Микробиом кишечника традиционно изучался через призму бактериальных сообществ, оставляя вирусную его часть в области научной «тёмной материи»: факт присутствия был известен, но детализация отсутствовала. Два исследования, опубликованные 17 ноября 2026 года в Nature Communications и Gut, радикально меняют эту картину. Учёные из Университета Ноттингема, Королевского колледжа Лондона и Helmholtz Munich идентифицировали более 116 000 групп вирусов в кишечнике человека, из которых свыше 99% не имеют близких аналогов в существующих каталогах.

Ключевым источником данных послужила генетическая информация, полученная из образцов стула более 1000 участников TwinsUK — крупнейшего реестра однояйцовых близнецов в Великобритании. Использование близнецов предоставило редкую возможность количественно оценить вклад наследственности и среды. Выяснилось, что генетические факторы определяют лишь 47% вариаций общего вирусного разнообразия, тогда как большинство конкретных вирусных популяций управляются преимущественно внешними условиями и диетой.

Виральные связи и метаболизм

Детальный анализ показал тесную, хотя и не вполне ясную, корреляцию между присутствием определенных вирусов и выработкой конкретных химических веществ бактериями. Исследователь Панайотис Лука из Королевского колледжа Лондона отметил, что вирусные сообщества тесно отслеживают изменения в бактериальном фоне и их метаболитах. Однако причинно-следственная связь пока не доказана: остаются открытыми вопросы о том, влияют ли вирусы на метаболизм или просто адаптируются к нему.

Особое внимание привлекла группа вирусов, несущих гены, связанные с потенциально опасным поведением бактерий. Эти вирусные группы чаще встречаются рядом с бактериями, способными вызывать инфекции, и реже — с теми, которые занимаются разложением пищевых волокон. Такая дисбалансировка может иметь клиническое значение, особенно в контексте синдрома раздраженного кишечника (СРК), поражающего примерно одного из десяти людей.

Новые подсказки в этиологии СРК

Во втором исследовании, опубликованном в Gut, были выделены 50 вирусных групп, статистически значимо связанных с СРК. Большинство из них встречалось в кишечнике пациентов с этим заболеванием в сниженных количествах. Более того, обнаружилось, что многие из этих вирусов инфицируют бактериальные виды, ранее ассоциированные с СРК. Это указывает на то, что патогенез заболевания может быть связан не с изолированными изменениями в бактериальном составе, а с глубинной перестройкой взаимодействий во всей микробной экосистеме.

Ана Вальдес и Афродити Кураки из Университета Ноттингема подчеркнули, что современные вычислительные методы секвенирования впервые позволили правильно картографировать эту скрытую биологическую составляющую. Кристина Менни, ведущий автор работы, указала на необходимость рассматривать вирусы не как посторонних гостей, а как интегральную часть микробиома, влияющую на здоровье через связь с метаболитами.

Исследователи подчёркивают ограничения работы: когорта состояла преимущественно из женщин европейского происхождения старшего возраста, что требует валидации результатов на более разнообразных популяциях. Тем не менее, полученные данные открывают новые пути для разработки биомаркеров и персонализированных подходов к лечению нарушений функций кишечника, смещая фокус с изолированных бактериальных таксонов на целостную вирусно-бактериальную сеть.