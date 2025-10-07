Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Договор о расторжении брака
Договор о расторжении брака
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:42

Мужчины больше не хозяева — только гости: как Дана Борисова нашла счастье без штампа

Телеведущая Дана Борисова рассказала, почему выбрала гостевой брак вместо официального

Телеведущая Дана Борисова снова оказалась в центре внимания — но не из-за громких заявлений, а благодаря решению, которое она сама называет осознанным шагом к личному счастью. После бурных отношений и непростых лет она выбрала не штамп в паспорте, а свободу — в формате гостевого брака. Такой союз, по словам звезды, позволяет сохранить любовь, не теряя при этом внутреннего спокойствия и границ.

Новый формат отношений

Ведущая призналась, что наконец-то чувствует себя по-настоящему счастливой женщиной. Ее избранник — 45-летний предприниматель Кирилл, которого в светской среде называют "королем рыбного бизнеса". Вместе они нашли ту форму отношений, которая работает именно для них.

"Какая свадьба? Я уже побывала в белом платье и фате, хватит! Меня этим не удивить", — подчеркнула Борисова.

Для многих гостевой брак кажется чем-то экзотическим или временным. Но для Даны это не компромисс, а осознанный выбор. Она не скрывает: после прошлого опыта не готова вновь делить пространство, привычки и быт с кем-то на постоянной основе.

"Меня все время мужики использовали, я была для всех кормилицей, мамкой, а теперь я наконец-то ощутила, каково это — быть женщиной", — сказала телеведущая.

Почему гостевой брак стал трендом

Психологи отмечают, что формат гостевого брака все чаще выбирают люди, уставшие от навязанных шаблонов "правильных" отношений. Совместное проживание не всегда гарантирует гармонию — наоборот, иногда постоянная близость приводит к выгоранию и раздражению.

Современные пары все чаще строят союзы, в которых каждый сохраняет свою территорию и личные привычки. Это не признак отчуждения, а способ сохранить уважение и интерес друг к другу. В этом смысле пример Борисовой становится показателем смены ценностей — от зависимости к осознанности.

Сравнение: официальный и гостевой брак

Характеристика Официальный брак Гостевой брак
Юридический статус Законное оформление отношений Нет официальной регистрации
Совместное проживание Постоянное Периодическое, по договоренности
Финансы и быт Общий бюджет, общие расходы Раздельные траты и личные счета
Личное пространство Ограничено Максимально сохраняется
Риски Развод, имущественные споры Отсутствие правового статуса

Как сохранить баланс: советы шаг за шагом

  1. Оговаривайте правила. Даже в неофициальных отношениях нужны рамки — когда видитесь, как делите время и обязанности.

  2. Уважайте личные границы. Не превращайте гостевые встречи в проверку телефона и ревность.

  3. Не избегайте разговоров о будущем. Свобода — не повод для неопределенности.

  4. Берегите романтику. Подарки, совместные поездки и спонтанные сюрпризы важны, чтобы отношения не стали привычкой.

  5. Помните про заботу. Независимость не исключает поддержки и участия в жизни друг друга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: один из партнеров тайно надеется, что отношения перейдут в официальный брак.
    Последствие: накапливаются обиды и ощущение недосказанности.
    Альтернатива: честно обсудить ожидания и определить границы.

  • Ошибка: игнорировать эмоциональные потребности партнера.
    Последствие: охлаждение и уход в дистанцию.
    Альтернатива: уделять внимание не только встречам, но и поддержке между ними.

  • Ошибка: считать, что гостевой брак избавит от всех проблем.
    Последствие: те же конфликты, только с перерывами.
    Альтернатива: работать над отношениями, а не над форматом.

А что если…

Что если именно гостевой формат — путь к зрелой любви? Когда люди не сливаются в одно целое, а остаются отдельными личностями, им проще принимать друг друга без попыток изменить. Такой союз строится не на контроле, а на доверии.

Многие психологи отмечают, что для взрослых, самостоятельных людей с насыщенной жизнью гостевой брак становится не отказом от семьи, а формой заботы — и о себе, и о партнере.

Плюсы и минусы гостевого брака

Плюсы Минусы
Сохраняется личное пространство Нет юридических гарантий
Меньше бытовых конфликтов Возможны недопонимания из-за ожиданий
Повышается эмоциональная независимость Ощущение нестабильности
Больше времени на карьеру и увлечения Не все родственники и друзья принимают формат
Легче сохранить страсть и интерес Отсутствие социальной поддержки при кризисах

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать формат брака, если партнер настаивает на официальном?
Попробуйте объяснить, что гостевой союз — не бегство, а попытка сохранить отношения здоровыми. Если ценности не совпадают, лучше это понять до свадьбы.

Что делать, если в гостевом браке хочется больше близости?
Откровенно говорить о чувствах. Если потребности расходятся, можно пересмотреть частоту встреч или формат.

Сколько длится гостевой брак?
Нет нормы. Некоторые пары живут так годами, другие со временем переходят в совместное проживание или расстаются — всё зависит от зрелости отношений.

Мифы и правда

Миф 1: гостевой брак — это просто отношения без обязательств.
Правда: для многих — это осознанная форма любви, где обязательства определяются словами, а не штампом.

