Удаление с площадок сорвалось: чем закончилась история с правами на главный альбом Гуфа

Дебютная пластинка Гуфа больше не может стать предметом споров о праве на исполнение и использование треков. Об этом сообщил продюсер Антон Пронин, ранее владевший релизом.

Пожизненные права для Гуфа

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, получил пожизненное право на исполнение всех композиций со своего альбома "Город дорог". Решение принял бывший владелец релиза Антон Пронин, который передал музыканту соответствующие права.

Продюсер подчеркнул, что даже в случае возможной перепродажи прав на запись ни один новый владелец не сможет лишить артиста возможности исполнять эти песни. Для самого музыканта это означает полный контроль над концертным исполнением ключевых треков своей карьеры.

Почему альбом не продали

Ранее вокруг "Города дорог" возникла громкая дискуссия из-за интереса со стороны бизнесмена Игоря Рыбакова. Он предлагал 95 миллионов рублей за выкуп прав на альбом, однако сделка так и не состоялась. Причиной отказа стала позиция Пронина, не согласившегося с дальнейшими планами по судьбе релиза.

"Не стал продавать альбом Рыбакову, потому что не был согласен с идеей удалить его с площадок. За Гуфом теперь закреплено навсегда официальное исполнение всех треков с "Города дорог"", — написал продюсер.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении Гуфа о грабеже начнут рассматривать 30 декабря.