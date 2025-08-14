Дольше двух минут в туалете? Это может быть началом серьёзной проблемы с ЖКТ

Редкий стул — не всегда норма. По словам врача-эндокринолога Максима Кузнецова, игнорирование проблемы запоров может привести не только к физическому, но и к психологическому дискомфорту.

"Токсины возвращаются на вечеринку"

Когда каловые массы задерживаются в кишечнике дольше положенного, организм начинает их… частично "забирать обратно".

"Когда кал задерживается в кишечнике дольше положенного, токсины, которые должны были бы "покинуть вечеринку", начинают впитываться обратно", — объясняет Максим Кузнецов.

Итог — вздутие, ощущение тяжести, хроническая усталость и раздражительность. Всё это может сильно ухудшить качество жизни.

Запор — не просто отсутствие стула

Часто люди ошибочно считают редкие походы в туалет нормой. Однако Кузнецов советует обратить внимание на следующие признаки:

стул реже, чем раз в два дня;

кал сухой и плотный;

акт дефекации требует натуживания более двух минут;

чувство, будто кишечник опорожнился не до конца.

Лечение — не по наитию

"Запор — это следствие, сбой всей системы ЖКТ. Поэтому и восстанавливать нужно системно, по шагам весь желудочно-кишечный тракт", — подчёркивает врач.

Он предупреждает: самолечение в этом вопросе может только навредить. Лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы подобрать корректный и индивидуальный план восстановления.