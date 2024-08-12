Замдиректора "Мосволонтер" заявил о большом количестве грузов гуманитарной помощи для пострадавших в Курске

В Москве собрали много гумантарных грузов для пострадавших в Курской области

В течение прошедших выходных москвичи активно откликнулись на призыв о помощи жителям Курской области, собрав значительное количество гуманитарной помощи. Об этом сообщил журналистам Андрей Рюмин, заместитель директора ресурсного центра "Мосволонтер".

Рюмин уточнил, что в штабах принимают продукты питания, средства личной гигиены, индивидуальные средства защиты, детские товары и одежду. Все собранные вещи отправляются на склад, а затем формируются грузы для отправки в регионы, нуждающиеся в поддержке. На данный момент приоритетной является Курская область.

Он отметил, что жители Москвы проявили большой интерес, и за выходные удалось собрать много гуманитарных грузов и привлечь множество благотворителей. Рюмин выразил благодарность всем москвичам, откликнувшимся на призыв и принесшим помощь в штабы, чтобы она могла быть отправлена в Курскую область.

Он подчеркнул, что "Мосволонтер" будет продолжать сбор помощи, пока в ней существует необходимость.

Рюмин добавил, что в штабах принимаются только новые товары в упаковках. Продукты питания должны иметь длительный срок хранения, не менее трех месяцев, чтобы избежать просроченной продукции. Вся одежда и средства гигиены, а также индивидуальные средства защиты, должны быть в новых, нераскрытых упаковках, чтобы их можно было передать нуждающимся.

Сбор помощи для жителей Курской области начался в субботу и проходит в 14 штабах "Москва помогает", большинство из которых работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Andreas A. Plaza