Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Золотистый ретривер и морская свинка
Золотистый ретривер и морская свинка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:42

Один коготь может испортить жизнь: что нужно знать хозяевам морских свинок

Ветеринары: морским свинкам нужно подстригать когти каждые 3–4 недели

Морские свинки — домашние питомцы, которые нуждаются не только в корме и чистой клетке, но и в регулярных гигиенических процедурах. Одна из самых важных — стрижка когтей. В природе когти стачиваются естественным образом: животные роют землю, бегают по камням. В домашних условиях этого не происходит, и хозяину приходится помогать питомцу. Правильная стрижка — гарантия здоровья лапок и спокойной жизни зверька.

Зачем вообще стричь когти?

Когти растут всю жизнь, и если их не укорачивать, последствия могут быть серьёзными:

  1. Коготь может зацепиться за ткань или ковер — травма обеспечена.

  2. Длинные когти мешают нормально наступать на лапку, появляется боль.

  3. Со временем когти начинают закручиваться и упираться в подушечки, что вызывает воспаление.

  4. При неправильной постановке лап страдают суставы и позвоночник.

Сравнение: природа и домашние условия

Условия Что происходит с когтями
Дикая среда Естественное стачивание при копании и беге
Домашние условия Когти продолжают расти, без стачивания
Последствие Требуется регулярная стрижка каждые 3-4 недели

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте инструменты. Кусачки для мелких животных или кошек, полотенце, лакомство, хорошее освещение.

  2. Успокойте питомца. Погладьте, заверните в мягкое полотенце.

  3. Осмотрите коготь. Светлые когти позволяют видеть пульпу — розовую линию. У темных когтей обрезайте понемногу.

  4. Стригите под углом 45°. Захватывайте только кончик, не доходя до сосудов.

  5. Будьте готовы к неожиданностям. Если пошла кровь — используйте квасцовый карандаш или порошок.

  6. Завершите поощрением. Угощение и ласка помогут закрепить позитив.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать обычные ножницы.
    → Последствие: расщепление когтя.
    → Альтернатива: специальные когтерезы для грызунов или кошек.

  • Ошибка: стричь длинный коготь за один раз.
    → Последствие: повреждение пульпы, сильная боль.
    → Альтернатива: подрезать постепенно, по 1-2 мм.

  • Ошибка: игнорировать кровотечение.
    → Последствие: стресс и инфицирование ранки.
    → Альтернатива: обработка кровоостанавливающим средством.

А что если свинка сопротивляется?

Некоторые животные панически боятся стрижки. В таком случае:

  • Делайте паузы, чтобы питомец привык.

  • Можно разделить процедуру: сегодня — передние лапы, завтра — задние.

  • Если страх сильный, стоит показать зверька ветеринару и посмотреть, как специалист выполняет процедуру.

Плюсы и минусы самостоятельной стрижки

Плюсы Минусы
Экономия времени и денег Риск задеть сосуд без опыта
Контакт и доверие с питомцем Животное может сильно нервничать
Можно делать регулярно Требуется терпение и аккуратность

FAQ

Как часто подстригать когти морской свинке?
В среднем каждые 3-4 недели, но скорость роста зависит от возраста и активности.

Какие инструменты лучше использовать?
Подойдут когтерезы для кошек или грызунов. Обычные ножницы использовать нежелательно.

Что делать, если я боюсь повредить коготь?
Обратитесь к ветеринару: один показательный визит поможет понять, как правильно действовать.

Мифы и правда

  • Миф: когти сами сотрутся о дно клетки.
    Правда: пластик и опилки не стачивают когти.

  • Миф: стрижка нужна только декоративным породам.
    Правда: всем морским свинкам без исключения.

  • Миф: если заденешь сосуд, питомец может погибнуть.
    Правда: при правильной обработке ранка быстро заживает.

Три интересных факта

  1. У молодых свинок когти тоньше и растут быстрее.

