Александр Александров Опубликована сегодня в 7:05

Позволь себе расслабиться! Как чувство вины превращает отпуск в стресс

Как мы сами превращаем отдых в источник тревоги

Отдых — естественная часть жизни, но многие воспринимают его как роскошь. В результате даже в отпуске мы чувствуем тревогу и вину: "мог бы работать", "оставил коллег", "ничего не делаю". Это внутренний барьер, который превращает отдых в стресс.

Откуда берётся чувство вины

— Культура постоянной продуктивности. Нам внушают, что отдых — потеря времени.
— Страх подвести. Кажется, что без нас работа остановится, а коллеги будут недовольны.
— Внутренние установки. Многие выросли с идеей "сначала дело — потом отдых", где "дело" никогда не заканчивается.

Как вина мешает восстановлению

Когда мозг занят самобичеванием, отдых не работает. Даже лёжа на пляже, вы прокручиваете рабочие задачи и не получаете перезагрузки. В итоге возвращаетесь домой уставшим так же, как уезжали.

Личный опыт

Я часто ловил себя на том, что во время отдыха открываю рабочую почту "на всякий случай". Вместо расслабления появлялась тревога, что я "ленюсь". Только когда я впервые оставил ноутбук дома и поставил автоответчик, удалось по-настоящему отдохнуть.

Как бороться с чувством вины

— Признать отдых частью работы. Без восстановления невозможно сохранять продуктивность.
— Планировать отдых заранее. Когда дела переданы коллегам и прописаны сроки, чувство вины снижается.
— Заменить внутренний диалог. Вместо "я бездельничаю" говорить себе: "я восстанавливаюсь, чтобы работать лучше".
— Практиковать маленькие "остановки". Если научиться отдыхать без вины на коротких паузах, то и в отпуске будет проще.

Итог

Чувство вины лишает отдыха смысла. Чтобы отпуск стал настоящей перезагрузкой, важно менять установки: отдых — это не слабость, а необходимость. Только так можно вернуться к работе с силами, а не с выгоранием.

