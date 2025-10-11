Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крышка шкатулки с хохломской росписью
Крышка шкатулки с хохломской росписью
© commons.wikimedia.org by Dmfff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:56

Родина хохломы: как Семёнов прославил Россию на весь мир

Семёнов: история и традиции столицы хохломской росписи в Нижегородской области

На берегах речки Санохты, среди сосновых лесов и холмов Нижегородской области, стоит небольшой, но всемирно известный город — Семёнов. Именно здесь зародилась знаменитая хохломская роспись, украшение, которое стало символом русского народного творчества. Город живёт в ритме кисти и золота, где каждый узор на деревянной чашке хранит тепло рук мастера.

Город с художественным характером

Семёнов впервые упоминается в летописи 1644 года как небольшое поселение под названием Семёновское. В XVII веке оно стало центром старообрядчества. Староверы селились здесь, спасаясь от церковных реформ, и именно их трудолюбие и внимание к традициям легли в основу будущей славы города.

Изначально местные жители занимались деревообработкой и изготавливали простую утварь — ложки, ковши, чаши. Позже к ним добавились подносы и кувшины, которые начали расписывать яркими узорами — красными ягодами, золотыми листьями, птицами и завитками. Так появилась хохломская роспись, ставшая визитной карточкой России.

От ремесла к искусству

Роспись быстро завоевала популярность. Из соседних деревень в Семёнов везли деревянные изделия, чтобы мастера покрыли их красками и золотом. После росписи посуда мгновенно раскупалась на ярмарках — не только в Нижегородской губернии, но и далеко за её пределами.

В XVIII веке село стремительно росло. В 1779 году по указу императрицы Екатерины II Семёнов получил статус уездного города. В центре вырос Вознесенский собор - символ богатства и веры горожан. Город наполнился купеческими домами и лавками.

В XIX веке семёновская посуда продавалась в Индии, Персии, а также на рынках Европы. Настоящий успех пришёл после участия хохломских мастеров во Всемирной выставке в Париже в 1889 году. Золотое сияние хохломы покорило Европу — с тех пор изделия из Семёнова стали узнаваемы по всему миру.

Век перемен и рождение фабрики

С приходом XX века развитие города ускорилось. В 1911 году через Семёнов проложили железную дорогу, что дало мощный толчок торговле и промышленности. В 1916 году открылась Школа художественной обработки дерева, где обучали новым приёмам росписи и резьбы. На её базе позднее появилось предприятие "Хохломская роспись", ставшее одним из крупнейших художественных производств страны.

В 1922 году мастера Семёнова освоили ещё один символ России — русскую матрёшку. С тех пор город стал двойной столицей народного творчества: здесь создаются и расписные деревянные игрушки, и золотистые чаши с ягодами.

Сегодня "Семёновская роспись" — не просто фабрика, а настоящий музей народного искусства, где можно увидеть процесс создания хохломы от заготовки дерева до последнего мазка кисти.

Город ремёсел и традиций

Прогуливаясь по Семёнову, чувствуешь, что здесь каждая улица пропитана запахом лака и древесины. Старинные купеческие дома соседствуют с современными мастерскими, а на главной площади города часто проходят ярмарки народных промыслов.

Музеи и достопримечательности

  1. Историко-краеведческий музей - рассказывает о старообрядческих корнях города и развитии промыслов.
  2. Фабрика "Семёновская роспись" - главная гордость Семёнова. Здесь можно увидеть производство и даже попробовать себя в роли художника.
  3. Вознесенский собор - старейший храм города, построенный в 1819 году.
  4. Купеческие дома XIX века - образцы деревянного зодчества, сохранившие старинные резные наличники.
  5. Музей матрёшки - здесь хранятся сотни кукол, от классических до современных авторских.

Интересные факты

  1. В старину хохлома называлась "золочёная без золота" — за особую технологию покрытия.
  2. Для росписи используют алюминиевую пудру, которая после обжига становится "золотой".
  3. Самая большая в мире матрёшка — высотой более трёх метров — создана именно в Семёнове.
  4. Фабрика ежегодно выпускает более 100 тысяч изделий ручной работы.
  5. Хохломские мастера участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1889 году наряду с создателями Эйфелевой башни.

Семенов остаётся живым центром народного искусства — местом, где древние традиции не угасают, а продолжают вдохновлять новые поколения мастеров. Это не просто город, а настоящий музей под открытым небом, где каждый дом, каждая улица дышит историей, а хохлома — золото на красном фоне — остаётся символом красоты и души русского народа.

