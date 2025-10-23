Он хочет переписать легендарный мюзикл: Гильермо дель Торо решился на то, чего не делал даже Ллойд Уэббер

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, известный по фильмам "Форма воды" и "Пиноккио", признался, что давно мечтает экранизировать "Призрака оперы". По словам режиссёра, он уже придумал, как показать знаменитую историю с неожиданной стороны, не разрушая её атмосферу.

"Это классическая история, но я бы сделал её по-другому. У меня есть пара идей, но пока я займусь покадровой анимацией", — сказал он.

Классика, которая не теряет актуальности

Роман Гастона Леру "Призрак оперы" впервые вышел в 1911 году и сразу стал сенсацией. Французский писатель вдохновился легендами о подземельях Парижской оперы, где якобы жил загадочный человек в маске. Эта история о любви, одержимости и одиночестве не раз вдохновляла кинематографистов и театральных постановщиков.

Наиболее известной интерпретацией произведения считается мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, премьера которого состоялась в 1986 году. Постановка до сих пор идёт на Бродвее и считается одним из самых кассовых спектаклей в истории театра. Экранизация 2004 года с Джерардом Батлером также принесла популярность новой аудитории и получила номинации на "Оскар".

Как дель Торо может изменить историю

Творческий стиль дель Торо — это смесь готики, мистики и глубокого гуманизма. Его герои часто балансируют между чудовищем и человеком, а монстры оказываются более человечными, чем окружающие их люди. Поэтому режиссёр может внести в "Призрака оперы" новые психологические оттенки.

Не исключено, что он сделает упор на внутреннем мире Эрика — гениального, но изуродованного музыканта, которого общество отвергло. Тема принятия инаковости — постоянный мотив работ дель Торо, от "Хребта дьявола" до "Формы воды".

"Франкенштейн": проект, который стал реальностью

Пока режиссёр не берётся за "Призрака оперы", его внимание приковано к другой готической легенде — "Франкенштейну" Мэри Шелли.

Netflix недавно представил официальный трейлер картины, которая выйдет в ограниченный прокат в октябре, а 7 ноября появится на стриминговом сервисе. В фильме история будет рассказана с двух точек зрения — учёного, бросившего вызов смерти, и его создания.

Дель Торо признавался, что работал над этой экранизацией десятилетиями.

Сравнение: "Франкенштейн" и "Призрак оперы"

Элемент "Франкенштейн" "Призрак оперы" Автор Мэри Шелли Гастон Леру Основная тема Человек против Бога, цена прогресса Любовь, одержимость, отверженность Главный антагонист Учёный или чудовище (в зависимости от взгляда) Призрак, скрывающийся за маской Символизм Научная гордыня Искусство и страсть как спасение и проклятие Стиль дель Торо Мистический, философский, трагический Готический, музыкальный, чувственный

Как дель Торо работает с классикой

Режиссёр не просто пересказывает известные истории — он оживляет их визуально и эмоционально. В его фильмах детали декора, свет, цвет и звук создают мир, где сказка и реальность переплетаются.

Работая с покадровой анимацией в "Пиноккио", дель Торо доказал, что способен превратить старую историю в поэтическую метафору взросления и потери. Поэтому от "Призрака оперы" поклонники ждут не привычного хоррора, а драму о человеческой душе и силе искусства.

Плюсы и минусы возможного проекта

Плюсы Минусы Уникальный взгляд на классику Сложность адаптации музыкальной составляющей Глубокий психологизм Риск потерять зрителя, ожидающего мюзикл Визуальная мощь постановки Высокие затраты на декорации и спецэффекты Поддержка Netflix и фанатов режиссёра Давление ожиданий после успеха "Формы воды"

FAQ

Когда начнут съёмки "Призрака оперы" у дель Торо?

Пока проект на стадии идеи. Режиссёр сосредоточен на "Франкенштейне".

Будет ли это мюзикл?

Дель Торо не уточнил, но, вероятно, фильм сохранит музыкальные элементы в новой форме.

Кто сыграет главные роли?

Каст ещё не утверждён, однако режиссёр часто работает с актёрами, с которыми у него сложились творческие отношения — например, с Оскаром Айзеком или Кейт Бланшетт.

Мифы и правда

• Миф: дель Торо уже снимает "Призрака оперы".

• Правда: режиссёр только выразил интерес к проекту.

• Миф: Netflix профинансирует обе картины одновременно.

• Правда: пока платформа работает только с "Франкенштейном".

• Миф: новый фильм будет ремейком версии 2004 года.

• Правда: дель Торо собирается создать оригинальную интерпретацию романа Леру.

Интересные факты