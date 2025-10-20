Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:16

Старое святилище: археологи обнаружили место, где древние общались с богами

В Мексике археологи обнаружили древнее святилище с петроглифами возрастом 800 лет

На юге Мексики, в гористом районе Коста-Чика штата Герреро, археологи обнаружили на вершине холма древний церемониальный центр Пьедра-Летра. Скальные платформы, петроглифы и фрагменты керамики раскрывают историю почти восьмисотлетних ритуалов, в которых переплетались почитание солнца, просьбы о дожде и забота о плодородии. Исследование, проведённое Национальным институтом антропологии и истории Мексики (INAH), возвращает в фокус малоизвестную страницу доколумбовой истории амусго и миштеков — коренных народов, чья культура до сих пор определяет облик региона.

Холм-святилище, о котором знали местные

Пьедра-Летра была известна жителям окрестных общин, но систематического изучения не велось. Команда INAH начала разведку в рамках проекта по учёту культурного наследия, связанного с Планом справедливости и развития для народа амусго. Археологи обследовали шесть общин — Уэуэтонок, Лимон-Гуадалупе, Хикаян-де-Товар, Сантьяго-Йолоксочитль, Сан-Кристобаль и Гуадалупе-Мано-де-Леон — и зафиксировали 11 доиспанских памятников. Центральным объектом стал Пьедра-Летра: обширная террасированная площадка с двумя главными основаниями и рядом меньших сооружений, вокруг скального выступа, покрытого древними резными изображениями.

Время и символы: восемь веков ритуалов

Хронология петроглифов охватывает период от эпиклассики-раннего постклассического (около 650-1150 годов н. э.) до позднего постклассического времени (1150-1521 годы н. э.). Ранние мотивы — спирали, "бусины"-кружки, капли воды и схематичная площадка для игры в мяч — считываются как знаки циклов времени и влаги. Встречаются и фигуры: человек в пернатом головном уборе и с круглым нагрудником, профиль ягуара, украшенный точками. Поздние резьбы — солнце с человеческим лицом — подтверждают практики, связанные с солнечным календарём и обрядами плодородия.

Архитектурные следы за пределами святилища

Параллельные разведки расширили карту доколумбовых памятников Коста-Чики. В Сан-Кристобале обнаружены гранитные стелы почти двухметровой высоты, а также камни со спиралями и концентрическими кругами. В Гуадалупе-Мано-де-Леон — платформа со стенами и резной каменный топор. Эти точки привязывают Тлакоачистлауаку — "равнину опоссумов" (название амусго: сей' чуэ) — к плотной сети религиозных и хозяйственных центров региона.

Голоса исследователей

"Эта разведка — первый шаг на пути к исследованию, защите и сохранению культурного наследия", — отметил специалист INAH Куаутемок Рейес Альварес.

Как читать камень: метод и интерпретации

Петроглифы на вершине холма — это не "каменные рисунки ради рисунков". Их композиции организованы так, чтобы "работать" с горизонтом и светом: солнечные символы ориентированы к восходам, "водные" знаки встречаются у естественных стоков и углублений, где могла собираться дождевая вода. Монументальные платформы задавали направление процессий и ритуальных действий, а террасы "вписывали" святилище в ландшафт, превращая холм в сакральную ось между небом и землёй.

Сравнение: Пьедра-Летра и другие пункты Коста-Чики

Памятник Датировка Ключевые мотивы Архитектура Функции по интерпретации
Пьедра-Летра 650-1521 н. э. Солнце, вода, спирали, ягуар, человек в перьях Платформы, террасы, основания Календарные и аграрные ритуалы
Сан-Кристобаль Поздний постклассический Спирали, концентрические круги Каменные стелы Пограничные/мемориальные маркеры
Гуадалупе-Мано-де-Леон Ранний-поздний постклассический Орудия и орнаменты Платформа, остатки стен Местный административно-ритуальный узел

HowTo: как бережно изучают вершины-святилища

  1. Предразведка: анализ топографии, водосборов, линий горизонта, спутниковых снимков.
    • Инструменты: дроны, фотограмметрия, LiDAR.

  2. Неприменение инвазивных методов на старте: фиксация петроглифов в 3D, RTI-съёмка.
    • Инструменты: портативные сканеры, панорамы высокого разрешения.

  3. Пробные шурфы только после картирования: минимальные вмешательства для датировок.
    • Инструменты: микростратиграфия, радиоуглеродный анализ сопутствующих слоёв.

  4. Консервация на месте: отвалы убирают, стоки укрепляют, доступ ограничивают.
    • Инструменты: щадящие покрытия, дренажи, информационные таблички.

  5. Публичная коммуникация: каталоги, карты, локальные гиды.
    • Инструменты: двуязычные материалы, обучающие сессии в общинах.

А что если Пьедра-Летра — часть "дороги обрядов"?

Распределение стел и платформ указывает на вероятный маршрут процессий между поселениями амусго и миштеков. Если подтвердится связь линий видимости с ключевыми точками (источники, перевалы, места игр в мяч), Пьедра-Летра можно будет рассматривать как один узел протяжённой священной сети, синхронизировавшей аграрный цикл с путём солнца и сезонов дождей.

Плюсы и минусы подхода "консервации на месте"

Плюсы Минусы
Сохранение контекста и ориентаций Сложность охраны и мониторинга
Возможность экомаршрутов и локального туризма Риск природной эрозии и граффити
Вовлечение общин, передача памяти Расходы на инфраструктуру и обучение

FAQ

Кто создавал петроглифы Пьедра-Летра?
Их приписывают общинам амусго и миштеков; вероятны фазы от эпиклассики до конкисты.

О чём "говорят" спирали и кружки?
О циклах времени и воды: завитки и "бусины" связаны с календарём, дождём, плодородием полей.

Почему важны платформы?
Они задают сцены ритуалов: куда двигаться, куда смотреть, где встречать восходы и собирать воду.

Можно ли вести раскопки?
Пока исследователи делают упор на документацию и охрану; инвазивные работы — только после оценки рисков.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: петроглифы — "примитивные рисунки без смысла".
Правда: композиции и ориентации согласованы с календарём и ландшафтом; это сложный визуальный язык.

Миф: святилища стояли отдельно от поселений.
Правда: данные по Коста-Чике показывают сеть площадок с обменом символов, людей и вещей.

Миф: игра в мяч — удел центральной Мексики.
Правда: её следы и знаки площадок встречаются и в прибрежных зонах Герреро.

Исторический контекст (ItemList/Event)

  1. Эпиклассика (ок. 650-900): региональные сети укрепляются; растут культовые центры на холмах.

  2. Ранний постклассический (ок. 900-1150): миграции, усиление ритуалов воды и солнца.

  3. Поздний постклассический (ок. 1150-1521): консолидация символики, стелы и маркеры путей; контакт с науа.

Что дальше: каталог и идентичность

INAH готовит иконографический каталог петроглифов Пьедра-Летра и соседних пунктов — необходимую базу для охраны и осмысленного показа. Для амусго это шанс закрепить письменное "ядро" культурной памяти, дополнить устные предания проверяемыми данными и вернуть контроль над интерпретацией собственного наследия. Безбережная консервация, маршрутные ограничения и постоянный мониторинг — те шаги, которые позволяют сохранить святилище и в то же время показать его миру.

