Зверьки, пережившие королевские дворы и кухни инков: правда о морских свинках

Мало кто не слышал о морских свинках — милых грызунах, которые сегодня ассоциируются с домашними питомцами. Но их история куда глубже: когда-то эти животные служили источником пищи для древних цивилизаций Южной Америки. И ещё более любопытен вопрос — почему же они получили именно такое название, которое сбивает с толку? Ведь к морю они отношения почти не имеют, да и со свиньями родства у них нет.

Древняя история и первые упоминания

Археологические находки показывают, что одомашнивание морских свинок произошло около 7 тысяч лет назад. Их разводили жители Анд — территории современных Перу, Эквадора, Колумбии и Боливии. Для местных народов это был недорогой и доступный источник белка: животные быстро росли, приносили многочисленное потомство и почти всё время проводили за поеданием трав и зелени. Взрослая особь достигала размеров небольшого кролика, а мясо считалось диетическим.

Традиция сохранилась и по сей день: в Перу и соседних странах морских свинок употребляют в пищу примерно так же, как в Европе свинину или курицу. По статистике, ежегодно на мясо забивают десятки миллионов этих животных.

Распространение по миру

С активизацией морских экспедиций в XV-XVI веках необычные зверьки попали в Европу. Мореплаватели привозили их в качестве диковинных подарков. В Старом Свете "куйев" не ели: редкое и дорогое животное стало скорее статусной забавой. Известно, что морские свинки жили при дворе английской королевы Елизаветы I. Постепенно мода на них распространилась по всей Европе.

Селекция тоже не стояла на месте: к XVII веку существовали уже десятки пород с различными окрасами и типами шерсти. Некоторые современные представители достигают 35 сантиметров в длину и весят до полутора килограммов.

Откуда взялось "морское"

Само слово "морская" объясняется просто. В Европу животные попадали с кораблями — "из-за моря". По сути, точнее было бы называть их "заморскими свинками". Несмотря на умение плавать, они не любят воду и стараются избегать её. Так что связь с морем оказалась исключительно символической.

Почему "свинка"

Здесь всё не так однозначно. Латинское название звучит как Cavia porcellus. Вторая часть — "porcellus" — переводится как "поросёнок". Существует мнение, что европейцам маленькие зверьки напоминали миниатюрных свинок: коренастое тело, отсутствие выраженной шеи и постоянное поедание корма создавали ассоциацию.

Дополнительный аргумент — звуки, которые издают эти животные. Помимо писка и чириканья, морские свинки действительно могут похрюкивать, что усиливало сходство.

В разных странах их называли по-разному. В Южной Америке сохранилось слово "cavy" (кэйви), пришедшее от индейских языков. В Польше закрепилось выражение "świnka morska", а в Германии — "Meerschweinchen". Русское "морская свинка" предположительно заимствовано именно из польского языка.

Поведение и "язык" морских свинок

Домашние морские свинки быстро становятся ручными. Они легко привыкают к человеку, способны откликаться на имя и выполнять простые команды. Их "речь" богата: урчание может означать удовольствие, пронзительный визг — страх, а мягкое мурлыканье — доверие.

Благодаря миролюбивому характеру и симпатичной внешности они стали популярными питомцами во многих странах. Хотя изначально разводились исключительно ради мяса, сегодня их ценят за общительность и лёгкость в содержании.

Необычные предки

Интересный факт: далекие предки современных морских свинок вовсе не были такими крошечными. Палеонтологи находят останки грызунов, вес которых достигал сотен килограммов, а длина тела превышала два с половиной метра. Несмотря на растительный рацион, массивные зубы позволяли им защищаться от хищников.