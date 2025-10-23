Он хочет переписать легендарный мюзикл: Гильермо дель Торо решился на то, чего не делал даже Ллойд Уэббер
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, известный по фильмам "Форма воды" и "Пиноккио", признался, что давно мечтает экранизировать "Призрака оперы". По словам режиссёра, он уже придумал, как показать знаменитую историю с неожиданной стороны, не разрушая её атмосферу.
"Это классическая история, но я бы сделал её по-другому. У меня есть пара идей, но пока я займусь покадровой анимацией", — сказал он.
Классика, которая не теряет актуальности
Роман Гастона Леру "Призрак оперы" впервые вышел в 1911 году и сразу стал сенсацией. Французский писатель вдохновился легендами о подземельях Парижской оперы, где якобы жил загадочный человек в маске. Эта история о любви, одержимости и одиночестве не раз вдохновляла кинематографистов и театральных постановщиков.
Наиболее известной интерпретацией произведения считается мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, премьера которого состоялась в 1986 году. Постановка до сих пор идёт на Бродвее и считается одним из самых кассовых спектаклей в истории театра. Экранизация 2004 года с Джерардом Батлером также принесла популярность новой аудитории и получила номинации на "Оскар".
Как дель Торо может изменить историю
Творческий стиль дель Торо — это смесь готики, мистики и глубокого гуманизма. Его герои часто балансируют между чудовищем и человеком, а монстры оказываются более человечными, чем окружающие их люди. Поэтому режиссёр может внести в "Призрака оперы" новые психологические оттенки.
Не исключено, что он сделает упор на внутреннем мире Эрика — гениального, но изуродованного музыканта, которого общество отвергло. Тема принятия инаковости — постоянный мотив работ дель Торо, от "Хребта дьявола" до "Формы воды".
"Франкенштейн": проект, который стал реальностью
Пока режиссёр не берётся за "Призрака оперы", его внимание приковано к другой готической легенде — "Франкенштейну" Мэри Шелли.
Netflix недавно представил официальный трейлер картины, которая выйдет в ограниченный прокат в октябре, а 7 ноября появится на стриминговом сервисе. В фильме история будет рассказана с двух точек зрения — учёного, бросившего вызов смерти, и его создания.
Дель Торо признавался, что работал над этой экранизацией десятилетиями.
Сравнение: "Франкенштейн" и "Призрак оперы"
|Элемент
|"Франкенштейн"
|"Призрак оперы"
|Автор
|Мэри Шелли
|Гастон Леру
|Основная тема
|Человек против Бога, цена прогресса
|Любовь, одержимость, отверженность
|Главный антагонист
|Учёный или чудовище (в зависимости от взгляда)
|Призрак, скрывающийся за маской
|Символизм
|Научная гордыня
|Искусство и страсть как спасение и проклятие
|Стиль дель Торо
|Мистический, философский, трагический
|Готический, музыкальный, чувственный
Как дель Торо работает с классикой
Режиссёр не просто пересказывает известные истории — он оживляет их визуально и эмоционально. В его фильмах детали декора, свет, цвет и звук создают мир, где сказка и реальность переплетаются.
Работая с покадровой анимацией в "Пиноккио", дель Торо доказал, что способен превратить старую историю в поэтическую метафору взросления и потери. Поэтому от "Призрака оперы" поклонники ждут не привычного хоррора, а драму о человеческой душе и силе искусства.
Плюсы и минусы возможного проекта
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный взгляд на классику
|Сложность адаптации музыкальной составляющей
|Глубокий психологизм
|Риск потерять зрителя, ожидающего мюзикл
|Визуальная мощь постановки
|Высокие затраты на декорации и спецэффекты
|Поддержка Netflix и фанатов режиссёра
|Давление ожиданий после успеха "Формы воды"
FAQ
Когда начнут съёмки "Призрака оперы" у дель Торо?
Пока проект на стадии идеи. Режиссёр сосредоточен на "Франкенштейне".
Будет ли это мюзикл?
Дель Торо не уточнил, но, вероятно, фильм сохранит музыкальные элементы в новой форме.
Кто сыграет главные роли?
Каст ещё не утверждён, однако режиссёр часто работает с актёрами, с которыми у него сложились творческие отношения — например, с Оскаром Айзеком или Кейт Бланшетт.
Мифы и правда
• Миф: дель Торо уже снимает "Призрака оперы".
• Правда: режиссёр только выразил интерес к проекту.
• Миф: Netflix профинансирует обе картины одновременно.
• Правда: пока платформа работает только с "Франкенштейном".
• Миф: новый фильм будет ремейком версии 2004 года.
• Правда: дель Торо собирается создать оригинальную интерпретацию романа Леру.
Интересные факты
-
Режиссёр коллекционирует антикварные куклы и старинные книги, вдохновляющие его на создание фантастических миров.
-
Его любимая тема — граница между чудовищем и человеком.
-
Дель Торо неоднократно называл музыку одним из главных источников вдохновения для своих фильмов.
