Яркие мишки с тёмной стороной: что скрывают в себе жевательные мармеладки

Жевательный мармелад, столь любимый детьми и взрослыми, на самом деле может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова в интервью NEWS. ru. По словам специалиста, магазинные мармеладки содержат чрезмерное количество сахара и искусственных добавок, а их регулярное употребление разрушает зубную эмаль и способствует набору веса.

"Жевательные мармеладки богаты сахаром и искусственными добавками. Они вызывают разрушение зубной эмали, способствуют возникновению кариеса и увеличивают риск появления лишнего веса. Некоторые марки используют некачественные ингредиенты, которые могут негативно влиять на здоровье ребёнка", — добавила аллерголог-иммунолог Наталья Попова.

Почему жевательный мармелад вреден

Современные кондитерские изделия часто создаются не ради пользы, а ради привлекательного вкуса и внешнего вида. Основу жевательного мармелада составляют сахар, кукурузный сироп, искусственные ароматизаторы и красители.

Регулярное употребление такого продукта приводит к:

разрушению зубной эмали и развитию кариеса;

колебаниям уровня глюкозы в крови;

набору лишнего веса из-за высокой калорийности;

раздражению слизистой желудка и кишечника у детей.

Кроме того, в некоторых марках используются дешёвые желирующие агенты и синтетические красители, которые могут вызывать аллергические реакции.

Чем заменить вредные сладости

Эксперт подчеркнула, что существует вкусная и полезная альтернатива — домашний мармелад.

"Полезная альтернатива — натуральный домашний мармелад из свежих ягод и натурального сока. Можно приготовить мармелад самостоятельно, используя агар-агар или пектин вместо желатина и заменив сахар натуральными подсластителями вроде мёда или сиропа агавы", — рекомендовала специалист.

Такой десерт содержит меньше калорий, не перегружает поджелудочную железу и сохраняет витамины, присутствующие в ягодах и фруктах.

Как приготовить домашний мармелад

Возьмите натуральный сок или пюре. Подойдут яблоки, черная смородина, малина, клубника, груши. Добавьте пектин или агар-агар. Эти растительные загустители не только безопасны, но и полезны для пищеварения. Подсластите по вкусу. Используйте немного мёда, финиковый сироп или стевию. Нагрейте смесь до растворения пектина и разлейте по формочкам. Охладите и подавайте. Храните в холодильнике не более недели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Давать ребёнку покупной мармелад каждый день.

Последствие: Кариес, ожирение, развитие пищевой зависимости от сладкого.

Альтернатива: Домашние сладости без сахара — фруктовое пюре, запечённые яблоки, ягоды.

Ошибка: Выбирать мармелад ярких цветов.

Последствие: Высокое содержание красителей и ароматизаторов.

Альтернатива: Прозрачные или пастельные оттенки — признак натуральных компонентов.

Ошибка: Давать сладости натощак.

Последствие: Резкий скачок сахара в крови.

Альтернатива: Сладкое — только после основного приёма пищи.

Как выбрать безопасный мармелад

Если нет возможности приготовить десерт самостоятельно, врачи советуют обращать внимание на состав:

в списке ингредиентов первым не должен стоять сахар ;

избегайте Е-добавок , особенно Е102, Е110, Е129 — они могут вызывать гиперактивность у детей;

отдавайте предпочтение продуктам на пектине или агар-агаре , а не на желатине;

выбирайте прозрачную упаковку - по ней легче оценить качество и цвет продукта.

Почему дети особенно уязвимы

У детей эмаль зубов и слизистая желудка гораздо чувствительнее, чем у взрослых. Избыток сахара и кислот быстро разрушает эмаль и изменяет микрофлору ротовой полости.

Кроме того, у детей ещё не сформированы механизмы самоконтроля — сладкий вкус вызывает выброс дофамина, и формируется психологическая зависимость от сладостей.

Таблица: сравнение покупного и домашнего мармелада