Премиум-сегмент в России ждёт новичка: Hongqi Guoya (L1) прошёл сертификацию

В российском премиум-сегменте готовится пополнение: китайский бренд Hongqi выводит на рынок представительский седан Guoya (L1). Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Сертификация пройдена, продажи назначены

Получение ОТТС означает, что Guoya (L1) выполнил требования для официального присутствия на российском рынке. При этом производитель пока ограничивается рамками "первого полугодия 2026-го", не называя точной даты выхода к дилерам.

Ставка делается не на массовость, а на статус. Guoya (L1) изначально позиционируется как автомобиль для топ-менеджеров крупных компаний, владельцев бизнеса и представителей государства.

Имя и целевая аудитория: "нация" и "элегантность"

Название Guoya составлено из двух иероглифов: "Го" переводится как "нация", а "Я" — как "элегантность". Такой выбор подчеркивает намерение сделать модель не просто флагманом линейки, а демонстрацией бренда, который претендует на роль в представительском сегменте. Иными словами, акцент переносится с практичности на образ и уместность в официальной или корпоративной среде.

С учетом заявленной аудитории ключевыми становятся и пропорции автомобиля. Здесь Hongqi идет по классическим канонам: крупный кузов, длинная база и обещание пространства для тех, кто чаще находится на заднем ряду, чем за рулем.

Габариты, дизайн и ставка на узнаваемость

Длина кузова Guoya (L1) достигает 5,3 метра, а колесная база составляет 3,2 метра. Такие параметры обычно работают на комфорт: больше места для ног, шире посадка, легче организовать "представительскую" конфигурацию салона.

Внешний образ поддерживает парадная решетка радиатора с эксклюзивным платиновым напылением — заявлено, что это фирменный акцент модели. Дизайн седана разработан под руководством Джайлса Тейлора, который упоминается как всемирно известный шеф-дизайнер. Внутри — премиальные материалы и "передовая экосистема", ориентированные на максимальный комфорт водителя и пассажиров, однако конкретики по оснащению пока нет.

Что пока неизвестно: комплектации и цены

На данный момент производитель не раскрывает ни наборы опций, ни стоимость, ни точные сроки выхода в продажу. Сообщается лишь, что эти данные станут известны в преддверии запуска.