  2. В пожилом возрасте когти становятся толстыми и изогнутыми, их труднее подстригать.

  3. В дикой природе когти помогают не только копать, но и защищаться от хищников.

Исторический контекст

Первые упоминания о морских свинках как о домашних питомцах относятся к XVI веку. Их привезли в Европу испанские моряки из Южной Америки. Уже тогда заметили: в клетках когти растут слишком быстро, и животным нужна помощь. С тех пор уход за когтями стал обязательной частью содержания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Музыка снижает тревожность у собак и помогает им успокоиться вчера в 21:10

Музыкальная терапия для собак: вот что включать, чтобы питомец был спокойным

Может ли музыка успокоить собаку? Учёные доказали: правильные мелодии снижают стресс и помогают питомцам чувствовать себя комфортнее.

Читать полностью » Хомяки, морские свинки и крысы остаются самыми популярными декоративными грызунами вчера в 20:16

Хомяк, крыса или шиншилла? Сравниваем самых популярных грызунов для дома

Хомяки, морские свинки, крысы и даже шиншиллы: какие декоративные грызуны лучше всего подходят для новичков?

Читать полностью » Ласковые кошки подходят для квартиры и становятся семейными питомцами вчера в 19:12

Нужна ласковая и тихая кошка? Вот топ пород для жизни в квартире

Какие кошки лучше всего подходят для квартиры? Список спокойных и ласковых пород, которые легко адаптируются и станут верными друзьями.

Читать полностью » Африканские карликовые ёжики быстро привыкают к хозяину и подходят для дома вчера в 18:12

Милые, но капризные: вот что нужно знать перед тем, как завести африканского ёжика

Милые и необычные — африканские ёжики становятся популярными питомцами. Узнайте, как правильно ухаживать за ними дома.

Читать полностью » Необычные аквариумные животные украшают интерьер и упрощают уход вчера в 17:13

Не только рыбки: эти 7 аквариумных питомцев удивят даже новичков

Какие аквариумные питомцы удивят гостей и порадуют новичков? От креветок и улиток до мини-лягушек и карликовых иглобрюхов.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, чем утеплить будку и как кормить собаку в холода вчера в 16:45

Морозы на дворе, а ваша собака дрожит в будке? Вот как спасти её от холода без лишних трат

Собака живёт в будке? В морозы ей нужна особая забота. Узнайте, чем утеплить жильё, как кормить и когда лучше пустить питомца в дом.

Читать полностью » Дикие хомяки впадают в частичную спячку с периодическими пробуждениями зимой вчера в 16:28

Хомяк в норе — это не сказка, а выживание: почему их подземный дом спасает от холода лучше квартиры

Как дикие хомяки справляются с холодами? Узнайте, где они зимуют, как сортируют запасы и почему не спят всю зиму.

Читать полностью » Ветеринары запрещают поднимать декоративного кролика за уши: это вызывает травмы и боль у питомца вчера в 15:39

Ошибки, которые убивают кролика: от тесной клетки до перегрызенных проводов и альтернативы

Декоративный кролик мил и харизматичен, но требует особых условий. Узнайте, какой должна быть клетка, как обезопасить квартиру и почему нельзя брать за уши.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Специалисты предупреждают: посадка роз рядом с картофелем и перцем повышает риск болезней
Авто и мото

Юрист Юлия Цветкова: при наследовании автомобиля номера переходят в резерв
Туризм

Национальный парк Данься становится популярным направлением экотуризма в Китае
Садоводство

Фикус сбрасывает листья из-за ошибок в поливе и освещении
Питомцы

Шотландская вислоухая кошка: уши загибаются вперёд из-за генетической мутации
Еда

Банановое суфле из спелых бананов и белков подаётся горячим для сохранения пышности
Технологии

РКН предложил ограничить доступ к мессенджерам для SIM-карт в роуминге
Спорт и фитнес

Умеренные занятия с гирями снижают стресс и улучшают сон — вывод специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet