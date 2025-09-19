Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Первобытный человек
Первобытный человек
© Freepik
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:58

Пещера, где руки танцевали с кристаллами: как жесты аборигенов Гунаи-Курнаи оживили тайны

Археологи зафиксировали 950 бороздок в пещере Варибрук

История коренных народов Австралии уходит вглубь десятков тысяч лет. Археология обычно фиксирует материальные следы — орудия, очаги, кости, — но редко оставляет свидетельства движений, жестов или телесных практик. Однако новое исследование, опубликованное в Australian Archaeology, позволило впервые "увидеть" древние движения рук людей народа Гунаи-Курнаи, живших тысячи лет назад.

Тайна пещеры Варибрук

У подножия Викторианских Альп в известняковой пещере, которую старейшины называют Варибрук, исследователи обнаружили сотни отпечатков пальцев. Они вырезаны в мягкой породе стен и потолка, где поверхность со временем стала губчатой и податливой из-за действия подземных вод.

Пещера полностью тёмная: чтобы попасть внутрь, людям нужно было зажигать палки или маленькие костры. Археологи нашли следы древесного угля и пепла, возраст которых варьируется от 8400 до 1800 лет. Это и есть примерный возраст отпечатков — от 420 до 90 поколений назад.

Что удалось найти

Всего в глубине Варибрука насчитывается 950 групп бороздок. На одной панели — 96 отметин: горизонтальные линии от нескольких пальцев, вертикальные и диагональные следы, пересекающие их. Есть два ряда узких отпечатков шириной всего 3-5 мм, оставленных детской рукой. Поскольку они расположены высоко, ребёнка, скорее всего, держал взрослый.

На другой панели зафиксировано 262 бороздки над уступом, спускающимся к ручью: люди должны были ползти или балансировать, чтобы дотянуться до потолка. Ещё 193 следа тянутся над руслом ручья на 1,6 м, все в одном направлении — как будто руки поднимались вверх при движении вглубь пещеры.

Сравнение отпечатков

Место Количество Особенности
Панель у входа 96 Следы нескольких рук, в том числе детских
Панель над уступом 262 Бороздки от ползания или сидячего положения
Потолок над ручьём 193 Все отпечатки направлены в одну сторону
Всего 950 Намеренные жесты, а не случайные царапины

Почему именно эти стены

Отпечатки всегда появляются только там, где поверхность покрыта блестящими микрокристаллами кальцита. В темноте они сверкали при освещении огнём, словно источали силу. В других местах пещеры бороздок нет.

Это позволяет предположить, что следы связаны не с бытовыми действиями, а с ритуалами.

"Бороздки отражают движение, прикосновение и источники силы для особых людей в сообществе: воплощённая запись взаимодействия людей со священным", — отмечают исследователи.

Советы шаг за шагом: как изучают такие следы

  1. Фиксируют бороздки при разном освещении, используя цифровые камеры.

  2. Создают 3D-модели поверхности.

  3. Сопоставляют с археологическими слоями (уголь, пепел).

  4. Определяют примерный возраст по радиоуглеродному анализу.

  5. Интерпретируют результаты с учётом устных традиций народа Гунаи-Курнаи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать бороздки случайными царапинами → упустить культурное значение → анализировать расположение и системность.

  • Искать бытовые следы (очаги, еду) → неверная интерпретация → учитывать устные предания о сакральных пещерах.

  • Игнорировать микрокристаллы → неполная картина → связывать жесты с блестящими поверхностями.

А что если…

А что если аналогичные отпечатки найдут и в других пещерах региона? Это подтвердит, что подобные практики были частью более широкой ритуальной традиции и связаны с ролью мулл-муллунгов — целителей и хранителей кристаллов в культуре Гунаи-Курнаи.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Редкое свидетельство телесных движений древних людей Трудно точно датировать каждую бороздку
Подтверждение устных преданий о сакральных местах Нет прямых следов ритуалов кроме отпечатков
Возможность понять ритуальные практики Хрупкость породы усложняет сохранение
Оживляет археологию, делая её "движущейся" Интерпретации остаются гипотетическими

FAQ

Кто такие мулла-муллунги?
Это знахари народа Гунаи-Курнаи, использовавшие кристаллы для исцеления и магических практик.

Почему отпечатки не связаны с жильём?
В пещере нет следов жизни: ни очагов, ни еды, ни инструментов.

Что делали дети в пещере?
Скорее всего, их брали взрослые во время ритуалов, чтобы приобщить к традиции.

Мифы и правда

  • Миф: такие следы оставлены случайно, играющими детьми.
    Правда: системность и расположение указывают на ритуальные действия.

  • Миф: аборигенные традиции не имеют археологических подтверждений.
    Правда: отпечатки в Варибруке совпадают с устными преданиями.

  • Миф: кристаллы использовались только как украшение.
    Правда: они считались источником силы и частью лечебных практик.

3 интересных факта

  1. Возраст следов — до 8400 лет, это более 400 поколений.

  2. Всего найдено 950 бороздок, и все они связаны с блестящими поверхностями.

  3. Стены пещеры до сих пор светятся благодаря микрокристаллам кальцита.

Исторический контекст

Гунаи-Курнаи — один из древнейших народов Австралии. Их устные предания сохранили память о сакральных пещерах и силе кристаллов. В конце XIX века этнограф Альфред Хауитт записал рассказы старейшин о мулл-муллунгах, чья сила заключалась в кристаллах. Новая находка подтверждает: древние жесты, запечатлённые в Варибруке, были частью этих ритуалов.

