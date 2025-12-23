Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:50

Кишечник прощает многое, но не это: привычка в питании, которая разрушает ЖКТ

Домашняя еда и щадящие способы готовки снижают риск проблем с ЖКТ — диетолог Калинчев

Домашняя еда, приготовленная щадящими способами, для пищеварительной системы зачастую оказывается самым безопасным и комфортным вариантом. В то же время фастфуд, избыток соусов и неудачные сочетания продуктов нередко становятся причиной хронического дискомфорта и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал MosTimes диетолог и нутрициолог Алексей Калинчев.

Почему кишечник "любит" домашнюю пищу

По словам специалиста, ключевое значение имеет не столько сам продукт, сколько способ его приготовления. В большинстве случаев именно домашняя еда лучше всего переносится организмом и реже вызывает неприятные симптомы. Варка и тушение позволяют сохранить питательную ценность продуктов, не перегружая при этом пищеварительную систему.

"Домашняя еда обычно для кишечника хорошо. Панкреатитов, гастритов не возникает. Всё, что касается фастфуда, ресторана, это, как правило, портит. Многие заболевания ЖКТ возникают в основном от питания фастфудом", — пояснил диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

Он отметил, что ресторанная пища часто содержит избыток жиров, соли и усилителей вкуса, которые создают дополнительную нагрузку на желудок и поджелудочную железу.

Соусы и привычка утяжелять рацион

Эксперт обратил внимание на еще одну распространенную проблему — привычку добавлять соусы и сладкие напитки даже к полезным блюдам. По его словам, именно такие "дополнения" часто становятся скрытой причиной вздутия, тяжести и болей, которые многие начинают воспринимать как норму.

Калинчев подчеркнул, что постоянный дискомфорт после еды — это не вариант нормы, а сигнал о том, что рацион и способы приготовления требуют пересмотра. Организм способен переваривать пищу без боли и вздутия, если ему не мешать неподходящими сочетаниями.

Какие продукты переносятся лучше всего

По наблюдениям диетолога, кишечник в целом хорошо реагирует на мягкую, термически обработанную пищу. К таким продуктам относятся крупы, картофель, вареное или тушеное мясо, а также яйца, прошедшие тепловую обработку. Подобный рацион снижает риск раздражения слизистой и облегчает процесс переваривания.

"Кишечнику обычно нравится все вареное, тушеное, крупы, картофель. Вареное, тушеное мясо, яйца вареные, все термически обработанное, не жесткое, мягкое", — отметил Алексей Калинчев.

Он добавил, что именно такие блюда чаще всего рекомендуются при восстановлении после обострений заболеваний ЖКТ.

Индивидуальная переносимость и грубая клетчатка

При этом Калинчев подчеркнул, что универсальных рекомендаций не существует. Переносимость продуктов во многом индивидуальна, и то, что подходит одному человеку, может вызывать проблемы у другого. Особенно осторожно, по его словам, стоит относиться к грубой клетчатке при чувствительном кишечнике.

"Грубую клетчатку не надо. Яблоки с кожурой съешьте натощак одно-два штуки, сразу гастрит. Вместо обеда едят яблоки с кожурой, а потом удивляются, что у них живот болит. Огурцы тоже грубая клетчатка", — рассказал врач.

Эксперт отметил, что у одних людей сырые овощи хорошо усваиваются и не вызывают негативной реакции, тогда как у других они могут провоцировать обострения. Именно поэтому важно наблюдать за реакцией собственного организма и подбирать рацион индивидуально.

Щадящий подход к питанию

По словам диетолога, при склонности к гастриту или панкреатиту предпочтение стоит отдавать варке и тушению, избегать жареной пищи, острых соусов и чрезмерного количества сырых овощей. Такой подход позволяет снизить нагрузку на пищеварительную систему и уменьшить риск обострений.

Калинчев подчеркнул, что внимательное отношение к питанию и отказ от привычки считать дискомфорт нормой помогают сохранить здоровье ЖКТ и улучшить общее самочувствие.

