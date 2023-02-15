Россия отправила гуманитарны груз весом 80 тонн в зоны бедствия пострадавшей от землетрясения Турции, сообщил посол страны в Москве Мехмет Самсар агентству Anadolu.

"До сегодняшнего дня из России на нужды зоны бедствия в Турции отправлено 80 тонн гуманитарной помощи и перечислено свыше 1 миллиона долларов"

Политик также подчеркнул, что Москва активно помогает государству с самого начала бедствия. Помощь со стороны России началась с телефонного разговора лидеров двух стран, а также с отправки по линии МЧС самолета для тушения пожара в порту.