Миф 2: женщины выбирают такой формат, потому что боятся брака.
Правда: напротив, зрелые женщины выбирают его, чтобы сохранить гармонию, а не зависимость.

Миф 3: в гостевом браке невозможно построить доверие.
Правда: доверие зависит не от количества ночей под одной крышей, а от честности и уважения.

Сон и психология

Психологи отмечают, что женщины, живущие в формате гостевого брака, чаще сообщают о лучшем сне и снижении тревожности. Причина проста: меньше конфликтов и стрессов, связанных с бытовыми нагрузками. Когда партнер не присутствует ежедневно, мозг отдыхает от мелких раздражителей, а отношения воспринимаются как ресурс, а не как обязанность.

Три интересных факта

  1. В Японии и Южной Корее гостевой брак давно распространён среди карьерных пар — особенно среди тех, кто живёт в разных городах.

  2. По данным британских социологов, более 25% взрослых выбирают раздельное проживание, даже будучи в длительных отношениях.

  3. В России этот формат чаще встречается среди людей 35+, переживших развод или тяжёлый опыт совместной жизни.

Исторический контекст

Идея раздельного проживания партнеров не нова. В XIX веке подобные союзы практиковали творческие пары Европы — художники, писатели, философы. Например, французская актриса Сара Бернар предпочитала жить отдельно от мужа, считая, что "любовь требует воздуха". Современные отношения лишь адаптировали эту философию под реалии XXI века, где личные границы и самодостаточность становятся основой гармонии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Писательница Джилли Купер умерла в возрасте 88 лет после несчастного случая вчера в 18:07
Любовь, грех и ирония сделали её легендой: почему Джилли Купер останется бессмертной

Джилли Купер, королева британских любовных романов, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Вспоминаем, как её истории о страсти и слабости изменили представление о жанре.

Читать полностью » Эмили Блант вдохновила Дуэйна Джонсона на участие в фильме вчера в 17:48
Она растопила Скалу: кто превратил Джонсона из бойца в драматического актёра

Дуэйн Джонсон расплакался после премьеры драмы A24 и признался, что решился на роль благодаря Эмили Блант — их дружба стала сердцем фильма.

Читать полностью » Мэттью МакКонахи заявил о готовности вернуться к роли в новом сезоне вчера в 16:35
МакКонахи снова говорит загадками: актёр намекнул, что готов вернуться в "Настоящего детектива" — но при одном условии

Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон могут вновь сыграть детективов, сделавших их дуэт легендой. Что известно о новой идее и почему фанаты ждут именно их?

Читать полностью » Любовь Успенская рассказала о восстановлении после перелома руки вчера в 15:08
Шансону боль не помеха: как Успенская превратила перелом в повод вернуться сильнее

После сложной операции Любовь Успенская вернулась домой и рассказала, как музыка помогает ей справляться с болью и готовиться к новым выступлениям.

Читать полностью » Ридли Скотт заявил, что большинство современных фильмов его разочаровывают вчера в 14:02
Кино умирает от перепроизводства: Ридли Скотт назвал виновных и поставил диагноз эпохе

Ридли Скотт резко высказался о состоянии современного кино, заявив, что оно утратило душу, и признался, что теперь предпочитает пересматривать собственные шедевры.

Читать полностью » Collider назвал Волка-Смерть из вчера в 13:56
Волк пришёл за Шреком: кого Collider назвал самым страшным антагонистом студии

Collider составил топ-25 злодеев DreamWorks — от таинственного Волка-Смерти до яркой Крестной феи. Кто вошел в число лучших антагонистов и почему зрители их обожают?

Читать полностью » Джейн Гудолл стала первой героиней нового проекта Netflix вчера в 12:46
Голоса из-за черты: почему новый проект Netflix пугает сильнее, чем хоррор

Netflix представил проект, в котором звёзды делятся своими последними словами — интервью, что выйдут только после их смерти, обещают изменить взгляд на документалистику.

Читать полностью » Том Холланд сыграет в экранизации романа Джона Гришема вчера в 10:39
Он похоронил себя, чтобы возродиться заново: Том Холланд возвращается в кино с ролью, где правда страшнее смерти

Джейсон Бейтман и Том Холланд объединяются для экранизации романа Джона Гришема "Партнер". Что обещает проект и почему он может стать новой вехой для обоих?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Профессор Цинхуа Ли Цзинхун: натрий-ионные аккумуляторы создают конкуренцию литию
Спорт и фитнес
Спортивный физиолог заявил, что приседания активируют почти все крупные мышцы тела
Дом
Дезинсекторы объяснили, как выявить и уничтожить кожеедов в квартире
Красота и здоровье
Маргарита Белоусова: качественная лапша может быть частью сбалансированного рациона
Спорт и фитнес
Как упражнение Пожарный гидрант помогает активировать ягодичные мышцы
Садоводство
Молочный раствор очищает фиалки, питает листья и ускоряет цветение — Елена Громова
Авто и мото
ГАИ напомнила о рисках езды с открытыми окнами в автомобиле
Еда
Свинина с ананасами в кисло-сладком соусе получается нежной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet