи и фрукты.

Каждый из этих продуктов играет особую роль в укреплении здоровья и иммунитета.

Сравнение ферментированных продуктов и их свойств

Продукт Основное действие Дополнительная польза
Квашеная капуста Источник витамина C и клетчатки Укрепляет сосуды, повышает устойчивость к инфекциям
Кефир Содержит пробиотики и кальций Улучшает пищеварение и состояние костей
Йогурт Поддерживает баланс микрофлоры Снижает воспаления и риск аллергии
Мисо Богат аминокислотами и ферментами Восстанавливает флору после антибиотиков
Кимчи Стимулирует рост полезных бактерий Обладает антиоксидантными свойствами

Осеннее меню для здоровья кишечника

Осень — время согревающих блюд и ферментированных закусок. Белоусов советует комбинировать традиционные русские продукты с азиатскими, чтобы разнообразить рацион.

  1. Завтрак: овсянка с йогуртом и ягодами.

  2. Обед: овощной суп и 100 г квашеной капусты.

  3. Полдник: яблоко или стакан кефира.

  4. Ужин: рис с овощами и ложка мисо-пасты.

Такое питание не перегружает желудок, поддерживает микрофлору и способствует мягкой детоксикации организма.

А что если кишечник "разбалансирован"?

Если вы ощущаете вздутие, тяжесть, частые простуды или усталость, возможно, кишечная микрофлора нуждается в восстановлении.

Помимо пробиотиков (живых бактерий), важно употреблять пребиотики - вещества, которые служат им пищей. Они содержатся в овсянке, бананах, спарже, чесноке, луке и цикории.

Врач советует не смешивать пробиотические продукты с горячими блюдами, чтобы сохранить живые бактерии. Кефир или йогурт лучше употреблять отдельно — между приёмами пищи.

