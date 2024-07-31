Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины приписывает себе участие во всех инцидентах, где происходит стрельба в сторону российского флага.
В беседе с "Лентой.ру" сенатор прокомментировал заявление ГУР об ударе по российской авиабазе в Сирии.
Климов отметил, что ГУР берет на себя ответственность за любые события, направленные против России, включая инциденты в таких местах, как Мали.
По его словам, это характерно для действий неонацистов и милитаристов. В связи с этим он подчеркнул необходимость полной демилитаризации и денацификации территорий, занятых наемниками НАТО.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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