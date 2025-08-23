Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:50

После паузы Берлин отменяет мораторий на выдачу гуманитарных виз для россиян и белорусов

Германия возобновляет гуманитарные визы для граждан России и Белоруссии

Федеративная Республика Германия планирует возобновить процедуру выдачи гуманитарных виз для граждан Российской Федерации и Белоруссии. Соответствующая информация была обнародована депутатом Европейского парламента Сергеем Лагодинским и впоследствии подтверждена официальными представителями немецкого внешнеполитического ведомства.

Как заявил политик, ему и его коллегам удалось добиться отмены ранее введенного моратория на предоставление данного типа виз. Он выразил благодарность министерству иностранных дел Германии за поддержку этой инициативы, направленной на восстановление каналов гуманитарной миграции.

Напомним, что полная приостановка выдачи гуманитарных виз немецкими властями произошла в июле текущего года. Это решение стало частью более широкой политики новой правящей коалиции, объявившей о намерении существенно сократить программы по приему иностранцев на своей территории.

Данный шаг Берлина происходит на фоне неоднозначной практики других европейских государств. Так, ранее сообщалось, что власти Испании отказали в предоставлении вида на жительство нескольким десяткам российских граждан, первоначально прибывшим в страну по гуманитарным визам и впоследствии обвинившим Мадрид в невыполнении взятых обязательств. Решение Германии может ознаменовать собой смягчение подхода в рамках общеевропейской дискуссии о миграционной политике. отмечают аналитики.

Флориан Филиппо осудил идею Макрона об отправки войск на Украину вчера в 23:57

Лидер французских националистов назвал инициативу об отправки солда на Украину безрассудством

Лидер французской политической партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с резкой критикой инициативы, предполагающей возможность отправки воинских контингентов европейских стран на Украину. Свое заявление он распространил через официальную страницу в одной из соцсетей.

Читать полностью » Трамп выразил возмущение атаками ВСУ на нефтепровод 22.08.2025 в 14:30

Я крайне зол: стала известна реакция Трампа на украинские удары по энергетической артерии Европы

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выразил крайнюю степень возмущения в связи с повторными атаками Вооруженных сил Украины на магистральный нефтепровод "Дружба". По данным зарубежных СМИ, американский политик охарактеризовал свои эмоции как сильный гнев.

Читать полностью » Лукашенко рассказал о неких врагах, которые вклинились во время разговора с Трампом 22.08.2025 в 14:22

Враги вмешались в разговор: президент Белоруссии раскрыл детали звонка главе Белого дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления поделился ранее неизвестными деталями своего телефонного разговора с  президентом США Дональдом Трампом. По его словам, вскоре после начала беседы связь неожиданно прервалась. Как сообщает информационное агентство БелТА, американский политик сам перезвонил, чтобы продолжить диалог.

Читать полностью » Трамп: Началась подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского, мы ищем место 19.08.2025 в 2:19

Стало известно, что Трамп организует саммит Путина и Зеленского

Дональд Трамп подтвердил, что во время встречи с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС действительно звонил Владимиру Путину. Американский лидер сообщил, что началась подготовка к возможным переговорам между российским и нелегитимным украинским президентами, место проведения которых пока не определено. А после состоится трехсторонний саммит с США.

Читать полностью » Ушаков: Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами стран ЕС для звонка Путину 19.08.2025 в 1:13

Откровенный и конструктивный: о чем 40 минут говорили Путин и Трамп во время встречи с Зеленским и лидерами ЕС

Во время ключевых переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме Дональд Трамп неожиданно прервал встречу для телефонного разговора с Владимиром Путиным. Сорокаминутная беседа, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, носила "откровенный и конструктивный" характер.

Читать полностью » Макрон предложил четырехсторонний саммит по Украине с участием ЕС 19.08.2025 в 0:40

Без Европы не обойтись: почему Макрон настаивает на расширении переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой провести четырехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей Европейского союза, США, России и Украины. Это предложение прозвучало во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме.

Читать полностью » Politico: В США недовольны позицией Зеленского по Донбассу 18.08.2025 в 23:41

Надо быть реалистами: почему Вашингтон недоволен жесткой позицией Киева

Американские официальные лица выразили недовольство категорической позицией Владимира Зеленского, который отказывается признавать российский контроль над Донбассом. По данным издания Politico, ссылающегося на источник в администрации США, Вашингтон считает, что уступка этих территорий могла бы стать для Киева стратегическим решением.

Читать полностью » Трамп невольно прокомментировал возможную сделку с Зеленским перед встречей с лидерами ЕС 18.08.2025 в 23:34

Как бы безумно это ни звучало: случайная реплика Трампа раскрыла чьи-то планы

Во время подготовки к закрытой встрече с Зеленским и лидерами Европейского союза Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с неожиданной фразой. По всей видимости, микрофон американского лидера не был отключён, и его слова могу означать намерения Зеленского.

Читать полностью »

