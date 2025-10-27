Режиссёр, который не верит в будущее: почему дель Торо отказался от ИИ
В эпоху, когда нейросети стремительно проникают во все сферы — от журналистики до кинопроизводства, — некоторые режиссёры выбирают принципиальную позицию. Один из них — Гильермо дель Торо, автор "Лабиринта Фавна" и "Формы воды". На встрече с журналистами он заявил, что не готов позволить искусственному интеллекту участвовать в его фильмах — ни сейчас, ни в будущем.
Искусство против алгоритмов
"Искусственный интеллект, особенно генеративный, меня не интересует и никогда не заинтересует", — сказал режиссёр Гильермо дель Торо.
По словам кинематографиста, он не видит в подобных технологиях ни вдохновения, ни пользы для творческого процесса. В интервью изданию Variety дель Торо отметил, что предпочитает человеческое несовершенство машинной точности. Он убеждён: искусство должно оставаться живым, со всеми ошибками, сомнениями и чувствами, которые не способен воспроизвести алгоритм.
"Мне 61 год, и я надеюсь, что смогу оставаться равнодушным к его использованию, пока не умру", — добавил он.
Франкенштейн как метафора техноэпохи
Свое отношение к искусственному интеллекту дель Торо связывает с работой над новой экранизацией романа Мэри Шелли. В фильме "Франкенштейн" он показал, что научное высокомерие может обернуться трагедией, если за технологиями забыть о человеке.
"Я действительно хотел, чтобы высокомерие [Франкенштейна] было в чем-то похоже на tech bros", — пояснил режиссёр.
Сравнение Виктора Франкенштейна с разработчиками искусственного интеллекта оказалось метким. И там, и там — жажда творить нечто, что превосходит человеческую природу. Только в одном случае это вымышленный монстр, а в другом — реальные алгоритмы, способные подменить авторство и мышление.
Netflix представил трейлер картины: она выйдет в ограниченный прокат в октябре, а на платформе — 7 ноября. Дель Торо признался, что шёл к этой экранизации десятилетиями, и только теперь проект получил "зелёный свет".
Что пугает художников в ИИ
Почему режиссёры и сценаристы всё чаще высказываются против генеративных технологий? Во-первых, потому что они видят угрозу уникальности. Машины могут копировать стиль, но не способны чувствовать.
Во-вторых, творцы боятся размывания границ авторства. Если сцены, музыка или персонажи создаются по запросу, кто тогда художник? И, наконец, вопрос этики — использование чужих данных, образов, голосов.
-
ИИ ускоряет производство, но стирает индивидуальность.
-
Алгоритмы экономят бюджеты, но убивают интуицию.
-
Сценарий, написанный машиной, может быть логичным, но лишённым души.
Эти доводы звучат всё чаще. И хотя многие киностудии уже экспериментируют с генерацией раскадровок или дубляжа, дель Торо уверен: кино держится на человеке, а не на коде.
Ошибка, последствие, альтернатива
● Ошибка: полагать, что ИИ способен заменить режиссёра.
● Последствие: фильмы теряют эмоциональную глубину, превращаясь в симуляцию чувств.
● Альтернатива: использовать технологии как инструмент, но не как автора — для расчёта света, монтажа, звука, оставляя за человеком право на выбор и интуицию.
А что если искусственный интеллект всё-таки станет соавтором?
Может ли появиться фильм, где режиссёр и ИИ будут равными участниками? Возможно, но тогда кино превратится в эксперимент, а не в искусство. Как показал опыт прошлых лет, даже самые продвинутые алгоритмы пока не умеют создавать сложные эмоциональные связи между героями — то, что для человека естественно.
Некоторые продюсеры допускают компромисс: позволить ИИ обрабатывать технические задачи, но не вмешиваться в сценарную и режиссёрскую работу. Это уже реальность — например, анализ аудитории или автоматическое тестирование сюжетов. Но сам дель Торо в такие компромиссы не верит.
Реакция индустрии и культурный контекст
Режиссёр не одинок в своих убеждениях. Кристофер Нолан, Ридли Скотт и Педро Альмодовар также выражали опасения, что искусственный интеллект может привести к "обесчеловечиванию" кино. После забастовок сценаристов и актёров в Голливуде вопрос контроля над ИИ стал особенно острым — именно его использование для копирования голосов и внешности артистов вызвало массовое недовольство.
Исторически подобные кризисы уже случались. Когда появились цифровые камеры, многие режиссёры говорили, что "настоящего кино" больше не будет. Но прошло время — и техника стала частью профессии, не вытеснив человека. Возможно, с ИИ произойдёт то же, если технологии научатся уважать авторство.
Вопросы и ответы
Почему дель Торо так категоричен?
Потому что для него творчество — акт человеческой эмпатии, а не вычисления. Он видит в ИИ холодный инструмент, не способный к состраданию и боли, без которых невозможна настоящая драма.
Можно ли назвать ИИ инструментом, а не угрозой?
Да, если использовать его осознанно: как подсказку, а не замену. Проблема не в самой технологии, а в том, кто и зачем её применяет.
Что изменится для зрителей, если кино создадут машины?
Вероятно, они заметят: фильмы станут идеальными, но скучными. Без шероховатостей, без личной интонации, без риска. Именно то, что делает искусство живым, может исчезнуть.
Распространённые заблуждения
● Миф: искусственный интеллект способен быть творцом.
● Правда: он лишь повторяет накопленные данные, не создавая ничего принципиально нового.
● Миф: зрителю всё равно, кто сделал фильм — человек или программа.
● Правда: эмоциональный отклик возникает только тогда, когда за кадром чувствуется живой автор.
Три интересных факта
-
Дель Торо впервые начал работать над "Франкенштейном" ещё в 1990-х годах.
-
Его фильм "Форма воды" получил четыре "Оскара", включая награду за режиссуру.
-
Он известен как коллекционер кукол и механических моделей, что делает его особенно чувствительным к теме оживления неживого.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru