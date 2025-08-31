Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:52

Что будет, если Гольфстрим исчезнет: страшный прогноз для Европы

Коллапс Гольфстрима может привести к холодным зимам в Европе

Европа может столкнуться с серьёзными климатическими изменениями в ближайшие десятилетия, которые, по прогнозам ученых, затронут не только погоду, но и сельское хозяйство. Речь идет о постепенном ослаблении Гольфстрима — океанского течения, которое согревает Европу и делает её климат значительно мягче, чем в других регионах на той же широте. Если Гольфстрим начнёт исчезать, как предсказывают климатологи, это приведёт к серьёзным последствиям для континента.

Потепление и последствия для Европы

Гольфстрим оказывает ключевое влияние на климат Европы, поддерживая тёплые зимы в северных странах. Исследования показывают, что если процесс глобального потепления продолжится, как предсказывается, то через несколько десятков лет Гольфстрим может начать разрушаться. Уже в 2060-х годах могут проявиться первые признаки его ослабления, а при высоких выбросах углекислого газа — потепление на четыре градуса — Гольфстрим может исчезнуть даже раньше, в 2055 году.

Согласно последнему исследованию учёных из Утрехтского университета, с ослаблением Гольфстрима Европа почувствует похолодание. Это связано с тем, что тёплая вода из тропиков, которую течения Гольфстрима переносят на север, перестанет поступать. При этом потепление в других частях мира продолжится, однако в Европе оно может компенсироваться похолоданием, что приведёт к неприятным последствиям, в том числе для сельского хозяйства. Ожидается, что снижение осадков в летние месяцы ухудшит ситуацию.

Прогнозы климатологов

Учёные давно обсуждают возможность исчезновения Гольфстрима, но однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Несмотря на сложности, исследования показывают, что вероятность разрушения течения выше, чем считалось ранее. В недавнем исследовании голландских учёных утверждается, что с наступлением потепления на 2,7 градуса вероятность ослабления Гольфстрима составляет 37%, а при более высоких выбросах углекислого газа — 70%.

В свою очередь, Вопке Хукстра, европейский комиссар по вопросам климата, отметил, что Гольфстрим может исчезнуть уже в ближайшие десятилетия. Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера даже предложила добавить эту проблему в список угроз национальной безопасности Европы, подчеркивая важность дальнейшего мониторинга и принятия мер по сохранению климатической стабильности.

Влияние на политику ЕС

Проблема Гольфстрима привлекает внимание не только учёных, но и европейских политиков. ЕС уже начал разрабатывать стратегии по адаптации к возможным последствиям изменения климата. Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера предложила внести проблему замедления или исчезновения океанической циркуляции в список угроз, требующих вмешательства на уровне национальной безопасности.

Тем не менее, несмотря на все усилия, есть опасения, что ситуация может выйти из-под контроля, если меры по сокращению выбросов не будут реализованы вовремя.

Глобальные изменения климата — уже не научная фантастика, а реальность, которая требует быстрого реагирования. Гольфстрим остаётся важным индикатором для Европы, и его будущее напрямую зависит от того, как скоро человечество примет меры по сдерживанию климатических изменений.

