После паузы Берлин отменяет мораторий на выдачу гуманитарных виз для россиян и белорусов

Федеративная Республика Германия планирует возобновить процедуру выдачи гуманитарных виз для граждан Российской Федерации и Белоруссии. Соответствующая информация была обнародована депутатом Европейского парламента Сергеем Лагодинским и впоследствии подтверждена официальными представителями немецкого внешнеполитического ведомства.

Как заявил политик, ему и его коллегам удалось добиться отмены ранее введенного моратория на предоставление данного типа виз. Он выразил благодарность министерству иностранных дел Германии за поддержку этой инициативы, направленной на восстановление каналов гуманитарной миграции.

Напомним, что полная приостановка выдачи гуманитарных виз немецкими властями произошла в июле текущего года. Это решение стало частью более широкой политики новой правящей коалиции, объявившей о намерении существенно сократить программы по приему иностранцев на своей территории.

Данный шаг Берлина происходит на фоне неоднозначной практики других европейских государств. Так, ранее сообщалось, что власти Испании отказали в предоставлении вида на жительство нескольким десяткам российских граждан, первоначально прибывшим в страну по гуманитарным визам и впоследствии обвинившим Мадрид в невыполнении взятых обязательств. Решение Германии может ознаменовать собой смягчение подхода в рамках общеевропейской дискуссии о миграционной политике. отмечают аналитики.