Гусеницы создают серьёзные проблемы для садоводов: два натуральных средства для защиты сада

Ромашка и табак могут помочь в борьбе с гусеницами на участке

Гусеницы разных видов бабочек могут стать серьёзной проблемой для садоводов. Они наносят значительный ущерб культурным растениям, питаясь их листьями, фруктами и овощами. Однако есть простые и эффективные методы борьбы с этой проблемой.

Опытные садоводы рекомендуют два способа избавиться от гусениц натуральными и безопасными средствами: приготовление отваров из ромашки и табака.

Для приготовления отвара из ромашки вам понадобятся:

- 10 литров воды;

- 1 килограмм свежих листьев ромашки;

- 40-50 грамм мыла.

Листья ромашки нужно залить кипятком и дать настояться несколько часов. Затем добавьте мыло и хорошо перемешайте. Полученную смесь используйте для опрыскивания растений.

Табачный отвар готовится схожим образом:

- 10 литров воды;

- 400 грамм сухих табачных листьев;

- 40-50 грамм мыла.

Табачные листья также залейте кипятком и дайте настояться несколько часов. Добавьте мыло, перемешайте и используйте для обработки растений.

Уточнение: На протяжении своей жизни гусеница интенсивно питается, запасая питательные вещества для последующего развития. Гусеницы большинства видов питаются зелёными частями растений. Некоторые развиваются внутри плодов; ветвей и стволов, питаясь древесиной; на лишайниках и на отмерших частях растений; на животных остатках (пух, перья, шерсть), а также на воске. Отдельные виды хищничают.

Фото: flickr.com/Иэн Кирк(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)