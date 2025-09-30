Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Великий Новгород
Великий Новгород
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:59

Великий Новгород за 1–2 дня: кремль, ЮНЕСКО и прогулка по Волхову

Великий Новгород: что посмотреть за выходные - кремль и Софийский собор

Великий Новгород — редкий пример города, где история не витает в воздухе, а стоит под ногами. Здесь — самый древний кремль России, десятки объектов из списка ЮНЕСКО, легенды, которые узнаёшь на месте, и детали, что делают прошлое ощутимым: бронзовые врата, береста с детскими каракулями, гранит фонтана-коллажа. Этот маршрут — для тех, кто любит ходить пешком, слушать древние истории и разглядывать архитектуру, в которой нет лишних штрихов

Как добраться

В городе нет аэропорта, поэтому из Москвы удобнее ехать поездом. В пути — около 8 часов. Плацкарт — от 1 070 ₽, купе — от 1 180 ₽. Ночной поезд экономит дневное время на прогулки.

Основные локации

Новгородский кремль (Детинец)

Первая в России крепость из красного кирпича, объект ЮНЕСКО. Самый эффектный формат — театрализованная прогулка с персонажами Средневековья: посадники, купеческие семьи и знахарки ведут по башням (сохранилось 9 из 12) и рассказывают о строительстве и быте. Доминанта — Софийский собор: присмотритесь к голубю на кресте и к бронзовым Корсунским (Магдебургским) вратам XI века.

Владычная (Грановитая) палата

Экспозиция о самих палатах и крупная выставка ювелирных шедевров VI-XVII веков: редкая возможность увидеть "докирпичную" историю в металле и эмали.

Новгородский исторический музей

Самое большое в мире собрание средневековой археологии. Семьям — в детский музейный центр: интерактивы и простая подача сложного.

Памятник "Тысячелетие России"

Монумент-колокол (1862) напротив Софийского собора. Три яруса сюжетов и 128 фигур — от просветителей до военачальников. Из любопытного: на барельефах вы не найдёте Ивана Грозного, Екатерину II и Александра I.

Аллея искусств "Новмартр"

Самая короткая арт-улица: портреты художников, "пьяная урна", скамейка с Малевичем и Кандинским, скульптура средневекового мальчика Онфима и другие объекты.

Памятник уставшей туристке

Бронзовая девушка у набережной сняла туфли и отдыхает на граните — самый "ламповый" кадр прогулки.

Театр драмы им. Ф. М. Достоевского

Советский модернизм на берегу Волхова: стекло и бетон, проект Владимира Сомова; к фасаду приложил руку и Андрей Макаревич, по образованию архитектор.

Памятник берестяной грамоте и Онфиму

Мальчик XIII века, который писал на бересте и рисовал себя всадником. Его грамоты нашли археологи, а в 2019 году Онфиму поставили памятник на месте находки. Его "портреты" встречаются и у входа в центр современного искусства, и на арт-улице, и даже на конфетных упаковках.

Торговая и Софийская стороны

Волхов делит город надвое. Торговая — с россыпью храмов: в подвалах в Средневековье прятали товар по "видам", формируя купеческие артели. Софийская — кремль, театр, площади и вокзал.

Церковь Параскевы-Пятницы на Торгу

Построена купцами в честь покровительницы торговли и брака. Башнеобразный тип пришёл из Полоцка. Тропа вокруг храма не зарастает: по поверью, три обхода против часовой — к удачной свадьбе; а если посчитать все выступающие "уголки" (их больше ста) и загадать желание — оно сбудется.

Ганзейский фонтан

Круглый гранитный "стол" Ганзы с мозаиками гербов 16 стран. Городская легенда обещает волшебную доходность на монетки, брошенные в воду.

Прогулка на теплоходе до озера Ильмень

90 минут для панорам города и романтической саги о Волхове и Ладоге. Сезон — с конца апреля по начало октября, отправление — у кремля.

"Витославицы": музей деревянного зодчества

Семь церквей, три часовни и избы из новгородских волостей. На табличках — происхождение, век, особенности. Войти можно в каждое здание.

Свято-Юрьев монастырь

Мужская обитель неподалёку от "Витославиц", по преданию — основание связано с Ярославом Мудрым. В ХХ веке здесь располагались воинские части, позже — почта, техучилище, магазин. Сегодня монастырь — часть объекта ЮНЕСКО.

