Россия отправила гуманитарны груз весом 80 тонн в зоны бедствия пострадавшей от землетрясения Турции, сообщил посол страны в Москве Мехмет Самсар агентству Anadolu.
"До сегодняшнего дня из России на нужды зоны бедствия в Турции отправлено 80 тонн гуманитарной помощи и перечислено свыше 1 миллиона долларов"
Политик также подчеркнул, что Москва активно помогает государству с самого начала бедствия. Помощь со стороны России началась с телефонного разговора лидеров двух стран, а также с отправки по линии МЧС самолета для тушения пожара в порту.
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