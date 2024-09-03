Гусеницы создают серьёзные проблемы для садоводов: два натуральных средства для защиты сада

Гусеницы разных видов бабочек могут стать серьёзной проблемой для садоводов. Они наносят значительный ущерб культурным растениям, питаясь их листьями, фруктами и овощами. Однако есть простые и эффективные методы борьбы с этой проблемой.
Опытные садоводы рекомендуют два способа избавиться от гусениц натуральными и безопасными средствами: приготовление отваров из ромашки и табака.
Для приготовления отвара из ромашки вам понадобятся:
- 10 литров воды;
- 1 килограмм свежих листьев ромашки;
- 40-50 грамм мыла.
Листья ромашки нужно залить кипятком и дать настояться несколько часов. Затем добавьте мыло и хорошо перемешайте. Полученную смесь используйте для опрыскивания растений.
Табачный отвар готовится схожим образом:
- 10 литров воды;
- 400 грамм сухих табачных листьев;
- 40-50 грамм мыла.
Табачные листья также залейте кипятком и дайте настояться несколько часов. Добавьте мыло, перемешайте и используйте для обработки растений.
Уточнение: На протяжении своей жизни гусеница интенсивно питается, запасая питательные вещества для последующего развития. Гусеницы большинства видов питаются зелёными частями растений. Некоторые развиваются внутри плодов; ветвей и стволов, питаясь древесиной; на лишайниках и на отмерших частях растений; на животных остатках (пух, перья, шерсть), а также на воске. Отдельные виды хищничают.
Фото: flickr.com/Иэн Кирк(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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