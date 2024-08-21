Поддержка из Москвы: профсоюзы отправили гуманитарную помощь в Курскую область

Московская федерация профсоюзов оказала финансовую поддержку жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома в приграничных районах. Средства были переданы Федерации организаций профсоюзов Курской области, как сообщили в пресс-службе московской организации.
Московская федерация профсоюзов оказала финансовую помощь своим коллегам из Курской области, которые активно оказывают поддержку эвакуированным жителям. Профсоюзные активисты Курской области создают комфортные условия для пребывания людей в пунктах временного размещения и оказывают адресную материальную и гуманитарную помощь пострадавшим. Московская федерация профсоюзов надеется, что ее вклад поможет людям пережить это трудное время.
Московские профсоюзы поддерживают тесный контакт с коллегами из Курской области и планируют продолжать поддерживать их гуманитарную миссию. Они намерены оказывать помощь пострадавшим и способствовать стабилизации ситуации в регионе.
Ситуация в Курской области остается напряженной после массированной атаки со стороны ВСУ, начавшейся 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным МЧС России, более 122 тысяч человек были эвакуированы из 9 приграничных районов.
Московская федерация профсоюзов продолжает оказывать поддержку жителям Курской области, пострадавшим в результате конфликта. Организация призывает всех неравнодушных граждан оказать помощь пострадавшим и поддержать усилия по стабилизации ситуации в регионе.
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