© freepik.com by pch.vector is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:29

Чудо-детокс? На самом деле кишечник чистит себя сам

Эксперты развеяли популярные мифы о здоровье кишечника и питании

Каждую неделю соцсети подкидывают новую "волшебную" идею для здоровья кишечника — от морского мха до модных пробиотических десертов. Легко поддаться соблазну и поверить, что именно это средство решит все проблемы с пищеварением. Но эксперты предупреждают: не каждая популярная рекомендация имеет под собой научное основание, а некоторые могут даже навредить.

Заблуждение №1. Нужно ходить в туалет раз в день

Регулярность стула действительно многое говорит о состоянии кишечника, но универсальной "нормы" не существует. Одни люди чувствуют себя прекрасно, посещая туалет трижды в день, другим достаточно трёх раз в неделю. Главное — отсутствие неприятных симптомов вроде вздутия, болей или усталости, а также достаточное количество воды и клетчатки в рационе.

Заблуждение №2. Язвы вызывает стресс или острая еда

Переживания или перец могут усилить неприятные ощущения, но причина язв — чаще всего бактерия Helicobacter pylori или злоупотребление обезболивающими вроде ибупрофена. При этом алкоголь и курение также ухудшают течение болезни.

Заблуждение №3. Вздутие всегда сигнализирует о проблемах

Ощущение тяжести и газообразование нередко возникают даже у здоровых людей. Это естественный процесс переработки пищи, особенно богатой клетчаткой: бобов, капусты, брокколи. В большинстве случаев такой дискомфорт проходит сам. Но если вздутие сильное и постоянное, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить непереносимости или заболевания ЖКТ.

Заблуждение №4. Исключение продуктов решит проблему газов

Многие начинают убирать из меню молочные продукты или глютен, хотя доказательств связи с обычным вздутием нет. Ограничения могут обеднить рацион и снизить разнообразие микробиома, что только вредит кишечнику. Полезнее постепенно увеличивать потребление клетчатки и пить достаточно воды. Если дискомфорт сохраняется, лучше пройти обследование, а не назначать себе "диету-исключение".

Заблуждение №5. Всем нужны добавки для кишечника

Если пищеварение работает без перебоев, вмешиваться не нужно. Приём пробиотиков или других средств без показаний способен нарушить баланс микрофлоры и вызвать те же проблемы, от которых человек пытался избавиться. Кроме того, рынок добавок почти не регулируется: в них могут оказаться вещества, не указанные на упаковке.

Заблуждение №6. Витамины заменяют продукты

Даже самые "полезные" капсулы не могут воссоздать комплексный эффект полноценной еды. Исследования показывают: польза от витаминов и минералов проявляется только при получении их из продуктов, а не из таблеток. К тому же концентрированные дозы повышают риск передозировки. Настоящая забота о кишечнике — это разнообразное питание, сон и снижение стресса.

Заблуждение №7. Детокс — обязательный этап

Соки и голодания обещают очистить организм, но на деле чаще вызывают обезвоживание, диарею и сбои в работе ЖКТ. Наши печень, почки и лёгкие справляются с выводом токсинов самостоятельно. А отказ от твёрдой пищи только лишает кишечник нормальных стимулов для работы, что приводит к запорам и усилению симптомов.

Здоровый кишечник — это не строгие ограничения и не чудо-добавки. Основа — сбалансированный рацион, достаток клетчатки, воды, отдых и внимательное отношение к сигналам организма.

