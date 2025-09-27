Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мальдивы
Мальдивы
© commons.wikimedia.org by www.travellife.blog is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:13

Мальдивы круглый год: райские острова, где сезон никогда не заканчивается

Лучшее время для поездки на Мальдивы и идеи активного отдыха на островах

Мальдивы — это не только белоснежные пляжи и шезлонг под пальмой. Океанская жизнь, рифы, рыбалка, серфинг, прогулки по локальным островам и культурные прогулки по Мале превращают отпуск в активное приключение. Плюс круглый год тёплая вода и простой формат перелёта — идеальные условия для перезагрузки.

Как добраться

Международный аэропорт Мальдив расположен на острове Хулуле, всего в нескольких минутах от столицы Мале; к городу ходят паромы и катера. Из России доступны прямые и стыковочные рейсы. По прибытии туристическая виза на 30 дней ставится бесплатно. Важно заранее проверить актуальные требования к въезду: декларация о здоровье, медицинская страховка, а также базовый пакет документов (обратный билет, подтверждение размещения) могут понадобиться на границе.

Когда ехать: сезоны и условия

На Мальдивах тепло круглый год: воздух обычно держится около +28…+30 °C, океан — около +27 °C. Но ощущение "рая" сильно зависит от муссонов.
• Май-октябрь: юго-западный муссон приносит облачность, кратковременные ливни и волнение; вода может становиться мутнее после осадков. Минус — ветер и волны, плюс — идеальные условия для сёрферов.
• Ноябрь-апрель: северо-восточный муссон уносит ветра в океан; много солнца, минимум осадков, отличная видимость под водой. Лучшее время для снорклинга и дайвинга — с января по апрель.

Таблица "Сравнение"

Период Погода Океан/видимость Кому подойдёт
Ноябрь-декабрь Солнечно, редкие дожди Хорошая Семейный отдых, пляж
Январь-апрель Сухо, штиль Отличная Дайвинг, снорклинг, фото-риффы
Май-июнь Локальные ливни, ветер Переменная Новички-сёрферы, активный отдых
Июль-сентябрь Ветровито, волны Средняя Опытные сёрферы
Октябрь Смена сезонов Стабилизация Компромисс для начинающих

Активный океан: что попробовать

Снорклинг

Доступен всем: маска, трубка, ласты — и вперёд к домашним рифам. Глубины у берега редко превышают 2-3 метра, а шансы увидеть черепах, скатов и стайных рыб высоки. Ищите на пляже щиты-схемы с отмеченными точками входа и течениями.

Дайвинг

С сертифицированным инструктором можно погружаться на рифы и каналы до 20 м и глубже: барракуды, мантовые скаты, рифовые акулы, иногда китовые акулы. Один из известных районов — остров Расду в Северном Ари с множеством спотов (включая Madivaru Corner). Пик видимости — январь-апрель.

Серфинг и кайты

Лето — сезон стабильной волны; май и октябрь мягче для новичков. Занятия организуют на спотах с учётом направления ветра и приливов. Дополнительно доступны водные лыжи, сап-борды, парасейлинг, рыбалка на рассвете, полёты на гидросамолёте.

Прогулки и экскурсии

• Необитаемые острова: высадка на песчаных косах, снорклинг, пикник, дельфины.
• Локальные острова (Маафуши, Тодду, Укулас, Хулхумале): знакомство с бытом, рынками и кухней. Уважайте местные нормы одежды вне туристических зон (плечи и колени закрыты).

Культурная программа в Мале

Столица — компактная, пешая. Парк Султана, историческая Пятничная мечеть и современная главная мечеть, Национальная картинная галерея, Президентский дворец в колониальном стиле — всё рядом. Заложите день-два на прогулки и рынки.

"Что дают" курортные острова

На многих курортных островах доступны спа, йога, теннис, фитнес-залы, прокат велосипедов и базовое снаряжение для воды; обучают сёрфингу и дайвингу, организуют трансферы к рифам и пикники на соседних песчаных косах. Уточняйте, какие активности включены, а какие — по доплате.

Мальдивы — это не только пляжный отдых в шезлонге. Здесь можно погружаться в подводный мир, ловить волны, исследовать необитаемые острова, знакомиться с культурой и традициями местных жителей. Благодаря тёплому климату приезжать сюда можно практически круглый год: зимой и весной — ради идеальной погоды и прозрачной воды, летом и осенью — за атмосферой уединения и серфингом на высоких волнах. Каким бы ни был ваш выбор, Мальдивы подарят ощущение настоящего тропического рая и станут местом, куда захочется возвращаться снова и снова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Власти Анапы: туристов просят подписывать отказ от претензий при купании сегодня в 1:37

Чистое море или невидимая угроза: что на самом деле ждёт туристов в Анапе

Море чистое или всё же опасное? В Анапе туристы рассказывают о кристальной воде и дельфинах, но учёные предупреждают о скрытых рисках.

Читать полностью » Оксфордский университет весной 2025 года поставил США на 24 место по счастью сегодня в 0:17

США в глобальном рейтинге счастья: почему Гавайи сияют, а Луизиана тонет в тоске

Счастье в Америке распределяется неравномерно: одни штаты лидируют по уровню благополучия, другие отстают. Почему так происходит и что влияет на результат?

Читать полностью » Отели Вьетнама предлагают зоны 16+ даже без формального статуса Без детей вчера в 23:08

Вьетнам без детского шума: где искать тишину у бассейна и ужины при свечах

Во Вьетнаме можно отдыхать без детского шума: где искать отели 16+/18+, почему здесь ставка на wellness, а не на шумные вечеринки, и как бронировать, чтобы было тихо.

Читать полностью » Олег Козырев: безалкогольные турпакеты востребованы в ОАЭ и на Мальдивах, но редки в России вчера в 22:01

Всё включено без бокала: как меняется отдых россиян и правда ли, что дешевле

"Сухие" AI-туры набирают обороты: где их искать, зачем они нужны семьям и ЗOЖ-гостям и правда ли без алкоголя всегда дешевле? Сводим цифры и проверяем мифы.

Читать полностью » Туроператоры: спрос на Мексику вырос, Доминикана теряет позиции без прямых рейсов вчера в 21:41

Формула-1 и День мёртвых против all inclusive: битва Мексики и Доминиканы за туриста

Карибы зовут и без прямых рейсов: где выигрывает Мексика, чем Доминикана берёт реванш и как собрать «экономный» маршрут через Кубу, чтобы не переплатить за зиму-2025/2026.

Читать полностью » Астротуризм становится новым трендом: от кемпинга до авторских туров за 75 тысяч рублей вчера в 20:31

Город украл звёзды: как астротуризм возвращает людям настоящее небо

Астротуризм становится модным направлением: наблюдение за звёздами и редкими явлениями помогает снять стресс и вдохновляет. Сколько это стоит?

Читать полностью » Светлана Зеновская: нагрузка на Соловецкий архипелаг ограничена 60 тысячами туристов в год вчера в 19:28

Соловки зимой — не запрет, а открытие: почему тишина здесь ценнее лета

Учёные ограничили посещаемость Соловков 60 тысячами туристов в год. Но туроператоры предлагают решение — сделать архипелаг круглогодичным направлением.

Читать полностью » Рейкьявик признан самым холодным городом Европы для отдыха осенью — данные Omio вчера в 18:24

Осень в Европе как в кино: где найти атмосферу "Девочек Гилмор"

Ищете идеальное место для осеннего путешествия? Мы собрали 10 городов Европы с комфортной температурой в октябре и уникальной атмосферой уюта.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Интроверсия у собак связана с генетикой и условиями жизни
Еда

Сметанный торт со сгущёнкой и черносливом получается нежным
Наука

Древнеримский бетон оказался долговечнее и экологичнее современного портландцемента — инженер Даниэла Мартинес
Еда

Специалисты определили оптимальные пропорции ингредиентов для приготовления мини-пирожков
Садоводство

Хамедорея и рапис названы самыми неприхотливыми пальмами для квартиры
Авто и мото

Эксперт Васильев объяснил, почему моторы могут потреблять больше масла
Дом

Эксперты напомнили о правилах сертификации стройматериалов по Федеральному закону
ДФО

Доступ детей мигрантов в школы Владивостока ограничен из-за тестирования и документов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet