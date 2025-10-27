Режиссёр, который не верит в будущее: почему дель Торо отказался от ИИ

В эпоху, когда нейросети стремительно проникают во все сферы — от журналистики до кинопроизводства, — некоторые режиссёры выбирают принципиальную позицию. Один из них — Гильермо дель Торо, автор "Лабиринта Фавна" и "Формы воды". На встрече с журналистами он заявил, что не готов позволить искусственному интеллекту участвовать в его фильмах — ни сейчас, ни в будущем.

Искусство против алгоритмов

"Искусственный интеллект, особенно генеративный, меня не интересует и никогда не заинтересует", — сказал режиссёр Гильермо дель Торо.

По словам кинематографиста, он не видит в подобных технологиях ни вдохновения, ни пользы для творческого процесса. В интервью изданию Variety дель Торо отметил, что предпочитает человеческое несовершенство машинной точности. Он убеждён: искусство должно оставаться живым, со всеми ошибками, сомнениями и чувствами, которые не способен воспроизвести алгоритм.

"Мне 61 год, и я надеюсь, что смогу оставаться равнодушным к его использованию, пока не умру", — добавил он.

Франкенштейн как метафора техноэпохи

Свое отношение к искусственному интеллекту дель Торо связывает с работой над новой экранизацией романа Мэри Шелли. В фильме "Франкенштейн" он показал, что научное высокомерие может обернуться трагедией, если за технологиями забыть о человеке.

"Я действительно хотел, чтобы высокомерие [Франкенштейна] было в чем-то похоже на tech bros", — пояснил режиссёр.

Сравнение Виктора Франкенштейна с разработчиками искусственного интеллекта оказалось метким. И там, и там — жажда творить нечто, что превосходит человеческую природу. Только в одном случае это вымышленный монстр, а в другом — реальные алгоритмы, способные подменить авторство и мышление.

Netflix представил трейлер картины: она выйдет в ограниченный прокат в октябре, а на платформе — 7 ноября. Дель Торо признался, что шёл к этой экранизации десятилетиями, и только теперь проект получил "зелёный свет".

Что пугает художников в ИИ

Почему режиссёры и сценаристы всё чаще высказываются против генеративных технологий? Во-первых, потому что они видят угрозу уникальности. Машины могут копировать стиль, но не способны чувствовать.

Во-вторых, творцы боятся размывания границ авторства. Если сцены, музыка или персонажи создаются по запросу, кто тогда художник? И, наконец, вопрос этики — использование чужих данных, образов, голосов.

ИИ ускоряет производство, но стирает индивидуальность. Алгоритмы экономят бюджеты, но убивают интуицию. Сценарий, написанный машиной, может быть логичным, но лишённым души.

Эти доводы звучат всё чаще. И хотя многие киностудии уже экспериментируют с генерацией раскадровок или дубляжа, дель Торо уверен: кино держится на человеке, а не на коде.

Ошибка, последствие, альтернатива

● Ошибка: полагать, что ИИ способен заменить режиссёра.

● Последствие: фильмы теряют эмоциональную глубину, превращаясь в симуляцию чувств.

● Альтернатива: использовать технологии как инструмент, но не как автора — для расчёта света, монтажа, звука, оставляя за человеком право на выбор и интуицию.

А что если искусственный интеллект всё-таки станет соавтором?

Может ли появиться фильм, где режиссёр и ИИ будут равными участниками? Возможно, но тогда кино превратится в эксперимент, а не в искусство. Как показал опыт прошлых лет, даже самые продвинутые алгоритмы пока не умеют создавать сложные эмоциональные связи между героями — то, что для человека естественно.

Некоторые продюсеры допускают компромисс: позволить ИИ обрабатывать технические задачи, но не вмешиваться в сценарную и режиссёрскую работу. Это уже реальность — например, анализ аудитории или автоматическое тестирование сюжетов. Но сам дель Торо в такие компромиссы не верит.

Реакция индустрии и культурный контекст

Режиссёр не одинок в своих убеждениях. Кристофер Нолан, Ридли Скотт и Педро Альмодовар также выражали опасения, что искусственный интеллект может привести к "обесчеловечиванию" кино. После забастовок сценаристов и актёров в Голливуде вопрос контроля над ИИ стал особенно острым — именно его использование для копирования голосов и внешности артистов вызвало массовое недовольство.

Исторически подобные кризисы уже случались. Когда появились цифровые камеры, многие режиссёры говорили, что "настоящего кино" больше не будет. Но прошло время — и техника стала частью профессии, не вытеснив человека. Возможно, с ИИ произойдёт то же, если технологии научатся уважать авторство.

Вопросы и ответы

Почему дель Торо так категоричен?

Потому что для него творчество — акт человеческой эмпатии, а не вычисления. Он видит в ИИ холодный инструмент, не способный к состраданию и боли, без которых невозможна настоящая драма.

Можно ли назвать ИИ инструментом, а не угрозой?

Да, если использовать его осознанно: как подсказку, а не замену. Проблема не в самой технологии, а в том, кто и зачем её применяет.

Что изменится для зрителей, если кино создадут машины?

Вероятно, они заметят: фильмы станут идеальными, но скучными. Без шероховатостей, без личной интонации, без риска. Именно то, что делает искусство живым, может исчезнуть.

Распространённые заблуждения

● Миф: искусственный интеллект способен быть творцом.

● Правда: он лишь повторяет накопленные данные, не создавая ничего принципиально нового.

● Миф: зрителю всё равно, кто сделал фильм — человек или программа.

● Правда: эмоциональный отклик возникает только тогда, когда за кадром чувствуется живой автор.

