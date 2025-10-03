Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Греческий йогурт с ягодами и орехами
© unsplash.com by Самбазон is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:15

2 килограмма невидимых соседей: зачем человеку собственная "армия бактерий"

Доктор Сетхи: ежедневный йогурт или кефир помогают восстановить микробиоту

Наш кишечник — это целая экосистема, в которой живут триллионы микроорганизмов. Они участвуют в переваривании пищи, поддерживают иммунитет, влияют на обмен веществ и даже на эмоциональное состояние. Если микробный баланс сохраняется, человек чувствует себя энергично и стабильно. Но при нарушениях (дисбактериозе) появляются неприятные симптомы: вздутие, нестабильный стул, усталость и снижение защитных сил организма.

Доктор Саурабх Сетхи, гастроэнтеролог, выделяет четыре простых привычки, которые помогут улучшить здоровье кишечника без сложных схем и диетических крайностей.

Пребиотики: питание для полезных микробов

Пребиотики не перевариваются нашим организмом напрямую — они служат "удобрением" для полезных бактерий. К ним относятся чеснок, лук, спаржа, бананы, цельнозерновые продукты. В этих продуктах содержатся инулин, фруктоолигосахариды и устойчивые крахмалы.

"Начните с постепенного добавления небольшого количества чеснока, лука и спаржи в пищу", — сказал гастроэнтеролог.

Такие продукты стимулируют рост бифидобактерий и лактобактерий, снижают уровень воспаления, улучшают работу кишечника и иммунной системы.

Пробиотики: живые помощники

Пробиотики отличаются от пребиотиков тем, что они сами содержат живые микроорганизмы. Их источники — йогурт с живыми культурами, кефир, чайный гриб (комбуча), кимчи, идли. Эти продукты помогают восстановить баланс микробиоты, вытесняя вредные бактерии.

"Употребление всего одного-двух пробиотических продуктов в день может изменить ситуацию за несколько недель", — отметил Сетхи.

Ключевой фактор — регулярность. Достаточно порции йогурта или стакана кефира ежедневно, чтобы со временем улучшить работу кишечника.

Клетчатка: основа здорового рациона

Клетчатка играет роль "топлива" для микробиоты. Она не расщепляется в тонком кишечнике и достигает толстой кишки, где превращается бактериями в короткоцепочечные жирные кислоты. Они укрепляют слизистую, уменьшают воспаление и поддерживают барьерные функции организма.

Семена чиа, ягоды, бобовые, овощи и цельнозерновые продукты — основные источники клетчатки. Врачи рекомендуют стремиться к 30 г в день.

Вода: незаметный, но важный фактор

Достаточное потребление жидкости помогает клетчатке работать правильно, поддерживает слизистую оболочку кишечника и ускоряет пищеварение. Исследования показывают: состав питьевой воды может влиять на разнообразие микробов в кишечнике. Недостаток воды, наоборот, замедляет обменные процессы и провоцирует вздутие.

Сравнение

Подход

Источник

Эффект

Пребиотики

чеснок, лук, бананы, злаки

Питают полезные бактерии

Пробиотики

йогурт, кефир, кимчи, комбуча

Заселяют кишечник живыми микроорганизмами

Клетчатка

семена чиа, ягоды, овощи

Поддерживает ферментацию и выделение КЦЖК

Вода

питьевая вода

Обеспечивает комфортное пищеварение

Советы шаг за шагом

  1. Начните с введения в рацион небольшого количества пребиотиков — например, добавьте немного чеснока или спаржи.
  2. Выберите один пробиотический продукт и употребляйте его ежедневно.
  3. Постепенно увеличивайте количество клетчатки, чтобы не провоцировать газообразование.
  4. Следите за питьевым режимом: выпивайте не менее 1,5-2 литров воды в день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать клетчатку → запоры, нарушение микробного баланса → добавить в меню ягоды, семена чиа, овощи.
  • Резко увеличить потребление пребиотиков → вздутие и дискомфорт → вводить их постепенно.
  • Пить мало воды → замедленное пищеварение, интоксикация → включить в привычку стакан воды перед каждым приемом пищи.

А что если…

Что если у человека непереносимость лактозы? Можно заменить йогурт безлактозными пробиотиками или выбрать ферментированные овощи (кимчи, квашеная капуста).

Плюсы и минусы

Подход

Плюсы

Минусы

Пребиотики

поддержка иммунитета, снижение воспаления

возможное газообразование при резком увеличении

Пробиотики

восстановление баланса микробиоты

чувствительность к лактозе у некоторых людей

Клетчатка

нормализация стула, профилактика диабета

требует контроля количества

Вода

простая и доступная мера

может быть забыта при активном ритме жизни

FAQ

Как выбрать пробиотический продукт?
Обращайте внимание на наличие живых культур (Lactobacillus, Bifidobacterium).

Сколько стоит поддержка микробиома?
Стоимость зависит от региона: например, баночка йогурта с живыми культурами — от 50 до 150 рублей, бутылка кефира — от 70 рублей.

Что лучше: пробиотики в капсулах или продукты?
Продукты дают дополнительный эффект за счет питательных веществ, но добавки удобнее при путешествиях.

Мифы и правда

  • Миф: пробиотики нужно принимать в огромных дозах.
    Правда: важна регулярность, а не количество.
  • Миф: клетчатка подходит всем в одинаковых объемах.
    Правда: дозу нужно увеличивать постепенно.
  • Миф: достаточно пить витамины для здоровья кишечника.
    Правда: витамины не заменяют полноценного питания и клетчатки.

Интересные факты

  • Человеческий кишечник содержит до 2 кг микробов.
  • У каждого человека уникальный микробиом, как отпечаток пальца.
  • Физическая активность (например, силовые тренировки) тоже влияет на состав микробов.

Исторический контекст

Еще в начале XX века ученые заметили, что у людей, регулярно употребляющих ферментированные продукты, здоровье кишечника было лучше. Болгарский микробиолог Илья Мечников первым связал долголетие с кисломолочными бактериями.

Новости
Культура и шоу-бизнес

Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на осенних торгах в Москве
Туризм

Coral Travel: цены на отдых в Турции летом 2026 года вырастут на 5–10%
Садоводство

Герань зимует в подвале и контейнерах при минимальном уходе
Садоводство

Фосфорно-калийные удобрения поддерживают рассаду при ранних бутонах и уменьшают нагрузку азота
Красота и здоровье

Лавровый лист используют в домашнем уходе для тонизации и уменьшения морщин
Питомцы

Шерсть американского кокер-спаниеля требует регулярного вычёсывания
Спорт и фитнес

Гребной тренажёр: польза для спины, ног, пресса и плеч
Дом

Смесь уксуса и моющего средства эффективно растворяет налёт в душе и ванне
