Иммунитет живёт в кишечнике: осенью он решает, заболеете вы или нет

С приходом осени наш организм особенно уязвим: снижается температура, растёт количество вирусов, а иммунитет начинает работать с перегрузкой. Одним из главных факторов защиты в этот период становится не столько витаминный комплекс, сколько здоровая микробиота кишечника.

Гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов объяснил, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы укрепить иммунную систему и снизить риск сезонных инфекций.

"Эти продукты содержат живые культуры бактерий, которые способствуют росту полезной микрофлоры кишечника и подавляют патогенные микроорганизмы", — отметил гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Почему кишечник — главный союзник иммунитета

Более 70% клеток иммунной системы расположены именно в кишечнике. Микрофлора не только помогает переваривать пищу, но и защищает организм от вирусов и бактерий, формируя естественный барьер. Когда баланс нарушается — из-за стрессов, антибиотиков или неправильного питания — иммунитет ослабевает.

По словам Белоусова, осень — подходящее время, чтобы позаботиться о пищеварении: пересмотреть рацион, добавить ферментированные продукты и уменьшить количество рафинированных углеводов. Это помогает не только защититься от простуды, но и повысить уровень энергии и концентрации в холодный сезон.

Что такое ферментированные продукты и почему они полезны

Ферментация — это естественный процесс брожения, при котором в продуктах появляются живые бактерии, полезные для кишечника. Эти микроорганизмы способствуют выработке витаминов группы B, улучшают усвоение минералов и подавляют рост патогенных бактерий.

Классические примеры ферментированных продуктов:

квашеная капуста,

кефир,

натуральный йогурт,

мисо-паста,

кимчи,

ферментированные овощи и фрукты.

Каждый из этих продуктов играет особую роль в укреплении здоровья и иммунитета.

Сравнение ферментированных продуктов и их свойств