Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
морская свинка
морская свинка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:51

Зверьки, пережившие королевские дворы и кухни инков: правда о морских свинках

Археологи: морские свинки были одомашнены в Андах около 7 тысяч лет назад

Мало кто не слышал о морских свинках — милых грызунах, которые сегодня ассоциируются с домашними питомцами. Но их история куда глубже: когда-то эти животные служили источником пищи для древних цивилизаций Южной Америки. И ещё более любопытен вопрос — почему же они получили именно такое название, которое сбивает с толку? Ведь к морю они отношения почти не имеют, да и со свиньями родства у них нет.

Древняя история и первые упоминания

Археологические находки показывают, что одомашнивание морских свинок произошло около 7 тысяч лет назад. Их разводили жители Анд — территории современных Перу, Эквадора, Колумбии и Боливии. Для местных народов это был недорогой и доступный источник белка: животные быстро росли, приносили многочисленное потомство и почти всё время проводили за поеданием трав и зелени. Взрослая особь достигала размеров небольшого кролика, а мясо считалось диетическим.

Традиция сохранилась и по сей день: в Перу и соседних странах морских свинок употребляют в пищу примерно так же, как в Европе свинину или курицу. По статистике, ежегодно на мясо забивают десятки миллионов этих животных.

Распространение по миру

С активизацией морских экспедиций в XV-XVI веках необычные зверьки попали в Европу. Мореплаватели привозили их в качестве диковинных подарков. В Старом Свете "куйев" не ели: редкое и дорогое животное стало скорее статусной забавой. Известно, что морские свинки жили при дворе английской королевы Елизаветы I. Постепенно мода на них распространилась по всей Европе.

Селекция тоже не стояла на месте: к XVII веку существовали уже десятки пород с различными окрасами и типами шерсти. Некоторые современные представители достигают 35 сантиметров в длину и весят до полутора килограммов.

Откуда взялось "морское"

Само слово "морская" объясняется просто. В Европу животные попадали с кораблями — "из-за моря". По сути, точнее было бы называть их "заморскими свинками". Несмотря на умение плавать, они не любят воду и стараются избегать её. Так что связь с морем оказалась исключительно символической.

Почему "свинка"

Здесь всё не так однозначно. Латинское название звучит как Cavia porcellus. Вторая часть — "porcellus" — переводится как "поросёнок". Существует мнение, что европейцам маленькие зверьки напоминали миниатюрных свинок: коренастое тело, отсутствие выраженной шеи и постоянное поедание корма создавали ассоциацию.

Дополнительный аргумент — звуки, которые издают эти животные. Помимо писка и чириканья, морские свинки действительно могут похрюкивать, что усиливало сходство.

В разных странах их называли по-разному. В Южной Америке сохранилось слово "cavy" (кэйви), пришедшее от индейских языков. В Польше закрепилось выражение "świnka morska", а в Германии — "Meerschweinchen". Русское "морская свинка" предположительно заимствовано именно из польского языка.

Поведение и "язык" морских свинок

Домашние морские свинки быстро становятся ручными. Они легко привыкают к человеку, способны откликаться на имя и выполнять простые команды. Их "речь" богата: урчание может означать удовольствие, пронзительный визг — страх, а мягкое мурлыканье — доверие.

Благодаря миролюбивому характеру и симпатичной внешности они стали популярными питомцами во многих странах. Хотя изначально разводились исключительно ради мяса, сегодня их ценят за общительность и лёгкость в содержании.

Необычные предки

Интересный факт: далекие предки современных морских свинок вовсе не были такими крошечными. Палеонтологи находят останки грызунов, вес которых достигал сотен килограммов, а длина тела превышала два с половиной метра. Несмотря на растительный рацион, массивные зубы позволяли им защищаться от хищников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Французский бульдог — особенности характера и содержание в квартире сегодня в 1:22

Французский бульдог не отпускает хозяина ни на шаг — чем это оборачивается

Французский бульдог — маленькая собака с большим сердцем: узнаем, почему порода идеально подходит для квартиры и чем она так покоряет людей.

Читать полностью » Генетики выявили мутации GLB1 и HEXB, вызывающие смертельный ганглиозидоз у кошек сегодня в 0:34

Сиамские и бирманские кошки под ударом: болезнь проявляется внезапно

Ганглиозидоз — редкая генетическая болезнь у кошек, поражающая нервную систему. Чем она опасна и можно ли её остановить, рассказываем в материале.

Читать полностью » В России ребёнок заразился сальмонеллёзом после игр с домашней черепахой — Shot вчера в 23:27

Температура под 40: как домашний питомец стал источником редкой болезни

В России ребёнок с температурой 40° оказался в больнице с сальмонеллёзом. Врачи считают, что инфекцию он подхватил от домашней черепахи.

Читать полностью » Волонтёры спасли собаку из мусорной ямы в Улан-Удэ и нашли её родную семью вчера в 23:21

Три месяца поисков: как пожилые супруги почти потеряли свою любимицу

В Улан-Удэ спасли собаку из ямы, а через несколько месяцев неожиданно нашли её хозяев. История трогательного возвращения домой.

Читать полностью » Клебче: дачники часто бросают собак и кошек после окончания сезона вчера в 22:18

Осень обнажает жестокость: породистые питомцы оказываются никому не нужны

С наступлением осени на улицах становится больше бездомных животных. Одни люди бросают питомцев, другие — стараются спасти их от голода и холода.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, когда сырое мясо опасно для кошек вчера в 21:13

Сырое мясо — лакомство с "подвохом": вот чем рискует кошка, заглядываясь на него

Сырое мясо может быть полезным для кошек, но при неправильном подходе несёт риски. Важно знать, как его правильно давать и чем заменить.

Читать полностью » В Техасе приостановили строительство паромной системы из-за редкого ламантина вчера в 20:12

Масштабную стройку приостановили ради ламантина: вот как США балансируют развитие и экологию

В Техасе редкий западно-индийский ламантин заставил приостановить строительный проект стоимостью $64 млн. Почему такие встречи становятся важным сигналом?

Читать полностью » Исследователи Университета Дьюка объяснили, как собаки адаптировались к городской жизни вчера в 19:22

От волка до психотерапевта: вот почему собаки сблизились с нами за 40 тысяч лет

Учёные говорят о "третьей волне" одомашнивания собак. Почему питомцы стали не только друзьями, но и эмоциональными партнёрами человека?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Сергей Дворцов сообщил гонорары Николаева и Крутого за песню "Третье сентября"
Садоводство

Специалисты советуют собирать груши недозрелыми и охлаждать перед хранением в Марий Эл
Туризм

Главные блюда Камчатки — краб, красная икра и строганина
Спорт и фитнес

Упражнения для похудения: диетолог Стефани Магилл назвала самые эффективные
Наука и технологии

Астероид 2025 QV5 сегодня приблизится к Земле: ученые раскрыли важные детали
Садоводство

Листья в пятнах: как остановить ржавчину на грушах и винограде – советы
Авто и мото

Ford представил стратегию ускоренного выпуска электромобилей в США
Еда

Кулинарные эксперты используют яичные блинчики в салате для насыщенного вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet