Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собор Святого Стефана
Собор Святого Стефана
© commons.wikimedia.org by Anna Saini is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:38

Вена для путешественников: маршрут по музеям, дворцам и современным кварталам

Что посмотреть в Вене: путеводитель по культуре и архитектуре

Вена — один из крупнейших культурных центров Европы. Город известен архитектурой, музеями и сохранившимся историческим центром. Большинство значимых объектов расположено в пределах кольцевой улицы Рингштрассе и удобно осматривается пешком.

Исторический центр (Innere Stadt)

Собор Святого Стефана (Domkirche St. Stephan)

  • Адрес: Stephansplatz 3, 1010 Wien
  • Часы работы: 09:00-11:30 и 13:00-16:30; по воскресеньям — весь день
  • Билет: вход в собор €7, подъем на башни — северная €7 (лифтом), южная €6,50 (343 ступени)
  • Особенности: высота южной башни — 136 м; исторический архитектурный ориентир города

Чумная колонна (Pestsäule)

  • Адрес: Graben 28, 1010 Wien
  • Описание: барочный монумент 1679 года, установлен в память о завершении эпидемии чумы.

Дворец Хофбург (Hofburg)

  • Адрес: Heldenplatz, 1010 Wien
  • Веб-сайт: hofburg-wien.at
  • Билет: €20; требуется бронирование времени посещения
  • Внутри: 24 зала, Императорские покои, музей императрицы Елизаветы (Сиси).

Венская государственная опера (Wiener Staatsoper)

  • Адрес: Opernring 2, 1010 Wien
  • Веб-сайт: wiener-staatsoper.at
  • Посещение: возможны экскурсии; билеты на спектакли приобретаются заранее.

Достопримечательности вне центра

Церковь Карлскирхе (Karlskirche)

  • Адрес: Karlsplatz 10, 1040 Wien
  • Билет: €9,50
  • Часы работы: ежедневно 09:00-18:00
  • Инфраструктура: лифт на смотровую террасу с панорамным видом на город
  • Примечание: на площади проводится рождественская ярмарка.

Дом моря (Haus des Meeres)

  • Адрес: Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien
  • Веб-сайт: haus-des-meeres.at
  • Билет: взрослый €22,90, студенческий €16,40
  • Описание: океанариум, размещённый в башне ПВО Второй мировой войны; более 10 000 морских и сухопутных животных, обзорная площадка.

Современная культура

Музейный квартал (MuseumsQuartier Wien)

  • Адрес: Museumsplatz 1, 1070 Wien
  • Веб-сайт: mqw. at
  • Состав: Leopold Museum, MUMOK, Kunsthalle Wien, рестораны, концертный зал, клуб.
  • Посещение: свободный вход на территорию комплекса; входные билеты в музеи приобретаются отдельно.

Венский Сецессион (Secession)

  • Адрес: Friedrichstrasse 12, 1010 Wien
  • Веб-сайт: secession. at
  • Часы работы: вт-вс 10:00-18:00, пн — выходной
  • Билет: €13
  • Экспозиция: фреска Густава Климта "Бетховенский фриз", временные выставки современных художников.

Дополнительные объекты

  • Albertina Museum - коллекция графики и картин импрессионистов.
  • Belvedere Palace - галерея с работами Климта, в т. ч. "Поцелуй".
  • Naschmarkt - рынок с продуктами, кафе и антиквариатом.
  • Prater - парк с обзорным колесом Wiener Riesenrad.

Полезная информация

  • Проезд: метро (U-Bahn), трамвай, автобусы; проездной на 24 ч — €8,40.
  • Музейная карта (Vienna Pass): даёт доступ к 70+ объектам, от €87 на 2 дня.
  • Лучшее время для визита: весна и осень, когда меньше туристов.
  • Фестивали: Vienna Art Week (ноябрь), Wiener Festwochen (май-июнь).

Вена — это город, где величие прошлого органично переплетается с энергией настоящего. Здесь можно за день увидеть дворцы и храмы, вечер провести в опере, а ночь — в музее современного искусства. Приезжая сюда, ищешь дух старой Европы, а находишь город, который умеет оставаться молодым, сохраняя при этом безупречный вкус, уют и вечное стремление к красоте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хакимулин: безвизовый транзит в Китае возможен только при вылете в третью страну сегодня в 2:16
Пока другие ждут рейс в зале, вы можете гулять по Шанхаю — но есть нюансы

Как выйти из аэропорта Шанхая во время пересадки, куда поехать и что посмотреть за несколько часов — инструкция для тех, кто хочет совместить путешествие и прогулку по мегаполису.

Читать полностью » В Петербурге с апреля возобновятся речные экскурсии для туристов сегодня в 1:16
Когда город спит, Нева рассказывает свои тайны: зачем стоит выйти на воду ночью

Петербург невозможно понять с берега — только с воды он раскрывается по-настоящему. Как выбрать речную прогулку и что стоит увидеть во время плавания?

Читать полностью » Ростуризм: большинство туристов совершают ошибки ещё на этапе планирования поездки сегодня в 0:16
Почему идеальный отпуск рушится ещё до выезда: 13 ловушек планирования

Большинство отпускных провалов можно предсказать заранее. Разбираем главные ошибки туристов — от планирования до поведения на месте — и даём простые способы их избежать.

Читать полностью » Отели Подмосковья начали распродажу номеров на новогодние праздники — спрос уже превышает 90% вчера в 23:02
Новогодние каникулы под Москвой дорожают, но спрос бьёт рекорды: отели заполняются уже осенью

Цены растут, а свободных мест всё меньше: где провести Новый год в Подмосковье, какие отели уже почти распроданы и какие звёзды выступят в праздничную ночь.

Читать полностью » Туроператор Coral Travel показал франчайзи алмазные карьеры Архангельской области вчера в 22:58
Алмазы вместо пляжей: Coral Travel открыл партнёрам север, куда не пускают туристов

Путешествие, которое почти невозможно повторить: турагенты Coral Travel побывали на алмазодобывающем предприятии в Архангельской области — уникальном объекте закрытого промышленного туризма.

Читать полностью » Популярный крымский отель Горизонт Судак закроется в 2026 году из-за планов застройки территории вчера в 21:52
Конец эпохи всё включено: в Судаке сносят один из самых популярных отелей

Популярный крымский отель с системой «всё включено» уходит в историю: на его месте появится жильё. Что ждёт туристов и куда теперь ехать — в нашем материале.

Читать полностью » Россияне стали крупнейшей группой отдыхающих в Анталье осенью 2025 года — данные Управления туризма вчера в 20:46
Сентябрь стал новым июлем: россияне сменили жару на бархатный сезон в Турции

Россияне все чаще откладывают отпуск на осень. Почему сентябрь стал самым выгодным и комфортным временем для отдыха в Турции — рассказываем в деталях.

Читать полностью » Тионг Кинг Синг: Малайзия намерена изменить имидж страны и показать малоизвестные регионы вчера в 19:58
Малайзия готовится удивить: после 20 лет тишины страна возвращается в мировую туристическую игру

Малайзия готовится удивить туристов масштабными переменами — от новых маршрутов до культурных открытий. Страна обещает стать неузнаваемой уже в 2026 году.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Disney+: в 2026 году выйдет сериал Marvel "Квест Вижена" с Полом Беттани
Красота и здоровье
Антоцианы красного лука поддерживают здоровье сосудов и замедляют процессы старения организма
Культура и шоу-бизнес
Warner Bros. Discovery отклонила предложение Paramount о слиянии — Bloomberg
Еда
Салат с копчёной колбасой, кукурузой и капустой сохраняет свежесть при заправке майонезом
Еда
Свиная поджарка на сковороде приобретает золотистую корочку
Наука
Исследователи рассчитали, что соседняя разумная жизнь может быть у центра галактики
Авто и мото
Воздух в системе и утечка жидкости — главные причины мягкой педали тормоза, объяснили специалисты
Питомцы
Ветеринары напомнили: морские свинки не синтезируют витамин C и должны получать его с кормом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet