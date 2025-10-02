Гостевые дома на грани: с 2026 года тысячи объектов рискуют исчезнуть

В начале сентября в России вступил в силу закон, который регулирует деятельность гостевых домов. И хотя осень — не самый пиковый сезон для туризма, именно это время власти выбрали для запуска нововведения. У владельцев объектов размещения теперь появилась возможность подготовиться к будущему лету и пройти процедуру самооценки, чтобы работать в легальном поле.

В Крыму, к примеру, лишь 50 гостевых домов сумели войти в новый реестр, но и это уже рассматривается как успех.

"Гостевые дома до конца года должны пройти процедуру самооценки для того, чтобы продолжить деятельность в 2026 году в легальном статусе", — пояснил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

С 1 января 2026 года тем, кто не попадет в реестр, запретят размещать туристов, а также рекламироваться в интернете, включая сайты бронирования.

Почему понадобился новый закон

До сих пор деятельность частных гостевых домов оставалась "серой зоной". Владельцы часто принимали туристов в жилых домах без регистрации и отчетности. Это приводило к трем основным проблемам:

Отсутствие единых правил и стандартов размещения. Уклонение от налогов. Невозможность контролировать безопасность и санитарные условия.

Власти решили, что проще легализовать частный сектор, чем бороться с бесконечными нарушениями.

Где запустили эксперимент

На первом этапе закон работает не по всей стране, а в 18 регионах, среди которых: Крым, Краснодарский край, Алтай, Приморье, Ставрополь, Калининград, Архангельская и Ленинградская области, а также федеральная территория "Сириус".

Эксперимент должен показать, насколько эффективен механизм легализации. Если результаты будут положительными, закон могут распространить и на другие регионы.

Сравнение: что было и что стало

Критерий Раньше Теперь Регистрация Не требовалась Обязательная самооценка и внесение в реестр Реклама Любые сайты без ограничений Только с указанием регистрационного номера Налоги Фактически игнорировались Переход на официальную отчетность Стандарты качества Не единообразны Введены обязательные правила

Советы шаг за шагом: как легализовать гостевой дом

Провести самооценку по установленным критериям. Подать документы в региональное ведомство туризма. Получить регистрационный номер. Обновить информацию о доме на сайтах бронирования. Проверить соблюдение санитарных норм и противопожарных требований.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать процедуру регистрации.

Последствие: Запрет на размещение туристов и удаление объявлений с сервисов бронирования.

Альтернатива: Пройти легализацию и получить официальный номер.

Ошибка: Экономить на стандартах комфорта (постельное бельё, уборка, Wi-Fi).

Последствие: Негативные отзывы, падение спроса.

Альтернатива: Вложиться в минимальное оснащение и повысить рейтинг.

Ошибка: Работать без кассового аппарата.

Последствие: Штрафы и блокировка деятельности.

Альтернатива: Использовать онлайн-кассы, интегрированные с системами бронирования.

А что если…

Что будет, если гостевой дом не попадет в реестр? С 2026 года он фактически окажется вне рынка. Владелец не сможет легально рекламироваться и принимать гостей. Туристы будут выбирать объекты только из списка одобренных.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Легализация бизнеса Дополнительные расходы на оформление Возможность официальной рекламы Бюрократическая нагрузка Рост доверия туристов Не все дома смогут пройти проверку Стабильные налоги и отчетность Конкуренция с гостиницами

FAQ

Как выбрать легальный гостевой дом?

Нужно проверять наличие регистрационного номера в реестре и на сайте бронирования.

Сколько стоит легализация?

Формально процедура бесплатна, но расходы связаны с документацией, оборудованием и санитарными нормами.

Что лучше — отель или гостевой дом?

Гостевой дом чаще дешевле и уютнее, но в отеле выше стандарты сервиса.

Мифы и правда

Миф: Легализация убьет частный сектор.

Правда: Наоборот, она даст ему официальный статус и защиту.

Миф: Туристам всё равно, легальный дом или нет.

Правда: Большинство гостей доверяет проверенным сервисам и ищет объекты с регистрацией.

Миф: Закон введён только ради налогов.

Правда: Важен и контроль качества, и безопасность туристов.

3 интересных факта

В Ялте и Феодосии процент легализованных гостевых домов выше, чем в других районах Крыма. В Зюзе (сибирское село) ввели туристический налог, хотя там десятилетиями не было туристов. В Европе подобные правила действуют давно: без регистрации нельзя сдавать жильё туристам.

Исторический контекст

Подобные реформы уже проводились в разных странах. В Испании и Италии введение реестра арендных объектов сократило количество нелегального жилья в 2-3 раза и повысило доходы бюджета. В России этот шаг назревает давно, так как внутренний туризм стал активно развиваться после пандемии.