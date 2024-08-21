Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Гуманитарная помощь из федерации профсоюзов Москвы прибыла в Курскую область
  1. Главная
  2. Общество

Поддержка из Москвы: профсоюзы отправили гуманитарную помощь в Курскую область

Гуманитарная помощь из федерации профсоюзов Москвы прибыла в Курскую область

Московская федерация профсоюзов оказала финансовую поддержку жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома в приграничных районах. Средства были переданы Федерации организаций профсоюзов Курской области, как сообщили в пресс-службе московской организации.

Московская федерация профсоюзов оказала финансовую помощь своим коллегам из Курской области, которые активно оказывают поддержку эвакуированным жителям. Профсоюзные активисты Курской области создают комфортные условия для пребывания людей в пунктах временного размещения и оказывают адресную материальную и гуманитарную помощь пострадавшим. Московская федерация профсоюзов надеется, что ее вклад поможет людям пережить это трудное время.

Московские профсоюзы поддерживают тесный контакт с коллегами из Курской области и планируют продолжать поддерживать их гуманитарную миссию. Они намерены оказывать помощь пострадавшим и способствовать стабилизации ситуации в регионе.

Ситуация в Курской области остается напряженной после массированной атаки со стороны ВСУ, начавшейся 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС России, более 122 тысяч человек были эвакуированы из 9 приграничных районов.

Московская федерация профсоюзов продолжает оказывать поддержку жителям Курской области, пострадавшим в результате конфликта. Организация призывает всех неравнодушных граждан оказать помощь пострадавшим и поддержать усилия по стабилизации ситуации в регионе.

Wikimedia Commons/Own work, Кемаль КОЗБАЕВ , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

Мир

Путин отметил успешное развитие торговли между Россией и Китаем

Путин отметил успешное развитие торговли между Россией и Китаем

Президент России Владимир Путин подчеркнул успешное развитие торговых связей между Москвой и Пекином, отметив положительные результаты работы правительств обеих стран в этом направлении.

Читать полностью
Финляндия обсуждает размещение войск НАТО на своей территории

Финляндия обсуждает размещение войск НАТО на своей территории

Финляндия активно ведет переговоры с несколькими странами-членами НАТО о возможности размещения их войск на своей территории, сообщил министр обороны Антти Хяккянен.

Читать полностью

Общество

Новые правила Валерии Чекалиной: дети и новая пассия экс-супруга не встретятся

Новые правила Валерии Чекалиной: дети и новая пассия экс-супруга не встретятся

Валерия Чекалина, известная российская блогер и телеведущая, в июле этого года официально развелась с Артемом Чекалиным после 12 лет брака.

Читать полностью
Екатерина Стриженова похвасталась солидным уловом внука Петра:

Екатерина Стриженова похвасталась солидным уловом внука Петра: "Сам поймал форель"

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что её внук Пётр самостоятельно выловил огромную рыбу.

Читать полностью

Новости