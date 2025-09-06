Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поцелуй
Поцелуй
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:16

Секрет любви живёт в кишечнике: учёные раскрыли связь, о которой вы не догадывались

Микробиом и влюблённость: как бактерии в кишечнике влияют на выбор партнёра — исследование

Когда мы говорим о любви, то чаще всего думаем об эмоциях, гормонах или работе мозга. Но новое исследование австралийских учёных показывает: ключ к пониманию влечения и привязанности может скрываться гораздо глубже — в кишечнике.

Любовь и микробы

Специалисты из Университета Флиндерса опубликовали работы в журналах mSystems и Nature Cities, где рассматривают связь между микробиотой и гормональными процессами, управляющими нашим поведением.

Учёные подчёркивают: речь не идёт о том, что бактерии напрямую "создают" любовь. Но микробы способны влиять на уровень гормонов, которые регулируют сексуальное желание, влюблённость и эмоциональную привязанность.

Так, тестостерон и эстрадиол контролируют либидо, дофамин и серотонин формируют состояние влюблённости, а окситоцин и вазопрессин отвечают за устойчивость отношений и чувство близости.

Как микробы влияют на гормоны

Исследования показали: продукты жизнедеятельности бактерий могут изменять уровень тестостерона и эстрогена. При этом сбои в работе микробиома связаны со снижением либидо и нарушениями эмоциональной сферы.

Интересен пример с серотонином: около 95% этого "гормона счастья" вырабатывается именно в кишечнике. Местные бактерии регулируют его уровень и передают сигналы в мозг через блуждающий нерв. Таким образом, наше настроение и даже способность влюбляться отчасти зависят от микробов.

Эксперименты на дрозофилах

Чтобы проверить гипотезу, исследователи поставили эксперименты на дрозофилах. Насекомые с разными диетами и микробными профилями выбирали партнёров с похожим составом микробиоты. Когда же им давали антибиотики, их предпочтения менялись. Это стало убедительным доказательством того, что микробы влияют на выбор партнёра.

Окситоцин, вазопрессин и "гормон объятий"

Микробиом также связан с выработкой окситоцина — так называемого "гормона объятий". Некоторые пробиотики способны повышать его уровень, а значит, влиять на формирование эмоциональной привязанности. Схожие данные получены и для вазопрессина — гормона, обеспечивающего стабильность отношений и долговременные связи.

"Уши слышат, но мозг слушает. Он постоянно анализирует структуру окружающей среды и использует её для понимания речи, даже если мы этого не осознаём", — отмечает доктор Хейвет Эрнандес-Перес, комментируя схожий принцип взаимодействия биологических систем.

Таким образом, микробы оказываются не только помощниками в пищеварении, но и важными участниками наших социальных и эмоциональных процессов.

Запах и привлекательность

Ещё один интересный аспект — запах тела. Некоторые микробы производят вещества, которые изменяют восприятие аромата кожи. Это может оказывать влияние на то, как нас воспринимают другие и насколько мы кажемся привлекательными.

Феномен запаха и симпатии известен давно, но только теперь появляются доказательства того, что его формируют не только гены и гормоны, но и микроорганизмы.

Человек и микробы — единая система

Авторы называют это "концепцией гологенома": человек и его микробы действуют как единый организм. Микробиота влияет на иммунитет, эмоции, уровень гормонов и даже на психическое здоровье.

Интересно, что влияние распространяется и на уровень экологии. Учёные отмечают: здоровые почвы выделяют микробные сигналы, поддерживающие растения, а через них и нервную систему человека. Ухудшение состояния почв, напротив, связано с воспалениями и ростом психических расстройств.

Больше чем любовь

Австралийские исследователи подчеркивают: любовь нельзя свести только к деятельности бактерий. Это сложный процесс, где переплетаются биология, культура, эмоции и опыт. Но микробы могут оказаться ещё одним недостающим элементом головоломки, объясняющей не только влечение, но и такие состояния, как агрессия или ненависть.

Три интересных факта

  1. Кишечный микробиом насчитывает около 100 триллионов микроорганизмов — это в 10 раз больше, чем клеток в организме человека.
  2. В экспериментах пробиотики уже показали способность снижать уровень тревожности и депрессии.
  3. У животных с разным микробным составом меняются не только предпочтения в партнёрах, но и характер социальных связей.