Сравнение: город и окрестности

Маршрут Что даёт Сколько времени
Детинец + Софийская сторона ЮНЕСКО, соборы, музеи 1 день
Торговая сторона Храмы, фонтан, Параскева, арт-улица полдня
"Витославицы" + Свято-Юрьев Деревянное зодчество, монастырь полдня-день
Речная прогулка Панорамы и легенды 1,5 часа

FAQ

Как выбрать отель?
Смотрите локацию между кремлём и Волховом: пешком до ключевых точек, меньше времени в дороге.
Сколько нужно дней?
Идеально — 2-3. За день увидите главное, за два — добавите "Витославицы", за три — почувствуете город без спешки.
Что привезти?
Сувениры с Онфимом, магниты с Корсунскими вратами, книги о Новгородской республике, местные сладости.
Где поесть щи из крошева?
Ищите в русских трактирах и кафе с локальным меню: сезонные предложения встречаются чаще осенью и зимой.

Великий Новгород — город, где на каждом шагу оживает история: древнейший кремль, храмы, памятники и целые улицы искусства. Здесь можно увидеть наследие ЮНЕСКО, познакомиться с Онфимом, прогуляться по набережным и погрузиться в атмосферу древней Руси. Отличное направление для тех, кто хочет почувствовать корни и культуру страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Нижнем Новгороде владелицу турагентства обвинили в мошенничестве на миллионы рублей вчера в 20:52

Миллионы улетели без рейса: турагент из Нижнего оставила туристов без отпуска

В Нижнем Новгороде туристы остались без отдыха и денег: турагентство обвинили в многомиллионном мошенничестве. Что пошло не так и как защититься?

Читать полностью » Египет с конца сентября ввёл платную регистрацию телефонов для туристов вчера в 19:48

Туристы в Египте остались без связи: смартфоны блокируют, пока не заплатишь почти 40%

Туристы в Египте столкнулись с новым правилом: за регистрацию телефона для местной сим-карты теперь нужно платить почти 40% от его стоимости.

Читать полностью » Каосан Роуд в Бангкоке превратился из рисовой улицы XIX века в центр молодёжного туризма вчера в 18:41

От пирса к неону: маршрут на Каосан Роуд в историческом Бангкоке

Каосан Роуд — это сердце молодежного туризма Бангкока! Узнайте все секреты этой улицы, ее историческое значение и полезные советы для туристов.

Читать полностью » Арена Пулы в Хорватии старше Колизея и сохранила все четыре башни вчера в 17:34

Рим завидует: амфитеатр в Хорватии сохранил все башни

Пула в Хорватии восхищает своим амфитеатром, старше Колизея. Узнайте, чем этот город отличается от популярных курортов и какие тайны он скрывает.

Читать полностью » Национальное блюдо Ямайки — аки с солёной рыбой едят на завтрак по всей стране вчера в 16:31

Кухня Ямайки рушит стереотипы: фрукт с рыбой стал национальным завтраком

Ямайская кухня удивляет своим многообразием: откройте для себя уникальные блюда, от аки с соленой рыбой до дымного джерка и волшебного кофе из Голубых гор.

Читать полностью » Кузгунчук в Стамбуле сохранил деревянные дома, бостаны и соседство мечети, церкви и синагоги вчера в 15:22

Маленький ворон на берегу Босфора: чем удивляет район Кузгунчук

Кузгунчук – это уникальный район Стамбула, где переплетаются история и современность. Откройте для себя его тайны, гастрономию и атмосферу уюта.

Читать полностью » Тропа Пеко длиной 22 дня соединяет деревни и чайные плантации Нувара-Элии вчера в 14:17

Сафари, танцы и древние города: как собрать маршрут Шри-Ланки без ошибок

Шри-Ланка — это не просто остров с пляжами! Откройте мир диких слонов, чайных плантаций, медитации и богатой культуры, наслаждаясь незабываемыми приключениями.

Читать полностью » Дананг удивил туристку сервисом: отель с бассейном на крыше и недорогие морепродукты гриль вчера в 13:50

Неделя у океана за 500 евро: как во Вьетнаме возможно всё

Исследуйте Вьетнам с новой стороны: от потрясающего сервиса до гастрономических находок. Узнайте, что вас ждет в Ханое и Дананге!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Анастасия Гильдебрандт: ЭКГ помогает выявить аритмию и снизить риск инсульта
Питомцы

Названы самые крупные породы домашних кошек: саванна, мейн-кун, норвежская и сибирская
Технологии

Ами Люттвак (Wiz): ИИ становится инструментом и защиты, и атак в кибербезопасности
Спорт и фитнес

Умеренный комплекс упражнений без инвентаря улучшает осанку и подвижность суставов
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям назвал 2024 год самым тяжелым в жизни семьи
Дом

Детский комод: основные критерии выбора для хранения вещей ребёнка
Наука

Исследование Калифорнийского университета показало связь сна и метаболического здоровья человека
Садоводство

Змеи приходят на участки ради еды и укрытий, предотвратить помогает регулярная уборка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet