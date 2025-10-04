Слышат тишину, а страдают от пылинки: что важно знать об ушах морских свинок

Морские свинки — одни из самых обаятельных домашних питомцев. Они ласковые, контактные и требуют особого внимания к здоровью. Одной из тем, которая часто вызывает вопросы у хозяев, является уход за ушами. Надо ли регулярно чистить их? Как правильно это делать и в каких случаях лучше сразу обратиться к врачу? Разберёмся подробно.

Нужно ли чистить уши морской свинке?

Вопреки распространённому мнению, эти грызуны достаточно чистоплотны и чаще всего справляются с гигиеной самостоятельно. Но бывают ситуации, когда помощь владельца становится необходимой. Чистка требуется, если:

заметны скопления серы или грязи;

появился неприятный запах;

животное часто чешет уши или трясёт головой.

Во всех остальных случаях вмешиваться не стоит. Избыточное усердие может нарушить естественный баланс микрофлоры и спровоцировать проблемы.

Особенности строения ушей

Уши морских свинок крупные по сравнению с телом, внутри есть защитные волоски, которые препятствуют попаданию грязи. Канал изогнут, поэтому использование ватных палочек категорически противопоказано: есть риск травмировать нежную кожу. Важно помнить, что орган слуха у этих животных ещё и выполняет роль терморегуляции — через кровеносные сосуды они регулируют температуру тела.

Сравнение: когда чистить, а когда нет