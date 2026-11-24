Комитет Государственной думы по туризму одобрил изменения в законопроект о гостевых домах. Инициатива предусматривает продление действующего эксперимента по легализации этого формата размещения до конца 2028 года и включение в него новых территорий. Документ, автором которого выступило Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики, ранее прошел первое чтение 25 марта 2026 года.

В первоначальной версии законопроекта предлагалось распространить действие эксперимента исключительно на Карачаево-Черкесию. Однако ко второму чтению перечень регионов был расширен. К программе присоединились Камчатский край, Тульская, Тверская и Самарская области, Республика Карелия, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Помимо географического расширения, сроки эксперимента предложили увеличить на год — до 31 декабря 2028 года. С 1 января 2027 года субъекты Российской Федерации получат право самостоятельно определять свое участие в программе.

Изменения затронули и вопросы регулирования земельных участков. Региональные власти смогут ограничивать виды разрешенного использования земли под гостевыми домами, но им запрещено вводить дополнительные требования к самим объектам, которые не прописаны в федеральном законодательстве. Значимым нововведением стало изменение правила регистрации: если ранее один собственник мог включить в специальный реестр только один объект, даже при наличии нескольких, новая редакция документа позволит регистрировать до двух гостевых домов на одного владельца.