Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Судакская бухта
Судакская бухта
© commons.wikimedia.org by AndrijKo.ukr is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Часть крымских отелей могут исчезнуть: новые требования не оставляют шансов

Мишустин утвердил требования к гостевым домам в 18 регионах для участия в эксперименте

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое определяет требования к гостевым домам. Документ нужен для участия в эксперименте по легализации таких объектов.

Как будет проходить эксперимент

До 1 января 2026 года владельцы гостевых домов в 18 регионах (Алтай, Крым, Краснодарский край, Калининградская, Ленинградская области и др.) должны пройти процедуру самооценки. Успешное прохождение позволит попасть в федеральный реестр.

Те, кто не зарегистрируется, с 2026 года не смогут размещать информацию о своих объектах на агрегаторах и рекламных площадках.

Основные требования к гостевым домам

  • наличие информационного знака в доступном месте;

  • на каждого гостя — минимум два полотенца и одна вешалка;

  • обязательная встреча туристов при заселении и инструкция по технике безопасности;

  • уборка и смена белья — не реже одного раза в неделю;

  • доступ к интернету для постояльцев;

  • не более 15 комнат и 45 гостей;

  • минимальная площадь одноместного номера — 9 кв. м и хотя бы одно открывающееся окно.

Вопросы у рынка

Некоторые положения вызвали недоумение у участников отрасли.

По словам Наталии Стамбульниковой, председателя Ассоциации отелей Крыма и Севастополя, ограничение в 15 номеров слишком жёсткое:

"Крымская практика показывает, что вместимость должна быть 30 номеров. Получается, что все, у кого больше 15 комнат, должны или становиться гостиницами, или прекращать деятельность. Но не каждый объект выдержит такую финансовую нагрузку".

Кроме того, не пройдут самооценку дома, состоящие из нескольких зданий на одном участке. По оценке эксперта, в Крыму таких 30-40%. Возможное решение — межевание и присвоение отдельного адреса каждому корпусу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полярная ночь в Норильске длится полтора месяца при морозах до –50 градусов сегодня в 13:19

Там, где ночь длится полтора месяца: как выживают люди в вечной темноте

Как выживают жители Норильска в условиях полярной ночи и дня? Узнайте о тайнах, испытаниях и уникальном опыте норильчан в бесконечной тьме и свете.

Читать полностью » Осень на Бали: чем уникален этот сезон сегодня в 12:50

Тайна острова: чем удивляет Бали в осенние месяцы

Осень на Бали — особое время. Погода мягче, туристов меньше, а остров раскрывает свои уникальные стороны, недоступные в высокий сезон.

Читать полностью » Путешествие по чайным плантациям Индии: опыт туриста сегодня в 11:49

Индия за чашкой чая: каково оказаться на плантации

Чайные плантации Индии — это не только поля и фабрики. Это атмосфера, где чай становится частью культуры, а путешествие превращается в опыт для всех чувств.

Читать полностью » Где искать умиротворение: популярные направления йога-туризма сегодня в 10:46

Где искать умиротворение: маршруты для души и тела

Йога-туризм становится всё популярнее. Рассказываем, в какие страны едут за расслаблением, умиротворением и практиками гармонии.

Читать полностью » Ошибки путешественников: подводные камни аренды скутеров в Азии сегодня в 9:43

Байк и турист: как не попасть в ловушки аренды в Азии

Аренда скутера в Азии кажется простой, но туристов ждут подводные камни: от документов до мелких хитростей прокатчиков.

Читать полностью » Правила безопасности: как туристу ездить на скутере в Азии сегодня в 8:41

Скутер в Азии: правила и советы для путешественников

Скутер в Азии — свобода для туриста, но и риск. Рассказываем, как ездить безопасно: от выбора шлема до умения читать хаотичное движение.

Читать полностью » Скутер и культура: как байк стал символом Азии сегодня в 7:40

Азия на байке: почему жизнь здесь крутится вокруг скутеров

Скутер в Азии — не просто транспорт. Это символ свободы, часть городской культуры и ритма жизни, без которого невозможно понять регион.

Читать полностью » Как арендовать яхту в Черногории: практический гид сегодня в 6:38

Адриатика под парусом: как арендовать яхту в Черногории

Черногория идеально подходит для яхтинга: тёплое море и живописные бухты. Рассказываем, как арендовать яхту и что для этого нужно туристу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи: избавиться от вируса герпеса невозможно, но препараты сокращают рецидивы
Наука и технологии

Учёные описали социальное поведение косаток при охоте на сельдь в Норвегии
Красота и здоровье

Физиотерапевт Тайна Мессиас: наклон головы к смартфону создаёт нагрузку на шею до 27 кг
Питомцы

В Вологде сотрудники МЧС помогли приюту для животных в День благотворительности
Садоводство

Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области
Туризм

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул
Дом

Сантехники: стиральная машина может сорвать шланг и устроить потоп при сильной вибрации
Авто и мото

Инспекторы ГАИ требуют медицинскую справку при проверке документов — разъяснение МВД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet