Морская свинка живёт дольше, если кормить её правильно — но этот пункт чаще всего игнорируют

Питание морской свинки — ключ к её здоровью, долголетию и хорошему настроению. Эти миниатюрные травоядные животные нуждаются в особом рационе, ведь даже незначительные ошибки могут привести к проблемам с пищеварением и зубами. Разберёмся, как правильно кормить свинку, какие продукты для неё полезны, а какие опасны.

Основы рациона морской свинки

Главное правило — питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Свинка не может долго оставаться без еды: её желудок работает непрерывно, и даже короткий перерыв в приёме пищи способен вызвать сбой в обмене веществ.

Частота кормления.

Кормить морскую свинку нужно 2-3 раза в день. Лучше делить порции на утро и вечер, добавляя немного угощений днём. Главное — не допускать долгих перерывов: это вредно для кишечника. Сено — основа рациона.

Качественное сено должно лежать в клетке постоянно. Оно не только обеспечивает клетчаткой, но и помогает стачивать зубы, которые у свинок растут всю жизнь. Подходят смеси луговых трав без плесени и пыли. Овощи и зелень.

Свежие овощи дают 1-2 раза в день: морковь, огурцы, болгарский перец, листья салата, петрушку. Лучше предлагать продукты комнатной температуры, избегая холодных из холодильника. Специальный корм.

Гранулы для морских свинок служат источником витаминов и минералов. Их дают один раз в день — по 1-2 столовые ложки. Важно выбирать корма без красителей и злаковых наполнителей. Вода.

Чистая, свежая вода должна быть доступна всегда. Меняйте её ежедневно, чтобы избежать размножения бактерий.

Почему правильное питание жизненно важно

Морская свинка — животное с чувствительным пищеварением. Любое нарушение режима быстро сказывается на её здоровье.

Предупреждение заболеваний.

Если свинка не ест более 10-12 часов, пищеварение может остановиться, что опасно для жизни.

Здоровые зубы.

Сено и твёрдые овощи помогают стачивать постоянно растущие зубы.

Активность и энергия.

Регулярные приёмы пищи поддерживают бодрость и активность питомца.

Таблица сравнения кормов