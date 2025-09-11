Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:02

Вздутие живота оказалось связано с сердцем: каждый бокал газировки работает не только против пищеварения

Кардиолог Алок Чопра: здоровье кишечника напрямую связано с работой сердца

После еды многим знакомо ощущение тяжести и переполненности, когда живот словно раздуло изнутри. Иногда это проходит быстро, но бывает, что дискомфорт мешает работать, отдыхать и даже спать. Врачи напоминают: постоянное вздутие — повод обратиться к специалисту, однако редкие эпизоды можно контролировать самостоятельно. В этом помогает корректировка привычек, связанных с питанием и образом жизни.

Кишечник и сердце: невидимая связь

Здоровье желудочно-кишечного тракта отражается не только на самочувствии, но и на работе сердца.

"Как кардиолог и эксперт по функциональной медицине, я видел, как здоровье кишечника влияет на общее состояние здоровья, включая ваше сердце", — сказал доктор Алок Чопра.

Учёные всё чаще говорят об оси "кишечник-сердце". Исследования последних лет подтверждают: микробиота кишечника способна влиять на уровень холестерина и, как следствие, на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отсюда вывод: бережное отношение к пищеварению — это не только комфорт, но и профилактика болезней сердца.

Почему возникает вздутие

Главные причины дискомфорта после еды знакомы каждому. Слишком быстрые приёмы пищи, переедание, газированные напитки, привычка заедать стресс или есть "на бегу" перегружают желудок и провоцируют избыточное образование газов. Добавим сюда продукты, богатые клетчаткой и сложными сахарами — бобовые, капусту, брокколи — и получим классический набор раздражителей.

Привычки, которые помогут

Кардиолог выделил несколько простых шагов, которые стоит попробовать, если хочется уменьшить вздутие и чувствовать себя легче.

1. Ешьте не спеша

Когда мы торопимся, организм не успевает вовремя подать сигнал о сытости. В итоге легко съесть больше, чем нужно, и нагрузить пищеварение. Осознанные приёмы пищи помогают не только лучше усваивать еду, но и получать удовольствие от вкуса.

2. Следите за размерами порций

Даже здоровая пища может вызвать тяжесть, если её слишком много. Правильный объём блюда снижает нагрузку на желудок и предупреждает замедленное пищеварение.

3. Избегайте газировки

Любимые многими сладкие шипучки задерживают лишний газ в организме, а добавленные подсластители раздражают слизистую. Если хочется освежиться, лучше выбрать воду или травяной чай.

4. Контролируйте продукты, вызывающие газообразование

Фасоль, чечевица и крестоцветные овощи полезны, но в больших количествах они могут спровоцировать сильное вздутие. Уменьшение порции или сочетание с другими продуктами помогает снизить этот эффект.

5. Прогуливайтесь после еды

Неспешная прогулка улучшает перистальтику кишечника и способствует естественному выведению газов. Достаточно 10-15 минут неторопливого шага, чтобы самочувствие стало лучше.

6. Поддерживайте водный баланс

Обезвоживание мешает нормальному пищеварению. Вода помогает переваривать пищу, ускоряет обмен веществ и поддерживает работу всех органов.

7. Не игнорируйте сигналы организма

Если вздутие повторяется слишком часто или сопровождается болью, это может быть симптомом скрытых заболеваний. В таком случае важно не откладывать визит к врачу.

Главное — баланс

Изменение привычек не требует жёстких ограничений или сложных схем. Достаточно чуть внимательнее относиться к тому, как и что мы едим. Медленный ритм, умеренные порции, отказ от газировки и короткая прогулка способны заметно улучшить самочувствие.

Вздутие живота — не приговор, а сигнал от организма, что ему стоит помочь. Простые шаги позволяют вернуть лёгкость и избежать лишнего дискомфорта, а вместе с этим — поддержать здоровье сердца и всего организма.

