Часть крымских отелей могут исчезнуть: новые требования не оставляют шансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое определяет требования к гостевым домам. Документ нужен для участия в эксперименте по легализации таких объектов.

Как будет проходить эксперимент

До 1 января 2026 года владельцы гостевых домов в 18 регионах (Алтай, Крым, Краснодарский край, Калининградская, Ленинградская области и др.) должны пройти процедуру самооценки. Успешное прохождение позволит попасть в федеральный реестр.

Те, кто не зарегистрируется, с 2026 года не смогут размещать информацию о своих объектах на агрегаторах и рекламных площадках.

Основные требования к гостевым домам

наличие информационного знака в доступном месте;

на каждого гостя — минимум два полотенца и одна вешалка ;

обязательная встреча туристов при заселении и инструкция по технике безопасности ;

уборка и смена белья — не реже одного раза в неделю ;

доступ к интернету для постояльцев;

не более 15 комнат и 45 гостей ;

минимальная площадь одноместного номера — 9 кв. м и хотя бы одно открывающееся окно.

Вопросы у рынка

Некоторые положения вызвали недоумение у участников отрасли.

По словам Наталии Стамбульниковой, председателя Ассоциации отелей Крыма и Севастополя, ограничение в 15 номеров слишком жёсткое:

"Крымская практика показывает, что вместимость должна быть 30 номеров. Получается, что все, у кого больше 15 комнат, должны или становиться гостиницами, или прекращать деятельность. Но не каждый объект выдержит такую финансовую нагрузку".

Кроме того, не пройдут самооценку дома, состоящие из нескольких зданий на одном участке. По оценке эксперта, в Крыму таких 30-40%. Возможное решение — межевание и присвоение отдельного адреса каждому корпусу.