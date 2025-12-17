Дело Гуфа внезапно дошло до суда: после разговоров о прекращении начался новый поворот

Уголовное дело с участием известного рэп-исполнителя вновь получило развитие спустя несколько месяцев после сообщений о его прекращении. Материалы расследования переданы в суд, где им предстоит правовая оценка по существу. Об этом сообщает ТАСС.

Дело поступило в суд Подмосковья

Уголовное дело в отношении рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, поступило в Наро-Фоминский городской суд Московской области. Рассмотрение пройдет по существу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении рэп-исполнителя Алексея Долматова (Гуфа). Долматов А. и Саруханян Г. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ", — заявили в пресс-службе.

Речь идет о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой его применения.

Обстоятельства инцидента

Как следует из материалов дела, инцидент произошел во время посещения бани. Конфликт возник между посетителями и администратором заведения из-за требования включить в счет штраф за курение в помещении. Гости отказались оплачивать дополнительную сумму.

После этого администратор обратилась к своему знакомому, который на тот момент работал в правоохранительных органах. Он прибыл в сауну и, по версии следствия, начал настаивать на оплате штрафа, угрожая различными последствиями. Ситуация переросла в драку, часть происходящего была зафиксирована на видео.

Ранее принятое решение

В октябре 2025 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что уголовное преследование Долматова по делу о грабеже было прекращено. Следователи тогда пришли к выводу, что рэпер не являлся зачинщиком потасовки, а действия потерпевшего носили провокационный характер.

Также сообщалось, что судебно-медицинская экспертиза не подтвердила заявленную стороной обвинения степень тяжести вреда здоровью. Несмотря на это, после конфликта потерпевший обратился с заявлением, а действия были квалифицированы как грабеж. В отношении Долматова тогда был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, а сам артист опубликовал видео с извинениями.