Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
морская свинка
морская свинка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:10

Ваш питомец грызёт клетку? Это не каприз — вот что на самом деле происходит

Сено должно составлять 80% рациона морской свинки

Морская свинка — одно из самых добродушных и забавных домашних животных. Она не требует сложного ухода, быстро привыкает к человеку и отвечает на внимание тихим "попискиванием". Однако главная забота владельца — правильно организовать питание питомца. Рацион свинки напрямую влияет на её здоровье, настроение и продолжительность жизни.

Почему важно правильно кормить морскую свинку

На первый взгляд может показаться, что морская свинка готова есть всё подряд: листья, овощи, крупы и даже бумагу. Но такой подход приведёт к проблемам с пищеварением и зубами. У этих грызунов зубы растут всю жизнь, поэтому еда должна не только питать, но и помогать их стачивать.

К тому же желудочно-кишечный тракт морских свинок работает особым образом: новая порция пищи продвигает старую дальше по кишечнику. Это значит, что питаться они должны часто, но понемногу. Важно не перекармливать питомца, ведь ожирение — одна из распространённых проблем у домашних свинок.

Основа рациона — сено

Сено — главный продукт в меню морской свинки. Оно выполняет сразу несколько функций: источник клетчатки, абразив для зубов и материал для уютного "гнёздышка".

Хорошее сено имеет зелёный цвет, приятный аромат и не содержит пыли. Лучше выбирать луговое — в нём больше разнообразных трав, что делает рацион сбалансированным.

Сено должно находиться в клетке постоянно, ведь свинка ест почти круглые сутки. Зимой можно покупать готовое фасованное, а летом — заготавливать самостоятельно. Главное — сушить траву в тени и не использовать растения, растущие у дорог или в загрязнённых местах.

Овощи и фрукты: свежесть и разнообразие

Каждый день морская свинка должна получать свежие овощи. Они богаты витаминами и водой, помогают поддерживать работу кишечника. Основу овощного рациона составляют:

  • огурцы, морковь, кабачки, тыква;

  • болгарский перец (особенно красный — источник витамина C);

  • листья салата, сельдерей, укроп, петрушка.

Фрукты давать можно, но в небольших количествах — из-за сахара. Подойдут яблоки, груши, небольшие кусочки арбуза, киви, апельсина. Перед кормлением всё тщательно мойте и убирайте косточки.

Нельзя давать лук, чеснок, картофель, баклажаны, свёклу в больших количествах и капусту ежедневно — она вызывает вздутие.

Зерновые и сухие смеси

Готовые зерновые корма — удобный вариант для ежедневного питания. Они содержат смесь овса, ячменя, кукурузы и полезных добавок. Главное — не покупать дешёвые корма с красочными гранулами и ароматизаторами.

Зерновые помогают стачивать зубы, обеспечивают организм энергией и белками. Но их доля в рационе должна быть умеренной — примерно 20% от общего объёма.

Вместо магазинного корма можно самостоятельно сделать смесь из овсяных хлопьев, дроблёной кукурузы и сушёных трав.

Трава и зелень

Свежая трава — любимое лакомство свинок. Летом можно собирать клевер, подорожник, люцерну, одуванчики, тысячелистник. Только следите, чтобы место сбора было экологически чистым — вдали от дорог и промышленных зон.

Зимой выручат домашние наборы для проращивания травы. В зоомагазинах продаются контейнеры с семенами пшеницы, овса или ячменя. Достаточно добавить воду — и через несколько дней появится свежая зелень. Это не только источник витаминов, но и элемент игры: наблюдать, как свинка поедает травку, — отдельное удовольствие.

Дополнительные источники витаминов

Морские свинки не вырабатывают витамин C самостоятельно, поэтому его необходимо получать с пищей. Недостаток приводит к цинге, потере аппетита и слабости.

Источники витамина C: болгарский перец, киви, шпинат, брокколи, апельсины. Можно добавлять специальные витамины в воду или корм — их легко найти в зоомагазине.

Также важно, чтобы питомец получал достаточное количество кальция и фосфора для здоровья костей. Эти минералы содержатся в зелени и небольшом количестве зёрен.

Советы шаг за шагом

  1. Всегда держите в клетке свежие порции сена — это основа питания.

  2. Ежедневно давайте свежие овощи и немного фруктов.

  3. Контролируйте количество сухих кормов — избыток вызывает ожирение.

  4. Раз в неделю предлагайте веточки яблони или ивы для стачивания зубов.

  5. Не забывайте про чистую воду — менять её нужно каждый день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Давать слишком много фруктов.
    Последствие: Нарушение обмена веществ, ожирение.
    Альтернатива: Ограничить до 1-2 маленьких кусочков в день.

  • Ошибка: Кормить капустой каждый день.
    Последствие: Вздутие и дискомфорт у питомца.
    Альтернатива: Давать капусту не чаще двух раз в неделю.

  • Ошибка: Использовать дешёвый корм с ароматизаторами.
    Последствие: Аллергия и проблемы с ЖКТ.
    Альтернатива: Выбирать натуральные зерновые смеси без добавок.

А что если свинка плохо ест?

Если питомец стал вялым, не подходит к кормушке или резко похудел, проверьте свежесть продуктов и состояние зубов. Длинные резцы могут мешать питанию. В таком случае нужно обратиться к ветеринару.

Также причиной может быть стресс — например, переезд, громкие звуки или смена рациона. Постепенно возвращайте привычные продукты и обеспечьте тишину.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных кормов

Тип корма Плюсы Минусы
Сено Натуральное, всегда доступно Требует частой замены
Зерновая смесь Удобно, питательно Возможен избыток калорий
Овощи и фрукты Богаты витаминами Портятся быстро
Трава Любимое лакомство Зависит от сезона
Витаминные добавки Поддерживают иммунитет Требуют точной дозировки

FAQ

Как часто кормить морскую свинку?
Свинки едят почти постоянно, но корм должен быть дозирован. Основное — сено, овощи давайте утром и вечером.

Можно ли кормить свинку хлебом?
Нет. Выпечка плохо переваривается и вызывает ожирение.

Что делать, если свинка грызёт клетку?
Это признак скуки или нехватки минеральных веществ. Дайте ей веточки или минеральный камень.

Мифы и правда

  • Миф: Морские свинки могут питаться кошачьим кормом.
    Правда: Это опасно — в нём слишком много белка и жира.

  • Миф: Сухофрукты полезны для свинок.
    Правда: Они содержат слишком много сахара, что вредно для ЖКТ.

  • Миф: Свинке достаточно пить раз в день.
    Правда: Вода должна быть доступна постоянно, даже если животное ест сочные продукты.

3 интересных факта

  1. Морские свинки не родственники свиней — их родина Южная Америка, где они живут в травянистых степях.

  2. Эти грызуны могут запоминать до 30 голосов и отличать хозяина по шагам.

  3. В дикой природе свинки проводят до 70% времени в поисках пищи — отсюда их постоянное жевание.

Исторический контекст

Морских свинок начали одомашнивать более 5 тысяч лет назад в Перу и Боливии. Индейцы разводили их ради мяса и использовали в обрядах, считая символом плодородия. В Европу зверьки попали в XVI веке с мореплавателями, и быстро превратились в домашних любимцев знати.

С тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным — морская свинка по-прежнему требует любви, заботы и правильного питания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зоологи предупредили: отсутствие социализации у щенков вызывает страх и агрессию сегодня в 5:49
Собака не слушается? Проблема не в ней — вы забыли о главном правиле доверия

Даже любящие хозяева совершают ошибки, которые могут испортить отношения с питомцем. Разбираем самые частые промахи и способы их избежать.

Читать полностью » Ветеринары WSAVA: суп с человеческого стола опасен для собак сегодня в 4:41
Один черпак супа — и неделя на капельнице: чем опасны первые блюда для собак

Даже невинная ложка супа с нашего стола может вызвать у собаки панкреатит. Разбираемся, как приготовить безопасный вариант без соли, лука и специй.

Читать полностью » Ветеринар сообщил, что болезнь кошачьих царапин поддаётся лечению сегодня в 3:15
Царапина, которая может стоить здоровья: как кошки передают опасную инфекцию

Болезнь кошачьих царапин кажется безобидной, но за ней скрывается бактерия, способная передаваться людям. Как её распознать и защитить питомца?

Читать полностью » Ветеринар Лума Фрейре заявила о риске заражения бруцеллёзом при контакте с питомцем сегодня в 2:16
От ласки до заражения — как обычный контакт превращается в угрозу для человека

Бруцеллёз у собак — редкое, но опасное заболевание, о котором знают немногие владельцы. Узнайте, как его распознать, почему лечение не всегда помогает и какие меры реально работают.

Читать полностью » Ветеринары: ранняя диагностика почечной недостаточности продлевает жизнь кошкам сегодня в 1:16
Болезнь, которая крадёт годы у кошек: как распознать её до поздней стадии

Почечная недостаточность у кошек — испытание и для животного, и для его владельца. Что делать, когда лечение больше не помогает, и где проходит грань между заботой и состраданием?

Читать полностью » Ветеринар Серафим: дефект нёба у животных развивается ещё до рождения сегодня в 0:15
Маленькая щель — огромная беда: что скрывает врождённый дефект у животных

Расщелина нёба у кошек и собак — редкое, но опасное заболевание. Почему оно возникает, как его распознать и когда нужна операция — разбираемся вместе с ветеринаром.

Читать полностью » В Госдуме предложили ограничить количество домашних животных по площади квартиры вчера в 23:40
Питомцы под контроль: Госдума готовит лимит на кошек и собак в квартирах

В Госдуме предложили ограничить число питомцев в квартирах — по одной кошке и собаке на каждые 18 м². Разбираемся, зачем нужен такой закон и кого он коснётся.

Читать полностью » Доцент Финансового университета Елена Воронова объяснила, как правильно оставить питомца на время отпуска вчера в 22:36
Отпуск без стресса: как уехать и не ранить сердце питомца

Отъезд не повод для стресса у питомца. Разбираемся, как правильно организовать уход, кого выбрать для передержки и почему кошку лучше оставить дома.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Эксперты: вишню в Сибири нужно пересаживать при температуре +10…+15 °C и без риска заморозков
Красота и здоровье
Весенние работы в саду помогают укрепить здоровье при правильной технике — Андрей Тяжельников
Наука
Копчение тел было первобытным методом мумификации в Юго-Восточной Азии — Чжэнь Ли
Дом
Советские вещи, которые до сих пор служат: ностальгия по прошлому
Красота и здоровье
Невролог Демьяновская рассказала о первых признаках артрита и хрусте в суставах
УрФО
В Пермском крае вырос спрос на санаторный отдых: путёвки на осенние каникулы почти закончились
Спорт и фитнес
Эксперты отметили эффективность упражнения ски-эрг для укрепления пресса и спины
Туризм
Андорра зимой и летом: горнолыжные курорты, хайкинг и термальные источники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet