Мальдивы круглый год: райские острова, где сезон никогда не заканчивается

Мальдивы — это не только белоснежные пляжи и шезлонг под пальмой. Океанская жизнь, рифы, рыбалка, серфинг, прогулки по локальным островам и культурные прогулки по Мале превращают отпуск в активное приключение. Плюс круглый год тёплая вода и простой формат перелёта — идеальные условия для перезагрузки.

Как добраться

Международный аэропорт Мальдив расположен на острове Хулуле, всего в нескольких минутах от столицы Мале; к городу ходят паромы и катера. Из России доступны прямые и стыковочные рейсы. По прибытии туристическая виза на 30 дней ставится бесплатно. Важно заранее проверить актуальные требования к въезду: декларация о здоровье, медицинская страховка, а также базовый пакет документов (обратный билет, подтверждение размещения) могут понадобиться на границе.

Когда ехать: сезоны и условия

На Мальдивах тепло круглый год: воздух обычно держится около +28…+30 °C, океан — около +27 °C. Но ощущение "рая" сильно зависит от муссонов.

• Май-октябрь: юго-западный муссон приносит облачность, кратковременные ливни и волнение; вода может становиться мутнее после осадков. Минус — ветер и волны, плюс — идеальные условия для сёрферов.

• Ноябрь-апрель: северо-восточный муссон уносит ветра в океан; много солнца, минимум осадков, отличная видимость под водой. Лучшее время для снорклинга и дайвинга — с января по апрель.

Таблица "Сравнение"

Период Погода Океан/видимость Кому подойдёт Ноябрь-декабрь Солнечно, редкие дожди Хорошая Семейный отдых, пляж Январь-апрель Сухо, штиль Отличная Дайвинг, снорклинг, фото-риффы Май-июнь Локальные ливни, ветер Переменная Новички-сёрферы, активный отдых Июль-сентябрь Ветровито, волны Средняя Опытные сёрферы Октябрь Смена сезонов Стабилизация Компромисс для начинающих

Активный океан: что попробовать

Снорклинг

Доступен всем: маска, трубка, ласты — и вперёд к домашним рифам. Глубины у берега редко превышают 2-3 метра, а шансы увидеть черепах, скатов и стайных рыб высоки. Ищите на пляже щиты-схемы с отмеченными точками входа и течениями.

Дайвинг

С сертифицированным инструктором можно погружаться на рифы и каналы до 20 м и глубже: барракуды, мантовые скаты, рифовые акулы, иногда китовые акулы. Один из известных районов — остров Расду в Северном Ари с множеством спотов (включая Madivaru Corner). Пик видимости — январь-апрель.

Серфинг и кайты

Лето — сезон стабильной волны; май и октябрь мягче для новичков. Занятия организуют на спотах с учётом направления ветра и приливов. Дополнительно доступны водные лыжи, сап-борды, парасейлинг, рыбалка на рассвете, полёты на гидросамолёте.

Прогулки и экскурсии

• Необитаемые острова: высадка на песчаных косах, снорклинг, пикник, дельфины.

• Локальные острова (Маафуши, Тодду, Укулас, Хулхумале): знакомство с бытом, рынками и кухней. Уважайте местные нормы одежды вне туристических зон (плечи и колени закрыты).

Культурная программа в Мале

Столица — компактная, пешая. Парк Султана, историческая Пятничная мечеть и современная главная мечеть, Национальная картинная галерея, Президентский дворец в колониальном стиле — всё рядом. Заложите день-два на прогулки и рынки.

"Что дают" курортные острова

На многих курортных островах доступны спа, йога, теннис, фитнес-залы, прокат велосипедов и базовое снаряжение для воды; обучают сёрфингу и дайвингу, организуют трансферы к рифам и пикники на соседних песчаных косах. Уточняйте, какие активности включены, а какие — по доплате.

Мальдивы — это не только пляжный отдых в шезлонге. Здесь можно погружаться в подводный мир, ловить волны, исследовать необитаемые острова, знакомиться с культурой и традициями местных жителей. Благодаря тёплому климату приезжать сюда можно практически круглый год: зимой и весной — ради идеальной погоды и прозрачной воды, летом и осенью — за атмосферой уединения и серфингом на высоких волнах. Каким бы ни был ваш выбор, Мальдивы подарят ощущение настоящего тропического рая и станут местом, куда захочется возвращаться снова и снова.