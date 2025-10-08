Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Недостаток сна и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:43

Бактерии против бессонницы: открытие, которое перевернёт ваше представление о здоровом сне

Установлена взаимосвязь между активностью генов кишечных бактерий и качеством ночного отдыха

Исследования последних лет всё чаще показывают, что качество сна напрямую связано не только с психологическим состоянием человека, но и с микроскопическими процессами, происходящими в его организме. Одно из таких открытий сделали нейробиологи из Университета штата Вашингтон — они обнаружили, что вещества, образующиеся в кишечнике благодаря бактериям, могут оказывать влияние на продолжительность и глубину сна.

Как кишечник связан с мозгом

Учёные давно интересуются связью между микробиотой и мозгом. В организме человека живут триллионы бактерий, большинство из которых обитают в кишечнике. Они не только помогают переваривать пищу, но и участвуют в обменных процессах, синтезе витаминов и регуляции гормонов. Однако новое исследование показало, что влияние этих микроорганизмов гораздо глубже.

Основное внимание было уделено веществу под названием пептидогликан — это важный структурный компонент клеточной стенки бактерий. Как выяснили исследователи, его фрагменты способны проникать через гематоэнцефалический барьер, то есть попадать из кишечника прямо в мозг.

"Фрагменты бактерий, которые мигрируют из кишечника в мозг, играют важнейшую роль в регуляции сна", — говорится в публикации на портале frontiersin. org.

Что обнаружили нейробиологи

В ходе экспериментов специалисты наблюдали за лабораторными мышами. Они зафиксировали, что концентрация пептидогликана в мозге животных изменяется в течение суток — минимальные показатели отмечались в утренние часы. Когда же грызунов специально лишали сна, менялся не только уровень этого вещества, но и активность генов, связанных с ним. Это дало основание предположить, что между микробиотой и процессом сна существует двусторонняя связь.

Согласно выводам исследователей, кишечные бактерии не просто пассивно сосуществуют с организмом, а активно участвуют в регулировании его физиологических ритмов.

Сравнение: микробиота и другие регуляторы сна

Фактор Механизм воздействия Влияние на сон
Мелатонин Гормон, регулирующий цикл "сон-бодрствование" Контролирует время засыпания
Кишечные бактерии Продуцируют вещества, взаимодействующие с нервной системой Влияют на глубину и длительность сна
Кофеин Блокирует рецепторы аденозина Задерживает засыпание
Физическая активность Повышает уровень эндорфинов Способствует более глубокому сну

Таким образом, микробиота может рассматриваться как равноправный участник системы регуляции сна — наряду с гормонами и нейромедиаторами.

Как поддерживать баланс микробиоты

  1. Включайте в рацион ферментированные продукты: йогурты, кефир, кимчи, квашеную капусту.

  2. Ешьте больше клетчатки — она служит питательной средой для полезных бактерий.

  3. Избегайте избыточного употребления сахара и алкоголя, которые нарушают бактериальный баланс.

  4. Не злоупотребляйте антибиотиками — они уничтожают не только вредные, но и полезные микроорганизмы.

  5. Добавляйте в рацион пробиотики и пребиотики — их можно найти как в виде биодобавок, так и в продуктах питания.

А что если микробиоту можно "научить" улучшать сон?

Учёные предполагают, что в будущем появятся препараты, направленные на регулирование сна через кишечные бактерии. Уже сейчас ведутся эксперименты по созданию "биосонных коктейлей" — комбинаций пробиотиков, которые могут способствовать выработке веществ, поддерживающих ночной отдых.

Если эти исследования подтвердятся на людях, возможны революционные изменения в подходе к лечению бессонницы.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Натуральное воздействие без лекарств Эффект индивидуален
Поддержание общего здоровья ЖКТ Требует времени и регулярности
Улучшение обмена веществ и иммунитета Недостаточно данных о долгосрочных результатах

FAQ

Как понять, что проблемы со сном связаны с кишечником?
Если бессонница сочетается с нарушением пищеварения, вздутием, нестабильным аппетитом — это может быть признаком дисбаланса микробиоты.

Можно ли улучшить сон без лекарств?
Да. Правильное питание, прогулки, отказ от гаджетов перед сном и восстановление микрофлоры помогают естественно регулировать сон.

Стоит ли принимать пробиотики постоянно?
Нет, курсы лучше проходить периодически, особенно после стрессов или лечения антибиотиками.

Мифы и правда

Миф Правда
Микробы в кишечнике — только вредители Без них невозможно нормальное пищеварение и сон
Улучшить сон можно только снотворными Кишечная микрофлора — естественный регулятор сна
Все пробиотики одинаковы Разные штаммы выполняют разные функции

Сон и психология

Связь между психическим состоянием и микробиотой уже доказана: "ось кишечник-мозг" регулирует уровень стресса, тревоги и даже настроение. Плохой сон усиливает стресс, а стресс, в свою очередь, разрушает микробиоту. Поэтому восстановление сна и микрофлоры — взаимосвязанные процессы.

3 интересных факта

  • В кишечнике человека больше бактерий, чем клеток в организме.
  • Мозг и кишечник общаются через блуждающий нерв — он передает сигналы в обе стороны.
  • Некоторые бактерии вырабатывают серотонин — "гормон счастья", от которого зависит качество сна.

Исторический контекст

Ещё в начале XX века физиологи предполагали, что кишечник влияет на психику, но тогда эти идеи считались маргинальными. Только с развитием нейробиологии и микробиомных исследований стало понятно, что "второй мозг" действительно существует — и находится у нас в животе.

