Проблема бессонницы
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:39

Эта неожиданная причина может портить ваш сон: что нового узнали учёные

Проблемы с микробиотой кишечника могут способствовать бессоннице — врач-сомнолог Макниллис

Недавние исследования открывают всё новые факторы, влияющие на качество сна, и одним из них оказалась неожиданная причина — состав микробиома кишечника. Согласно мнению врачей-сомнологов, в том числе консультанта по медицине сна в Университетском колледже Лондона Сары Макниллис, бактерии, обитающие в кишечнике, могут оказывать значительное влияние на развитие бессонницы. Об этом она рассказала в интервью с Daily Mail.

Влияние микробиома на сон

Как отмечает Макниллис, последние исследования подтверждают, что проблемы с кишечной флорой могут быть связаны с нарушениями сна. В частности, данные показывают, что неблагоприятный состав микробиоты может способствовать бессоннице. На основании проведенных китайскими учеными исследований с участием более 387 тысяч человек было установлено, что у людей с явными расстройствами сна наблюдается снижение количества нескольких групп полезных бактерий в кишечнике.

С другой стороны, некоторые полезные бактерии, такие как лактобактерии, могут оказывать позитивное влияние на качество сна. Эти бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты при расщеплении клетчатки, которые, в свою очередь, способствуют улучшению сна. Врач подчеркивает, что отсутствие сна провоцирует развитие колонии "плохих" бактерий, что лишь ухудшает ситуацию.

Пребиотики и пробиотики: пока не решение

Несмотря на обнадеживающие результаты исследований, Макниллис отметила, что на данный момент традиционные средства для изменения микробиоты кишечника, такие как пребиотики и пробиотики, не продемонстрировали своей эффективности в лечении бессонницы. Это оставляет вопрос о новых подходах к лечению бессонницы открытым.

Практические рекомендации

Тем не менее, знания, полученные в ходе исследований, уже можно применить на практике. Врач рекомендует людям, страдающим от бессонницы, придерживаться принципов средиземноморской диеты, которая способствует улучшению микрофлоры кишечника. Также важным моментом является ограничение пищи за три часа до сна, что помогает нормализовать работу кишечника и улучшить качество сна.

Макниллис считает, что с учётом новых данных можно сделать первые шаги в улучшении сна и восстановлении здоровья, но окончательное решение проблемы бессонницы ещё предстоит найти.

