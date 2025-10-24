Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
© commons.wikimedia.org by Kacy Bao is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 20:55

Лавкрафт остался в тени: почему масштабный проект Гильермо дель Торо оказался "мёртвым"

Гильермо дель Торо объявил о закрытии проекта экранизации "Хребтов безумия" — Collider

Гильермо дель Торо, известный своими уникальными и визуально выразительными фильмами, объявил, что проект экранизации романа Говарда Филлипса Лавкрафта "Хребты безумия" больше не будет реализован. Об этом сообщил портал Collider.

Режиссер признался, что по-прежнему мечтает воплотить историю Лавкрафта на экране, но на данный момент проект фактически "мертв".

"Это большой фильм. Это сложный для съемки фильм. И он получит рейтинг R. Так что я не думаю, что люди выстраиваются в очередь, чтобы создать его", — пояснил дель Торо.

Замысел и техника

Гильермо планировал создать фильм в технике стоп-моушен, которую использовал при работе над "Пиноккио". Идея адаптации романа родилась более десяти лет назад, между премьерами "Лабиринта Фавна" и "Багрового пика". Уже тогда проект казался слишком амбициозным.

В центре сюжета книги Лавкрафта — антарктическая экспедиция, обреченная на провал. Главный герой, доктор Уильям Дайер, описывает свои приключения на заснеженном континенте и сталкивается с чудовищами, которые являются наследием исчезнувшей цивилизации.

Ранее дель Торо признавался, что проект оказался "слишком масштабным и слишком безумным", и решил оставить идею в прошлом.

"Этот фильм завершает цикл. Если посмотреть на всю историю, от "Хроноса" к "Хребту дьявола", к "Лабиринту Фавна", к "Багровому пику" и к ["Франкенштейну"], то это эволюция определенного типа эстетики, определенного типа ритма и определенного типа эмпатии. Я чувствую, что мне нужны перемены", — рассказал режиссер.

Новая работа дель Торо

Последняя работа Гильермо — фильм "Франкенштейн", который выйдет на Netflix 7 ноября. В этой экранизации романа Мэри Шелли история представлена с двух точек зрения: ученого, стремящегося победить смерть с помощью науки, и созданного им монстра.

Проект "Франкенштейн" дель Торо разрабатывал десятилетиями, и только после согласия Netflix получил зеленый свет. Актриса Миа Гот отмечала, что фильм будет "глубоко личным".

"Это история, которая была частью жизни Гильермо с тех пор, когда он был маленьким мальчиком. Так что, думаю, люди будут удивлены, приятно удивлены, насколько сердечным окажется этот фильм".

Однако кинокритик Денис Виленкин выразил скепсис. По его мнению, фильм выглядит как "разменная монета стриминга", без попытки переосмыслить жанр, с одной заметной деталью — Миа Гот, которая своим образом придает картине особое очарование.

"Никакой ревизии жанра, только робкая попытка нащупать "Сумерки". И в ней ровно одно достоинство — Миа Гот, словно вышедшая с картин фламандцев, увлеченно наблюдающая за бабочками в банке и шепчущая: "Beautiful creatures!"", — отмечает кинокритик.

Влияние и наследие

Несостоявшийся проект "Хребты безумия" отражает характерное для дель Торо стремление к масштабным, сложным и эмоционально насыщенным фильмам. Даже если фильм так и не увидит свет, идеи, заложенные в нем, перекочевали в последующие работы режиссера, формируя его узнаваемый стиль и подход к визуальному повествованию.

Интересные факты

  1. Гильермо дель Торо рассматривал "Хребты безумия" как логическое завершение своей киноэволюции, начиная с "Хроноса" и заканчивая "Франкенштейном".

  2. Проект должен был получить рейтинг R, что усложняло его коммерческую реализацию.

  3. Идея адаптации романа в стоп-моушен родилась еще до выхода "Лабиринта Фавна" и "Багрового пика".

Исторический контекст

Экранизация "Хребтов безумия" была бы первой крупной попыткой перенести на экран один из самых сложных и амбициозных романов Лавкрафта. История, затрагивающая антарктическую экспедицию и древние цивилизации, могла стать кульминацией эстетической линии дель Торо и задать новый уровень для хоррор-кинематографа.

