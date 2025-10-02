Гостевые дома на грани: с 2026 года тысячи объектов рискуют исчезнуть
В начале сентября в России вступил в силу закон, который регулирует деятельность гостевых домов. И хотя осень — не самый пиковый сезон для туризма, именно это время власти выбрали для запуска нововведения. У владельцев объектов размещения теперь появилась возможность подготовиться к будущему лету и пройти процедуру самооценки, чтобы работать в легальном поле.
В Крыму, к примеру, лишь 50 гостевых домов сумели войти в новый реестр, но и это уже рассматривается как успех.
"Гостевые дома до конца года должны пройти процедуру самооценки для того, чтобы продолжить деятельность в 2026 году в легальном статусе", — пояснил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
С 1 января 2026 года тем, кто не попадет в реестр, запретят размещать туристов, а также рекламироваться в интернете, включая сайты бронирования.
Почему понадобился новый закон
До сих пор деятельность частных гостевых домов оставалась "серой зоной". Владельцы часто принимали туристов в жилых домах без регистрации и отчетности. Это приводило к трем основным проблемам:
-
Отсутствие единых правил и стандартов размещения.
-
Уклонение от налогов.
-
Невозможность контролировать безопасность и санитарные условия.
Власти решили, что проще легализовать частный сектор, чем бороться с бесконечными нарушениями.
Где запустили эксперимент
На первом этапе закон работает не по всей стране, а в 18 регионах, среди которых: Крым, Краснодарский край, Алтай, Приморье, Ставрополь, Калининград, Архангельская и Ленинградская области, а также федеральная территория "Сириус".
Эксперимент должен показать, насколько эффективен механизм легализации. Если результаты будут положительными, закон могут распространить и на другие регионы.
Сравнение: что было и что стало
|Критерий
|Раньше
|Теперь
|Регистрация
|Не требовалась
|Обязательная самооценка и внесение в реестр
|Реклама
|Любые сайты без ограничений
|Только с указанием регистрационного номера
|Налоги
|Фактически игнорировались
|Переход на официальную отчетность
|Стандарты качества
|Не единообразны
|Введены обязательные правила
Советы шаг за шагом: как легализовать гостевой дом
-
Провести самооценку по установленным критериям.
-
Подать документы в региональное ведомство туризма.
-
Получить регистрационный номер.
-
Обновить информацию о доме на сайтах бронирования.
-
Проверить соблюдение санитарных норм и противопожарных требований.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать процедуру регистрации.
-
Последствие: Запрет на размещение туристов и удаление объявлений с сервисов бронирования.
-
Альтернатива: Пройти легализацию и получить официальный номер.
-
Ошибка: Экономить на стандартах комфорта (постельное бельё, уборка, Wi-Fi).
-
Последствие: Негативные отзывы, падение спроса.
-
Альтернатива: Вложиться в минимальное оснащение и повысить рейтинг.
-
Ошибка: Работать без кассового аппарата.
-
Последствие: Штрафы и блокировка деятельности.
-
Альтернатива: Использовать онлайн-кассы, интегрированные с системами бронирования.
А что если…
Что будет, если гостевой дом не попадет в реестр? С 2026 года он фактически окажется вне рынка. Владелец не сможет легально рекламироваться и принимать гостей. Туристы будут выбирать объекты только из списка одобренных.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Легализация бизнеса
|Дополнительные расходы на оформление
|Возможность официальной рекламы
|Бюрократическая нагрузка
|Рост доверия туристов
|Не все дома смогут пройти проверку
|Стабильные налоги и отчетность
|Конкуренция с гостиницами
FAQ
Как выбрать легальный гостевой дом?
Нужно проверять наличие регистрационного номера в реестре и на сайте бронирования.
Сколько стоит легализация?
Формально процедура бесплатна, но расходы связаны с документацией, оборудованием и санитарными нормами.
Что лучше — отель или гостевой дом?
Гостевой дом чаще дешевле и уютнее, но в отеле выше стандарты сервиса.
Мифы и правда
-
Миф: Легализация убьет частный сектор.
Правда: Наоборот, она даст ему официальный статус и защиту.
-
Миф: Туристам всё равно, легальный дом или нет.
Правда: Большинство гостей доверяет проверенным сервисам и ищет объекты с регистрацией.
-
Миф: Закон введён только ради налогов.
Правда: Важен и контроль качества, и безопасность туристов.
3 интересных факта
-
В Ялте и Феодосии процент легализованных гостевых домов выше, чем в других районах Крыма.
-
В Зюзе (сибирское село) ввели туристический налог, хотя там десятилетиями не было туристов.
-
В Европе подобные правила действуют давно: без регистрации нельзя сдавать жильё туристам.
Исторический контекст
Подобные реформы уже проводились в разных странах. В Испании и Италии введение реестра арендных объектов сократило количество нелегального жилья в 2-3 раза и повысило доходы бюджета. В России этот шаг назревает давно, так как внутренний туризм стал активно развиваться после пандемии.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru